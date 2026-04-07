HOPE California, un festival que traerá paz y sanación a Los Ángeles

Si te sientes apesadumbrado por todo los problemas que estamos viviendo, no dejes de asistir al Festival Hope California que ha venido desarrollando desde marzo y que culmina el 11 de abril en el LA Memorial Coliseum, en un evento que será toda una experiencia transformadora que te traerá fe, sanación y esperanza.

El Festival se ha venido celebrando en un periodo de 40 días, al mismo tiempo que se conmemora el 120 aniversario del Azusa Street Revival, un movimiento pentecostal histórico e interracial en Los Ángeles.

“Es un festival para toda la familia con música en vivo, comida deliciosa, sorpresas, y un poderoso encuentro con Dios”, dijo el pastor Mando Mathews, fundador de HOPE California.

“Será un tiempo de sanación, restauración, bautismos y esperanza real.

Invita a quienes amas… puede ser el momento que transforme su vida”.

En entrevista con La Opinión, el fundador de HOPE dijo que comenzarán el 11 de abril, orando por California y los males y problemas que ocurren en el mundo.

“Las primeras tres horas serán una concentración de oración. También estamos conmemorando los 120 años del Azusa Street Revival que tuvo lugar en Los Ángeles, un movimiento histórico que trajo sanación y esperanza”.

Dijo que también están conmemorando la reunión del evangelista Billy Graham que tuvo lugar en 1963 que hasta el día de hoy sigue siendo la reunión más grande celebrada en la historia del Coliseo.

“Se reunieron 154,000 en 1963 en el Coliseo para la cruzada de Billy Graham. Así que conmemoramos las cosas increíbles que Dios ha hecho en Los Ángeles y oraremos para que veamos a Dios hacer aún más”.

Hizo ver que el evento está patrocinado por iglesias y cristianos, pero está abierto a toda la comunidad de Los Ángeles.

“Todos están invitados a asistir. Contaremos con una zona de diversión familiar. Habrá un espectáculo de patinaje en tres ocasiones a lo largo del día, entre las 12:00 y las 9:00 p.m. y también habrá juegos inflables”.

Dijo que el festival será muy divertido para toda la familia, pero además se realizarán muchos sorteos y se regalarán bicicletas, víveres, un automóvil y tarjetas de regalo.

Reveló que hacia el final de la noche, van a entregar una importante ayuda económica a cinco familias dañadas por los incendios de enero de 2025 en Los Ángeles, que no contaban con seguro o que se vieron afectadas de alguna manera.

“Llamaremos a cinco familias al escenario y les haremos entrega de este significativo apoyo financiero. No podemos revelar la cantidad exacta, pero el objetivo es llevar esperanza a aquellas familias que perdieron sus hogares a causa de los incendios”.

El Festival Hope California se realiza en el LA Memorial Coliseum. Crédito: Miel San Marcos | Cortesía

En definitiva, enfatizó que el festival gira en torno a llevar esperanza a Los Ángeles, y a la comunidad en un momento en el que imperan tanta oscuridad y desesperanza.

Explicó que cuando hablamos de un festival de 40 días, se debe a que muchas de las iglesias y organizaciones pusieron en marcha una iniciativa llamada 40 Días de Esperanza.

“La iniciativa inició el 1 de marzo y concluye el 9 de abril. Pero, básicamente, han sido 40 días dedicados a orar por la comunidad. Así que la invitación es para el día 11 de abril”.

El pastor Matthews dijo que el evento del 11 de abril comprende nueve horas de diversión, ambiente festivo, convivencia familiar, oración y adoración.

“Contaremos con la presencia de bandas y artistas increíbles, incluyendo un coro de 120 integrantes representativo de toda la ciudad, en conmemoración de los 120 años del Azusa Street Revival”.

Destacó que estarán presentes Sons of Thunder —uno de los grupos participantes—, así como Lecrae, un rapero considerado probablemente como el artista de rap cristiano más destacado de los últimos 15 años en los Estados Unidos.

“También contaremos con la cantante Kim Walker-Smith y Miel San Marcos, un grupo hispano de gran renombre. Todo el evento será bilingüe; todas las actividades se llevarán a cabo tanto en inglés como en español”.

El evento comienza a las 12:00 del mediodía cuando las puertas se abrirán y se extenderá hasta las 9:00 p. m.

“Y deben saber que es completamente gratis”.

¿Cuál sería su mensaje para las personas que se acerquen a este evento? ¿Qué podrán obtener al finalizar cuando se marchen de este lugar, ¿cómo se sentirán?

“Esperamos que se marchen sintiendo que han experimentado esperanza respecto a sus circunstancias y situaciones personales. Y eso se manifestará de la siguiente manera: habrá un tiempo dedicado a la oración, a la sanación y a que ocurran milagros”.

Por lo tanto, dijo que la gente será sanada y recibirá ayuda.

“A aquellas personas que no cuenten con muchos recursos se les entregarán obsequios; en fin, es muchísimo lo que podrán experimentar al asistir, además de disfrutar de una gran experiencia musical y de mucha diversión para toda la familia.

“Así que es una excelente oportunidad para renovar la fe, especialmente tras todas estas cosas terribles que hemos estado viviendo desde el año pasado, particularmente aquí en Los Ángeles”.

¿Cuántas personas esperan recibir?

“Esperamos entre 70,000 y 75,000 asistentes para llenar el estadio. Ya que estamos conmemorando el 120 aniversario del Azusa Street Revival, recibiremos a personas procedentes de todas partes del mundo, aunque principalmente de California y del condado de Los Ángeles”.

El pastor Matthews invitó al festival, a todos aquellos que necesiten un milagro, sanación, o se sienten sin esperanza, ya sea por depresión, por pensamientos suicidas o por cualquiera de esas cosas que solemos experimentar, incluso desafíos financieros.

“Yo les diría a la comunidad hispana y a todo Los Ángeles: vengan, porque van a experimentar sanación, milagros y un mensaje de esperanza y salvación; Va a ser un día de esperanza”.

A raíz de los devastadores incendios forestales en Los Ángeles, el creciente problema de la falta de vivienda, el aumento de la delincuencia y la violencia, y los muchos desafíos que ha enfrentado la comunidad de Los Ángeles, Hope California reconoció la urgente necesidad de movilizar a todo el estado y a la nación para converger en Los Ángeles y traer una esperanza duradera.

Movidos por estos severos problemas e impulsados por la fe, se unieron al festival respetadas organizaciones incluyendo Harvest International Ministry, Ekballo Pasadena, Shake the Nations, Mountain Gateway, Lou Engle Ministries, Dream Center, 40 Days of Hope y muchas otras organizaciones sin fines de lucro y líderes impulsados bajo una misión común: compartir un mensaje de esperanza, sanidad, unidad y compasión práctica en cada vecindario del condado de Los Ángeles.

Más información

Para conocer más visita http://www.hope california.us, o no te pierdas detalle en las redes sociales en @Hope.California.

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