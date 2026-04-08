México rechaza revisar amparo promovido por “El Chapo” Guzmán por violaciones a derechos humanos en EE.UU.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es improcedente el recurso con el que la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán buscaba denunciar presuntas violaciones a sus derechos humanos cometidas por autoridades de Estados Unidos, al establecer que el juicio de amparo en México únicamente procede contra actos de autoridades nacionales.

Con esta resolución, el máximo tribunal dejó firme la decisión de instancias inferiores que ya habían rechazado el recurso, sin entrar al análisis de fondo sobre las acusaciones del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Los ministros concluyeron que carecen de facultades para revisar actuaciones realizadas en el extranjero, por lo que la impugnación resulta jurídicamente inviable.

De acuerdo con el diario La Jornada, la Corte desechó un recurso de revisión promovido por el abogado Christian Camacho Ruiz contra la negativa de conceder un amparo y, al tratarse de una resolución definitiva, no admite otro medio de defensa.

En el amparo, la defensa de Guzmán Loera señalaba delitos como privación ilegal de la libertad, incomunicación y detención irregular durante su reclusión en Estados Unidos.

El exlíder criminal fue extraditado y, posteriormente, en julio de 2019, fue condenado por el juez Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años adicionales, así como al decomiso de más de 12,000 millones de dólares por delitos relacionados con el narcotráfico.

Actualmente cumple su sentencia en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

La defensa argumentó que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, incluso en el extranjero, e investigar posibles actos de tortura o violaciones a derechos humanos. También señaló como responsables a autoridades judiciales estadounidenses y al sistema penitenciario donde se encuentra recluido.

No obstante, tanto el juez como el tribunal coincidieron en que el amparo no puede dirigirse contra autoridades extranjeras, ya que los tribunales mexicanos no tienen jurisdicción fuera del territorio nacional ni pueden exigir el cumplimiento de sus resoluciones en otros países.

A lo largo de los últimos años, Guzmán Loera ha denunciado condiciones de reclusión que considera excesivas, como aislamiento prolongado, restricciones en la comunicación con su defensa y limitaciones en las visitas familiares.

Sin embargo, estos señalamientos no han modificado su situación jurídica ni las condiciones de su condena en Estados Unidos.

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