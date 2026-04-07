Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
A ver, bájale dos rayitas a eso de guardarte todo, porque lo que te callas te termina enfermando más que lo que dices. Este 07 de abril viene a sacudirte el orgullo y a enseñarte que no todo se resuelve tragándote lo que sientes. Si algo te molesta, dilo claro, sin rodeos, pero también sin andar atacando como si todos fueran tus enemigos. No es necesario armar guerra para poner límites, pero sí es urgente que dejes de hacerte el fuerte cuando por dentro traes un desmadre emocional que ni tú entiendes.
En estos días hay riesgo de pequeños accidentes, así que bájale a la prisa, pon atención cuando camines, manejes o incluso cuando andes en la casa. No es para asustarte, pero sí para que no te confíes. También tu cuerpo te va a estar dando señales, sobre todo en el estómago. Inflamación, colitis o malestar por lo que comes o por lo que te guardas. Deja tantito los lácteos y las harinas, pero más importante aún, deja de tragarte corajes que no te corresponden.
Te vas a enterar de un rompimiento cercano, y eso te va a hacer reflexionar sobre tu propia situación sentimental. Si tienes pareja, analiza si estás ahí por amor o por costumbre, porque ya no estás para perder el tiempo en relaciones a medias. Y si estás soltero o soltera, aguas con una propuesta medio atrevida que te va a mover el tapete. Te va a tentar, no lo voy a negar, pero piensa bien antes de actuar, porque no todo lo que brilla te conviene.
Una persona del pasado quiere regresar, pero no porque haya cambiado, sino porque no ha encontrado estabilidad en su vida. Y ahí vas tú de buena gente a querer rescatar lo que ya estaba muerto. No, mi ciela, no estás para cargar con problemas ajenos. Si ya saliste de ahí, no regreses a lo mismo, porque solo te vas a llenar otra vez de lo que tanto trabajo te costó soltar.
También es momento de hacer limpieza en tus amistades. Ya estuvo bueno de rodearte de gente que solo aparece cuando necesita algo. No eres banco, ni terapeuta, ni salvavidas de nadie. Quien realmente te quiere, se nota en las malas, no cuando todo está bonito y fácil. Aprende a darte tu lugar, porque cuando tú no lo haces, los demás menos.
Te desesperas cuando las cosas no salen a la primera, y ahí es donde la riegas. El éxito no es de quien lo logra rápido, sino de quien insiste hasta que lo consigue. Sí, has cometido errores, bastantes, pero eso no define lo que eres, sino lo que decides hacer a partir de ahora. Cambia tu mentalidad, deja de sabotearte y empieza a actuar con más inteligencia.
Este día es clave para que entiendas que la vida no te debe nada, pero tú sí te debes mucho. Hazte cargo de ti, de tus decisiones y de lo que quieres construir. Ya no estás para juegos, estás para avanzar.
VIRGO
Ya deja de hacerte el bueno o la buena con quien claramente no lo es contigo, porque si no te pones más firme, te van a seguir viendo la cara. Este 07 de abril viene a enseñarte que tu nobleza no tiene por qué convertirse en debilidad. Hay personas a tu alrededor que saben perfectamente cómo manipularte, y tú, por no quedar mal o por no generar conflicto, terminas cediendo más de lo que deberías.
No confundas cariño con costumbre. Hay gente que te da señales claras de que no es confiable, pero ahí sigues, inventándoles excusas. Ya basta. Aprende a creer en lo que ves, no en lo que te gustaría que fuera. El amor más sincero que tienes en tu vida es el que te han dado sin condiciones, y a ese es al que deberías estar valorando más, no a quien te trae en dudas todo el tiempo.
En el amor se viene una tentación fuerte, y sí, podría ser alguien cercano, incluso una amistad. La química va a estar presente y las ganas también, pero no todo lo que se siente se debe actuar. Hay riesgo de que te claves más de la cuenta y luego salgas perdiendo. Piensa con la cabeza fría, no con la emoción del momento.
En lo económico, vienen oportunidades de mejorar, pero no te emociones de más. Antes de invertir o soltar dinero, asegúrate bien de que el terreno es firme. No es momento de arriesgar por impulso, sino de moverte con inteligencia y estrategia. Tienes todo para crecer, pero necesitas dejar de dudar tanto de ti.
