Vacúnate contra el virus del papiloma humano (VPH) para prevenir verrugas genitales y seis tipos de cáncer

No existe una cura para el VPH en sí. En la mayoría de los casos, el VPH desaparece por sí solo en un plazo de dos años sin causar problemas de salud a largo plazo. Sin embargo, las infecciones por VPH que no desaparecen pueden causar ciertos tipos de cáncer. Estos cánceres pueden afectar la garganta, la lengua, las amígdalas, el cuello uterino, la vulva, la vagina, el pene y el ano. Casi todos los casos de cáncer de cuello uterino y la mayoría de los cánceres orales son causados por el VPH. El cáncer de cuello uterino es el cáncer asociado al VPH más común entre las mujeres, y los cánceres de boca y garganta son los más comunes entre los hombres.

Solo el cáncer de cuello uterino puede detectarse de manera temprana con una prueba de detección. Es importante realizarse pruebas de Papanicolaou (Pap) con regularidad para detectar el cáncer de cuello uterino (por lo general, comenzando a los 21 años). La prueba de Papanicolaou es un procedimiento que consiste en recolectar y examinar células del cuello uterino.

Es posible que los cánceres asociados al VPH no se detecten hasta años después, cuando ya son mucho más graves. No existen pruebas de detección para identificar la mayoría de los cánceres causados por el VPH.

La vacunación puede prevenir casi todas las infecciones por VPH. Vacunar a su preadolescente o adolescente antes de que esté expuesto al VPH significa que desarrollará protección a largo plazo contra estos cánceres. Vacunar a los niños contra el VPH cuando tienen entre 9 y 11 años les permitirá desarrollar una inmunidad fuerte contra el virus antes de estar expuestos a él.

No hay beneficios en retrasar la serie de la vacuna contra el VPH. Retrasar la vacuna puede poner a su hijo(a) en riesgo de enfermedades relacionadas con el VPH, ya que permanecerá sin protección por más tiempo. En California, los menores de 12 años o más no necesitan el consentimiento de sus padres para recibir la vacuna contra el VPH.

Según los datos de 2022, las niñas tenían más probabilidades que los niños de haber recibido una o más dosis de la vacuna contra el VPH. Además, los niños hispanos (34%) tenían menos probabilidades que los niños blancos no hispanos (40%) de haber recibido una o más dosis de la vacuna contra el VPH.

Después de vacunarse, las personas pueden presentar síntomas como dolor en el brazo, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se aplicó la vacuna. Algunas personas pueden tener fiebre leve. Desde que la vacuna fue autorizada en 2006, no se han vinculado efectos graves a su uso.

Gardasil-9 es la vacuna contra el VPH más comúnmente utilizada en los Estados Unidos para niños y adolescentes. La vacunación contra el VPH se administra en una serie de dos dosis para la mayoría de las personas que inician la vacunación entre los 9 y los 14 años, o en una serie de tres dosis para quienes comienzan la vacunación entre los 15 y los 45 años, así como para las personas inmunocomprometidas.

¡Cualquier persona puede infectarse con el VPH, independientemente de su edad, y es extremadamente común! La mejor manera de protegerse y proteger a sus hijos es vacunarse. Si tiene alguna pregunta adicional, por favor hable con su médico de atención primaria.

La Dra. Alexis Berkovits es una pediatra dedicada al cuidado de los pacientes en Los Angeles.

