El tiempo de hoy en San Antonio para este miércoles 8 de abril

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este miércoles 8 de abril. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1016.1 hPa, una medición que irá en aumento. Tendremos el amanecer a las 07:16 h y el crepúsculo será a las 19:56 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 14%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, los termómetros pueden llegar los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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