Tus pensamientos últimamente te están jugando chueco. En las noches te entra la nostalgia, te pones a pensar en pérdidas, en lo que podría pasar, en lo que te daría miedo enfrentar. Y aunque es válido sentir, tampoco te quedes ahí atorado. La vida se disfruta en el presente, no en escenarios que ni siquiera han pasado.
Acércate más a la gente que realmente te quiere. Diles lo que sientes, exprésate, abraza, comparte. No te guardes palabras importantes, porque luego vienen los arrepentimientos. No todo mundo va a estar siempre, y es mejor que cuando se vayan, se lleven la certeza de que fueron importantes para ti.
También es momento de limpiar tu entorno. Chismes, envidias, malas vibras… todo eso ya no tiene espacio en tu vida. Tú decides qué permites y qué no. Si algo te resta paz, se va, así de sencillo. No necesitas cargar con lo que no te suma.
Este día es para que despiertes, para que te pongas firme y dejes de permitir situaciones que sabes perfectamente que no te hacen bien. No estás para sobrevivir, estás para vivir mejor, pero eso empieza cuando decides respetarte de verdad.
LIBRA
Deja de engancharte con gente del pasado que ya demostró lo que tenía que demostrar, porque este 07 de abril te va a poner de frente con una ex amistad, y aquí la clave no es reclamar ni hacer show, es demostrar con hechos que estás en otro nivel. Nada de andar queriendo “ganar” la discusión, mejor gana en silencio. Sonríe, mantente elegante y sigue tu camino. A veces el mejor golpe es el que no se da, sino el que se ignora.
En cuestiones de dinero, ponte bien listo o lista, porque podrías cometer errores por andar confiando de más o por no leer bien las letras chiquitas. No es momento de aventarte sin pensar, es momento de analizar, comparar y decidir con cabeza fría. Tú sabes cómo moverte cuando quieres, pero últimamente te has dejado llevar mucho por la emoción, y ahí es donde la riegas.
Ya va siendo hora de hacer una limpia bien hecha en tu vida. Empieza por tus redes sociales, elimina lo que no suma, lo que te provoca incomodidad o lo que solo te hace perder tiempo. Después haz lo mismo en tu vida real. Hay personas que solo están de adorno, que no aportan nada y que solo ocupan espacio emocional. No estás para cargar con eso, estás para rodearte de gente que te impulse.
En el amor, si estás soltero o soltera y sientes que no has tenido suerte, no es mala suerte, es repetición de patrones. Sigues cayendo en lo mismo, eligiendo lo mismo y esperando resultados distintos. Así no funciona. Cambia tu forma de actuar, cambia lo que toleras y verás cómo cambia lo que atraes. No necesitas más oportunidades, necesitas mejores decisiones.
Si tienes pareja, aguas porque la relación se está enfriando más por tu cabeza que por falta de amor. Te distraes con tonterías, te haces ideas que ni al caso y dejas de alimentar lo importante. El amor no se mantiene solo, se trabaja, se cuida, se atiende. Dedícale tiempo, atención y presencia, porque si no, alguien más podría ocupar ese espacio que estás dejando vacío.
Un familiar podría meterte en chismes o comentarios que solo buscan desestabilizarte. Ni caso hagas. No todo merece tu atención, ni todo tiene que afectarte. Aprende a que ciertas cosas te resbalen, porque cuando todo te afecta, pierdes paz y energía en cosas que no valen la pena.
Tienes un corazón noble, y eso es lo que te va a abrir puertas en el amor. Hay alguien que llegó hace poco a tu vida y que podría volverse importante, pero solo si te muestras tal cual eres. No cambies tu esencia por agradar, porque lo que es para ti te va a querer con todo y tus detalles.
Este día es para que pongas orden, para que elijas mejor y para que entiendas que tu paz vale más que cualquier discusión o relación que no te sume. Ya estás en otro nivel, compórtate como tal.
ESCORPIÓN
Prepárate porque este 07 de abril vienes con una suerte que ni tú te la crees. Si te laten los juegos de azar, este próximo fin de semana puede darte una sorpresa buena, pero tampoco te emociones de más, juega con inteligencia. La suerte está de tu lado, sí, pero no es para que te confíes al cien. Traes una energía intensa, y eso incluye lo pasional. Si estás soltero o soltera, vas a andar con ganas de todo y más, y no tiene nada de malo siempre y cuando tengas claro que es algo casual. No confundas deseo con sentimientos, porque luego te enredas solo o sola. Disfruta, pero con cabeza.
