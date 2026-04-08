Caso Athena Strand: conductor de FedEx acusado admite crimen y jurado decidirá si enfrenta pena de muerte

Tanner Horner, de 34 años, un conductor de entregas de FedEx en Texas que confesó que mató a la niña de 7 años Athena Strand en el 2022, se declaró culpable de asesinato capital y secuestro agravado por la muerte de la pequeña. El jurado deberá decidir ahora si recibe cadena perpetua o la pena de muerte.

La admisión de culpabilidad ocurrió justo antes de que iniciara el juicio, transformando el proceso directamente en la fase de determinación de la pena, de acuerdo con Law&Crime.

Jurado decidirá su destino

Debido a que la fiscalía busca la pena de muerte, ahora corresponde al jurado determinar si Horner será condenado a ejecución o a cadena perpetua.

Durante los alegatos iniciales, el fiscal advirtió que las pruebas serán especialmente perturbadoras, incluyendo audio grabado dentro de la camioneta donde ocurrió el crimen.

Según la investigación, el caso se remonta al 30 de noviembre de 2022, cuando Athena desapareció poco después de que un paquete fuera entregado en su vivienda.

Las autoridades rastrearon el camión de reparto y revisaron imágenes de cámaras internas, donde se observaba a una menor que coincidía con la descripción de la víctima dentro del vehículo.

Horner confesó posteriormente que atropelló accidentalmente a la niña con su camión, pero que, al entrar en pánico, la subió al vehículo.

De acuerdo con documentos judiciales, el acusado declaró que la menor estaba consciente y hablaba con él, incluso le dijo su nombre. Sin embargo, afirmó que decidió matarla por temor a que contara lo sucedido.

Según su propia confesión, intentó romperle el cuello sin éxito y finalmente la estranguló dentro de la camioneta.

El propio Horner condujo a las autoridades hasta un área cercana al río Trinity, en Boyd, Texas, donde fue encontrado el cuerpo de la niña a unos 16 kilómetros de su casa.

Impacto en la familia

Durante el juicio, familiares describieron el profundo trauma que dejó el crimen, especialmente en los hermanos de Athena, quienes sufren pesadillas y temor constante.

Las autoridades también relataron el doloroso momento en que informaron a la familia sobre el hallazgo del cuerpo.

El jurado escuchará más pruebas antes de tomar una decisión final sobre la condena de Horner, en un caso que ha conmocionado profundamente a la comunidad.

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