Buscan en Florida a mujer acusada de fraude millonario para costear lujos y cirugías

Una exempleada de una empresa de administración de propiedades en Florida es buscada por las autoridades tras ser acusada de desviar cerca de $200,000 dólares de asociaciones de propietarios para financiar un estilo de vida lujoso.

Las autoridades del condado de Martin emitieron una orden de arresto contra Alexandra Delacaridad Gonzalez, excontable de una empresa de administración de propiedades, quien actualmente se encuentra prófuga.

Según la investigación, la mujer habría sustraído fondos mientras trabajaba en Avant-Garde Property Management, en Stuart, Florida.

Esquema de fraude prolongado

De acuerdo con la oficina del sheriff, Gonzalez habría pasado aproximadamente un año emitiendo cheques a su nombre desde cuentas de asociaciones de propietarios (HOA) que administraba.

Para ocultar el desfalco, presuntamente creó facturas ficticias, registros contables falsos y falsificó firmas autorizadas.

Las autoridades indicaron que comenzó con montos de alrededor de $2,000 por transacción, repitiéndolos varias veces por semana, hasta alcanzar cifras mayores de hasta $5,000 por cheque.

Los principales afectados serían residentes de comunidades como Whitemarsh Reserve y Dunes of Hutchinson Island.

Según reportes, el monto sustraído asciende a unos $111,000 en Whitemarsh Reserve y cerca de $85.000 en Dunes of Hutchinson Island.

Estilo de vida y consecuencias

Las autoridades aseguran que la sospechosa utilizó el dinero para gastos personales, incluyendo compras, vacaciones y cirugías estéticas.

El caso podría impactar directamente a los residentes, quienes podrían enfrentar aumentos en las cuotas de mantenimiento para cubrir las pérdidas.

Gonzalez enfrenta múltiples cargos, entre ellos, fraude por montos superiores a $50,000 dólares, hurto mayor, y decenas de cargos por falsificación de documentos y malversación. La fianza fue fijada en $1,350,000 dólares.

Las autoridades creen que podría encontrarse en áreas como Miramar o Vero Beach, y solicitan la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

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