Se viene un posible reencuentro con una expareja, pero aquí lo importante no es volver, es darte cuenta de lo mucho que has avanzado. Esa persona ya no tiene el mismo efecto en ti, y eso es una señal clara de que sanaste. No caigas en lo mismo de antes, porque no vale la pena regresar a donde ya fuiste infeliz.
En lo económico, un negocio relacionado con comida o algo que tenga que ver con ventas podría ser una buena opción para mejorar tus ingresos. Tienes el talento, pero te falta creer más en ti y dejar la flojera a un lado. Muchas veces no es que no puedas, es que no quieres salir de tu zona cómoda.
Aguas con pérdidas de objetos, porque traes una energía medio distraída. Puedes olvidar cosas o perderlas sin darte cuenta, así que pon más atención a lo que haces y a dónde dejas tus cosas. En el amor, si tienes pareja, bájale al control. No todo tiene que ser a tu manera ni bajo tus reglas. Aprende a respetar el espacio de la otra persona, porque si sigues apretando de más, puedes terminar ahogando la relación. El amor no se trata de dominar, se trata de compartir.
También deja de clavarte con metas que no has cumplido. No es que no puedas, es que te gana la desidia y la inseguridad. Tienes todo para lograr lo que quieras, pero necesitas disciplina. No basta con desear, hay que actuar. No pierdas tiempo en cosas que no te dejan nada. Ya estás en una etapa donde necesitas enfocarte en lo que sí te suma, en lo que te acerca a tus objetivos. Deja de dar vueltas en lo mismo y empieza a moverte con intención.
Y en cuestiones del corazón, cuida tu imagen y tu forma de actuar con la persona que te interesa. A veces, por querer llamar la atención, haces cosas que terminan generando el efecto contrario. Sé tú, pero en tu mejor versión. Este día es para que te pongas las pilas, dejes excusas y empieces a construir la vida que dices querer. Porque ganas tienes, pero ahora falta que lo demuestres con hechos.
PISCIS
Bájale dos rayitas a tu manera de decir las cosas, porque este 07 de abril andas más filoso que cuchillo nuevo y puedes terminar lastimando a gente que sí vale la pena en tu vida. No todo se trata de soltar lo primero que se te viene a la boca, también hay que tener tantito tacto. No pierdes nada con hablar claro, pero sí puedes perder mucho si lo haces sin pensar. Aprende a medir tus palabras, porque luego te arrepientes, pero ya es tarde.
Y luego también tú te pasas de buena gente… una cosa es tener corazón y otra es ser reincidente en el error. Ya deja de confiar en quien ya te demostró que no es confiable. No es mala suerte, es necedad. Te dan señales, te fallan, te ignoran, y ahí vas otra vez como si ahora sí fuera diferente. No, mi cielo, no es diferente, eres tú repitiendo la historia. Ponte las pilas y empieza a elegir mejor.
Se viene una conexión fuerte con una amistad, de esas que empiezan como juego pero se van subiendo de nivel. Va a haber química, atracción y tentación, pero aquí el detalle es que podrías involucrarte más de lo que crees. Si decides entrarle, hazlo sabiendo a qué vas, no te engañes pensando que puede ser algo formal si desde el inicio no lo es.
También hay oportunidad de meterte en un negocio de compra y venta que puede dejarte buenos ingresos si lo sabes manejar. Tienes el ojo para eso, pero necesitas disciplina, no solo emoción del momento. Si te comprometes en serio, puede ser un cambio importante en tu economía. Vienen cambios fuertes en tu vida, porque te vas a dar cuenta de que eso que no querías ver de cierta persona, sí era real. Te dolerá, sí, pero también te va a abrir los ojos. A veces necesitas una sacudida para entender quién sí y quién no en tu vida.
El tema de la soledad también te está pegando. Crees que estar sin pareja es sinónimo de fracaso, y nada que ver. El problema no es estar solo, es que no sabes estar contigo. Te desesperas, te aburres, sientes vacío y por eso te avientas con quien sea. Aprende a disfrutar tu espacio, porque cuando tú estés bien contigo, lo demás llega sin que lo estés forzando. La vida te va a poner una prueba importante, de esas que te hacen replantearte todo. Vas a tener que decidir entre seguir mendigando cariño o empezar a darte el lugar que mereces. Ya no estás para migajas, estás para algo completo.
