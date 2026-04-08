Pronóstico del clima en Dallas, Texas para este miércoles 8 de abril

Durante la noche, la temperatura será de 59 grados Fahrenheit (15ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:07 h y se pondrá a las 19:52 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 82 grados Fahrenheit (16 y 28 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 2% por la mañana, 7% por la tarde y 2% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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