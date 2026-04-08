Urgen al LAPD a cumplir con las políticas Santuario en Los Ángeles

Líderes proinmigrantes, miembros de la LA Sanctuary Coalition urgieron a la Comisión de Policía del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y al propio jefe Jim McDonnell que cumplan plenamente con las políticas Santuario en la ciudad de Los Ángeles.

“Desgraciadamente el LAPD ha estado demorando la implementación de la Ordenanza Santuario que contiene medidas fuertes contra la máquina deportadora y siguen asistiendo al ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) en sus operativos”, dijo Carlos Amador, organizador principal del Centro de Trabajadores de Lavado de Autos CLEAN.

“El LAPD está diciendo que tienen el deber de responder cuando les llaman para pedir apoyo, pero lo que en realidad hacen es prevenir que la gente documente los abusos de los agentes de migración, impedirles que se acerquen, y ayudan a que la Migra salga sin problemas de sus redadas en los barrios”.

La ciudad de Los Ángeles aprobó una Ordenanza Santuario en 2024 y, en los últimos dos años, el LAPD ha seguido retrasando y no ha logrado implementar plenamente las protecciones de santuario de la ciudad de Los Ángeles.

Brenden Busse de LA Voice y sacerdote en la iglesia de Dolores Mission. (Cortesía Clean Car Wash Center)

Al mismo tiempo, la Comisión de Policía de Los Ángeles no ha tomado las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento del LAPD con estas políticas de santuario.

Amador dijo que al mismo tiempo han demandado que el LAPD pare los contratos con las compañías como FLOCK que se enfocan a leer las placas de automóviles, y que colaboran con las agencias de migración, proporcionándoles la información de los conductores sin documentos.

“Queremos poner un alto a este tipo de monitoreo porque tenemos reportes de que la información de las placas de los vehículos la comparten con otras agencias de migración, pero la policía no hace caso”.

Dijo que de nada sirve que el Concejo y la Ciudad de Los Ángeles aprueben ordenanzas para proteger a los inmigrantes, porque no tienen un control sobre lo que la policía finalmente decide llevar a cabo.

“La presidenta de la Comisión de Policía, Teresa Gordon nos había invitado a hacer una presentación formal para presentar ejemplos de abuso, pero a último momento se canceló nuestra participación, y solo pudimos hablar durante la sesión de comentarios públicos”, dijo.

Al final, señaló que la Comisión de la Policía no hizo ningún compromiso ni promesa para que el LAPD cumpla con la Ordenanza Santuario.

“Se hacen oídos sordos; la policía hace lo que quiere, asistiendo a la Migra. Desde el 6 de junio de 2025 han estado ahí ayudando a la policía como lo hicieron en la redada de la fábrica de ropa Ambiance en el Distrito de la Moda”.

Andrés Kwon de ACLU Southern California. (Cortesía CLEAN CarWash Workers Center)

LaLA Sanctuary Coalition, la concejal Eunisses Hernández y las órdenes ejecutivas 12 y 17 de la alcaldesa Bass han proporcionado, en su conjunto, directrices y recomendaciones que el LAPD debe seguir.

El LAPD no ha actualizado su manual, sus preguntas frecuentes ni sus orientaciones para limitar las respuestas del departamento a las solicitudes de apoyo provenientes de las agencias federales de control de la inmigración, en la máxima medida permitida por la ley.

“Queremos asegurarnos de que el LAPD cumpla con las normas y acate las leyes. He participado en reuniones con el jefe McDonald en las que él ha afirmado: ‘Yo cumpliré la ley’ “, dijo Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN Los Ángeles.

“Pues bien, jefe McDonald, usted no está cumpliendo la ley. El LAPD no está cumpliendo la ley”.

Enfatizó que han trabajado incansablemente para fortalecer esta ordenanza.

Sin embargo, hizo ver que lamentablemente, desde junio de 2025, Los Ángeles ha experimentado un repunte en los ataques por parte de las autoridades federales de control de inmigración, incluyendo redadas y operativos que han suscitado serias inquietudes respecto al perfil racial, el uso excesivo de la fuerza y ​​las amenazas a la seguridad de la comunidad.

Piden al ICE fuera del LAPD. (Cortesía Clean Carwash Workers Center)

Crudo testimonio

Durante la conferencia de prensa, previo a la reunión de la Comisión de la Policía, un trabajador de bodega y miembro del Garment Worker Center, detenido por el ICE en el Ambiance Factory, recordó que el 6 de junio, los agentes bloquearon todas las entradas, obligándolos a quedar atrapados.

“En ese momento, pensé en mi familia; y les mandé un mensaje en secreto. Cuando mis hijos llegaron al centro tratando de buscarme, no se pudieron acercar. La policía y la guardia nacional ya había bloqueado las calles.

“En la tarde, mi hermana trató de verme en el centro de detención pero no pudo porque la policía y los agentes cerraron todo por las protestas. Estuve en detención en Adelanto por tres semanas. Fue algo inhumano que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Unos de mis compañeros que también estuvo en adelanto acaba de fallecer.

“Somos trabajadores pero nos trataron como criminales. Lo que me sorprendió fue cuando vi muchos videos del LAPD trabajando como escoltas, dándoles el pase a ICE cuando nosotros estábamos secuestrados en esos mismos carros que dejaron pasar.

“El LAPD dice que no trabaja con ICE pero eso no es cierto. La policía debería apoyarnos en lugar de traicionarnos”.

El trabajador dijo que lo mínimo que puede hacer el gobierno local es asegurarse, que cuando el ICE llegue a secuestrar a más gente, la policía no los apoye; y en cambio ayude a la comunidad en los momentos más traumáticos.

La Opinión ha pedido al LAPD, la reacción del jefe McDonnell sobre la petición de los grupos inmigrantes.

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