Este día es para que despiertes, para que te pongas en primer lugar y para que entiendas que no necesitas a nadie para estar bien, pero sí necesitas estar bien contigo para que llegue alguien que valga la pena.
ACUARIO
Aguas porque este 07 de abril viene movido en el amor, sobre todo si tienes pareja. Hay alguien rondando, coqueteando y metiéndose donde no le llaman, y lo peor es que tu pareja no lo está frenando del todo. Eso te puede sacar de onda y con justa razón, pero antes de explotar, observa bien la situación. No todo es lo que parece, pero tampoco te hagas el ciego o la ciega si ya hay señales claras. Se vienen gastos o compras que no tenías contempladas, así que mide bien en qué sueltas el dinero. No es momento de andar gastando por impulso o por antojo, porque luego te andas lamentando. Organízate mejor y dale prioridad a lo que realmente necesitas.
En el entorno familiar puede haber roces por malentendidos o comentarios fuera de lugar. No te enganches de más. Recuerda que, aunque a veces desesperen, son de los pocos que van a estar cuando las cosas se pongan feas. Aprende a dialogar, a ceder un poco y a no tomarte todo tan personal. En el amor, entiende algo importante: quien no está en tu presente ni en tu futuro, es porque no tenía que estar. Deja de forzar historias que ya no dan para más. La vida no se equivoca, y las personas que siguen contigo son las que realmente tienen un lugar.
Te frustras mucho cuando las cosas no salen rápido, pero se te olvida que todo lleva proceso. No todo es inmediato, y tú necesitas aprender a ser constante. No es falta de capacidad, es falta de disciplina. En cuanto te enfocas de verdad, logras lo que quieras. Bájale también a la intensidad en redes sociales. Andas muy suelto o suelta, muy de llamar la atención, y eso puede traerte problemas o malos entendidos. No todo se tiene que exhibir ni compartir. Cuida tu imagen, porque lo que subes habla mucho de ti.
En lo emocional, traes un conflicto interno fuerte. Estás tan acostumbrado o acostumbrada a estar solo, que cuando alguien llega y se acerca de verdad, te entra miedo. Te asustas de perder tu libertad o de salir lastimado, y terminas alejándote antes de intentar. No todos vienen a hacerte daño, pero tampoco todos son para ti. Aprende a distinguir sin huir. Si tienes pareja, los celos pueden hacerse presentes, ya sea de tu parte o de la otra persona. Aquí lo importante es no dejar que eso se convierta en problema mayor. Hablen, aclaren y pongan límites claros.
Este día es para que pongas orden en tus emociones, en tus relaciones y en tus decisiones. Ya no estás para actuar por impulso, estás para construir algo más estable, pero eso depende de que tú también te comprometas contigo.
CAPRICORNIO
Se vienen decepciones, sí, pero este 07 de abril no te van a tumbar como antes, porque ya traes el cuero más curtido y la mente más fría. Ya no eres esa persona que se desmoronaba por cualquier golpe emocional. Ahora sabes aguantar, sabes analizar y, sobre todo, sabes levantarte sin hacer tanto escándalo. Pero tampoco te hagas el invencible, porque sentir no es debilidad, es parte del proceso. La diferencia ahora es que ya no te quedas tirado, te levantas más rápido.
Eso sí, deja de hacerte el que no pasa nada con tu cuerpo, porque sí está pasando. Te has descuidado más de la cuenta, entre comidas que no te aportan nada y hábitos que solo te están inflando más de lo necesario. No es solo estética, es salud. Bájale a la tortilla, a los refrescos y a todo lo que sabes que te está afectando. No necesitas volverte atleta, pero sí empezar a respetarte un poco más.
En el trabajo, cuidado con ciertas amistades que no son tan leales como aparentan. Hay gente que sonríe contigo pero habla a tus espaldas, y un chisme mal acomodado puede afectar tu imagen. No compartas de más, no cuentes tus planes ni tus problemas con cualquiera. Aprende a ser más reservado, porque no todos quieren verte bien. En el amor, traes un miedo bien marcado. Te cuesta abrirte porque ya te fallaron antes y no quieres volver a pasar por lo mismo. Pero tampoco puedes cerrarte por completo, porque así no entra nada nuevo. La clave está en aprender a confiar, pero con inteligencia. No todos merecen conocer tu lado vulnerable, pero tampoco todos son iguales. Aprende a filtrar mejor.
Tienes que entender que los errores del pasado no son para castigarte, son para enseñarte. Ya lo que fue, fue. Ahora lo importante es lo que haces con lo que aprendiste. Mantente firme, no te dobles ante las dificultades, porque cuando tú te mantienes fuerte, hay gente que se incomoda, y eso habla más de ellos que de ti. También deja de vivir solo para el trabajo. Sí, eres responsable, cumplido y trabajador, pero la vida no es solo eso. Hay personas que te quieren, que esperan tiempo de calidad contigo, y tú a veces te muestras frío, distante o demasiado ocupado. No todo es dinero ni logros, también es afecto, momentos y conexiones reales.
Este es un momento perfecto para un nuevo comienzo. Para soltar lo que te pesa, para dejar atrás lo que te sigue doliendo aunque no lo digas. Hay heridas que todavía te afectan, que cuando regresan a tu mente te bajan el ánimo, pero ya es tiempo de sanar de verdad. Este día es para que te enfoques en ti, en tu bienestar, en tu crecimiento. Ya no cargues con lo que no te deja avanzar. Lo que viene es mejor, pero depende de que tú también estés listo para recibirlo.
SAGITARIO
Puede que este 07 de abril te agarre en un momento sensible, recordando a alguien o algo que ya no está. Y sí, duele, pero no te quedes ahí. No necesitas a nadie para salir adelante, ya lo has demostrado antes. Te has levantado de peores situaciones, así que no te hagas chiquito por algo que ya no forma parte de tu presente. Tus errores del pasado pueden estar pasando factura en ciertas situaciones actuales, pero no es para que te castigues, es para que aprendas. No puedes cambiar lo que hiciste, pero sí puedes decidir cómo actuar ahora. Y lo que no puedes hacer es seguir intentando ser alguien que no eres solo por agradar a otros. Eso tarde o temprano te rompe.
Recuerda que la gente que vale la pena te va a querer por lo que eres, no por lo que aparentas. No necesitas impresionar a nadie con cosas materiales o con actitudes forzadas. Tu esencia es suficiente, pero tienes que creértelo tú primero. Te van a invitar a una reunión o evento donde habrá personas que no te caen nada bien, y eso puede incomodarte. Pero no dejes que eso arruine tu momento. No todo el mundo te tiene que agradar, ni tú a ellos. Aprende a convivir sin engancharte. Ignora lo que no te suma y disfruta lo que sí.
En el amor, si tienes pareja, vienen cambios importantes. No te adelantes a problemas que no existen ni te hagas historias en la cabeza. A veces gastas más energía peleando por cosas que ni siquiera son reales que en disfrutar lo que tienes. Relájate un poco, comunica lo que sientes y deja de complicarlo todo. Si estás soltero o soltera, entiende que no cualquiera merece tu tiempo. Ya no estás para relaciones a medias ni para personas que aparecen y desaparecen. El interés se demuestra con constancia, no con mensajes de vez en cuando. No confundas atención momentánea con amor real.
Con el paso del tiempo, vas a darte cuenta de que todo eso que te quitaba el sueño ya no tiene el mismo peso. Vas a sanar, vas a avanzar y vas a entender que todo pasó por algo. Pero necesitas dejar de aferrarte a lo que ya no es. Este día es para que te enfoques en ti, en tu crecimiento, en tu paz. No te desgastes tratando de agradar ni de encajar. Quien tenga que estar, va a estar, y quien no, que siga su camino. Tú sigue construyendo el tuyo sin mirar atrás.
ARIES
Si la persona con la que estás te hace sentir en paz, te impulsa a ser mejor y te suma en lugar de restarte, ahí es, no le busques tres pies al gato. Este 07 de abril te viene a poner claridad en el amor, pero depende de ti si decides ver o seguirte haciendo ideas. Cuando hay amor del bueno se nota, se siente y se construye, no se anda mendigando ni rogando. Así que si tienes algo bonito, cuídalo, aliméntalo y deja de sabotearlo con inseguridades que ni al caso.
Pero si ya sientes que esa relación no te llena, que no te emociona, que ya no te mueve ni tantito, entonces también sé honesto contigo. No te quedes por costumbre, por miedo o por no estar solo. Tú no naciste para relaciones a medias ni para ser la segunda opción de nadie. Si no eres prioridad, tampoco pongas en primer lugar a quien no te da tu lugar. Así de claro.
También ya déjate de tanto pesimismo. Te encanta decir que no te va bien en el amor, que siempre te toca lo mismo, pero no haces nada diferente. Cambia la mentalidad, porque desde ahí empiezas a construir lo que atraes. Si sigues creyendo que todo te sale mal, pues eso es lo que vas a seguir viviendo. Aprende a abrirte a nuevas posibilidades sin cargar con el pasado a todos lados.
Te vas a enterar de una noticia relacionada con una amistad que te va a sacar de onda. Al principio no vas a entender nada, pero después vas a ver que todo tiene una razón. No te adelantes a juzgar ni a reaccionar de más, mejor observa, escucha y luego decide. En el amor puede aparecer algo a distancia que te va a emocionar al inicio, te va a hacer sentir especial, pero siendo honestos, tú no eres de medias tintas. Tú quieres presencia, atención, contacto. Y eso, con el tiempo, te puede cansar. Así que si decides entrarle, hazlo consciente de lo que implica, no idealices de más.
También se abren nuevas oportunidades en el amor, y aunque vienes de experiencias medio gachas, no todo el mundo es igual. Hay personas que sí valen la pena, pero necesitas darte la oportunidad de conocer sin prejuicios, sin miedo y sin cargar con lo que ya viviste. Este día es para que despiertes, para que abras bien los ojos y para que dejes de conformarte con menos de lo que mereces. Ya no estás para juegos, estás para algo real, pero primero tienes que creértelo tú.
TAURO
Aguas con cómo te estás comportando con una amistad, porque sin darte cuenta puedes estar mandando señales equivocadas. Este 07 de abril trae una energía medio confusa en lo emocional, y alguien podría empezar a sentir más de lo que tú realmente quieres dar. Así que sé claro desde el inicio. No juegues con fuego si no quieres terminar quemando a alguien que sí te importa. Si en el pasado te lastimaron, ni modo, ya pasó. No puedes quedarte atrapado en lo que ya no puedes cambiar. El daño está hecho, sí, pero también tienes la capacidad de sanar. La vida sigue, y tú también tienes que seguir. No te cierres a lo bueno por miedo a volver a sentir lo malo.
Es momento de hacer limpieza en tu entorno. Hay personas que solo traen mala vibra, envidias o problemas, y tú ya no estás para eso. No puedes evitar que te fallen, pero sí puedes decidir quién se queda y quién se va. Aprende a poner límites, porque cuando no lo haces, terminas cargando con lo que no te corresponde. Si has tenido un conflicto o te distanciaste de alguien importante, este es el momento perfecto para arreglarlo. No importa quién tuvo la culpa, lo que importa es si vale la pena recuperar esa relación. Da el paso, manda el mensaje, habla claro. El universo está de tu lado para cerrar ciclos o sanar lo que aún tiene arreglo.
En el amor, si alguien te pide esconder la relación o mantenerla en secreto, salte de ahí. Eso no es amor, es conveniencia. Cuando alguien te quiere de verdad, no te oculta. No te conformes con ser un ratito o una opción escondida. También andas muy clavado en el futuro, pensando en lo que viene, en lo que podría pasar, en lo que te falta. Y está bien tener metas, pero no te olvides de vivir el presente. No tienes la vida comprada, así que disfruta lo que tienes hoy, lo que eres hoy y lo que estás viviendo ahora.
Este día es para que te enfoques en tu bienestar, en tu paz y en lo que realmente te suma. Ya no estás para cargar con lo que duele ni para quedarte donde no te valoran. Aprende a elegirte, porque cuando tú te eliges, todo empieza a acomodarse mejor.
GÉMINIS
A partir de este 07 de abril, lo que hagas, lo que digas y cómo te comportes va a marcar el rumbo de tu vida, así de sencillo. Ya no estás para andar dando segundas oportunidades como si fueran dulces, porque quien de verdad te quiere no necesita que le estés perdonando las mismas fallas una y otra vez. El amor no se ruega, se demuestra, y cuando es real, ni siquiera te dan ganas de andar volteando a ver otras opciones. Así que abre bien los ojos y deja de justificar lo injustificable. También ten cuidado con tu forma de ser, porque eres bien bueno para ilusionar sin darte cuenta. Das señales, calientas el asunto, haces que la otra persona se enganche y luego tú eres el primero en echarte para atrás. No juegues con lo que no estás dispuesto a sostener, porque eso tarde o temprano se te regresa. No se trata de que dejes de ser coqueto, sino de que seas más consciente de lo que provocas.
En el amor se viene una oportunidad interesante, pero no todo va a ser tan fácil como tú quisieras. Vas a tener que aprender a ser paciente, a escuchar y a entender que no todo gira a tu ritmo. Eso sí, tampoco permitas que te quieran cambiar o moldear a su gusto. Si alguien llega a tu vida, que sea para sumar, no para quitarte lo que te hace ser tú. Si tienes pareja, no la descuides. Andas muy en tu rollo, muy distraído, y eso puede generar problemas más adelante. El amor necesita atención, detalles, tiempo. No todo es palabras bonitas, también son acciones. Si no te pones las pilas, esa persona te va a empezar a exigir lo que no estás dando.
Y no se te olvide algo importante: no solo de amor se vive. Tú eres de los que quiere estabilidad, buena vida y no andar batallando. Si lo que tienes ahorita no te alcanza o no te da lo que buscas, es momento de moverte, de buscar mejores oportunidades, de crecer. No te conformes con lo mínimo si sabes que puedes tener más. También revisa bien con quién te estás juntando, porque no todos tienen buenas intenciones. Hay gente que se acerca por interés, por conveniencia o por puro chisme. No le abras la puerta a cualquiera, porque luego te andas quejando de lo que tú mismo permitiste.
Este día es para que tomes decisiones más inteligentes, para que dejes de jugarle al indeciso y para que empieces a actuar con más madurez. Tienes todo para lograr lo que quieras, pero necesitas enfocarte y dejar de dispersarte tanto.
CÁNCER
Este 07 de abril tu cuerpo te va a estar dando señales claras, así que más vale que le pongas atención. Problemas en el estómago, inflamación o molestias pueden aparecer si sigues comiendo sin control o si te sigues guardando emociones que no has sabido sacar. Cuida lo que comes, pero también cuida lo que callas, porque ambas cosas te están afectando más de lo que crees. También deja de invertir tiempo, energía y cariño en personas que no lo merecen. Te desvives por gente que ni siquiera te da lo mínimo, mientras descuidas a quienes siempre han estado para ti, como tu familia. No confundas lealtad con necedad. Aprende a valorar a quienes sí te responden.
En el amor, viene una situación importante que vas a tener que manejar con cabeza fría. No tomes decisiones impulsivas, porque podrías arrepentirte después. Piensa bien antes de actuar, analiza lo que sientes y lo que realmente quieres. No todo lo que parece urgente lo es. Tienes una capacidad muy fuerte de manifestar lo que deseas, pero necesitas enfocarte. Si te la pasas dudando, pensando negativo o cambiando de opinión cada rato, no vas a lograr nada. Este mundo no es para tibios, es para quien se atreve. Así que si quieres algo, ve por ello sin miedo.
Se viene una salida con una amistad que te va a caer bien, te va a ayudar a despejarte y a ver las cosas desde otra perspectiva. No todo es problema, también necesitas momentos para relajarte y disfrutar. En el amor, alguien a distancia podría empezar a definirse por ti. Ha estado dudando, pensando, analizando, pero cada vez siente más. Aquí el detalle es que tú tendrás que decidir si estás dispuesto o dispuesta a entrar en algo así, porque no es tan sencillo como parece.
Cuídate de caídas o golpes, andas medio distraído y eso puede jugarte en contra. También no descuides tu imagen, porque sabes perfectamente que te gusta verte bien y sentirte bien, y eso influye mucho en tu estado de ánimo. Ya vas saliendo de una etapa emocional pesada, pero no te regreses solo por costumbre. Deja de caer en pensamientos negativos que no te llevan a nada. No te hundas en dramas que tú mismo creas. La felicidad también es una decisión.
Y por último, deja de buscar a quien no te busca. No mandes mensajes de más, no insistas donde no hay respuesta. Quien quiere, encuentra la manera. Quien no, siempre tiene excusas. Este día es para que te enfoques en ti, en tu bienestar y en lo que realmente te hace bien. Ya no estás para perder el tiempo en lo que no suma.