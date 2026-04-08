USDA retira alerta sobre nuggets de pollo en Walmart





La agencia había advertido previamente que un lote del producto podría contener niveles elevados de plomo. Nuevas pruebas confirman que no es así.

By Lisa L. Gill

ACTUALIZADO el 7 de abril de 2026: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) retiró su alerta de salud pública sobre los nuggets de pollo con forma de dinosaurio de la marca Great Value. Previamente, la agencia había aconsejado a los consumidores que no consumieran un lote específico del producto, después de que unas pruebas revelaran que contenía niveles elevados de plomo. En un comunicado, la agencia informó que las pruebas de seguimiento (realizadas en colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York) tanto del lote original de los nuggets como de los lotes adicionales, no hallaron niveles elevados de plomo en el producto. La agencia determinó que el resultado original fue un falso positivo debido a una contaminación por plomo en el laboratorio, y no en los nuggets. El artículo original, publicado el 2 de abril, se encuentra a continuación.

El Departamento de Agricultura alertó ayer a los consumidores de que los nuggets de pollo con forma de dinosaurio de la marca Great Value (vendidos en todo el país en las tiendas Walmart) podrían contener niveles de plomo hasta cinco veces superiores a lo que los reguladores federales consideran aceptable en un alimento. El fabricante, Dorada Foods, no ha emitido una orden de retirada del producto, dado que este ya no se encuentra disponible en las tiendas. No obstante, el USDA aconseja a los consumidores que revisen sus congeladores y tiren el producto afectado o procedan a devolverlo.

Esto es lo que debes buscar:

• Bolsas de 29 onzas que contienen 36 nuggets de pechuga de pollo de la marca Great Value, totalmente cocidos y con forma de dinosaurio. Verifica en la esquina superior izquierda del reverso de la bolsa la fecha de “consumir preferentemente antes del” 10 de febrero de 2027; el código de lote 0416DPO1215; y el número de establecimiento P44164.

El plomo fue detectado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, según informó a CR un portavoz del Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del USDA. Las pruebas se llevaron a cabo como parte de un programa continuo en el que diversos laboratorios realizan análisis en nombre del FSIS para respaldar la vigilancia de una serie de posibles riesgos en los alimentos regulados por dicho organismo, explicó el portavoz.

Aún no está claro cómo terminó el plomo en los nuggets de pollo. El USDA afirma que continúa investigando el caso. Dorada Foods no respondió de inmediato a la solicitud de información adicional enviada por CR.

El riesgo de la exposición al plomo

Los niveles de plomo hallados en estos nuggets son preocupantes; sin embargo, el grado en que representan una amenaza depende de la cantidad que se haya ingerido y de la duración de dicha ingesta. No existe un nivel seguro de ingesta de plomo, pero los riesgos de la exposición a este metal se acumulan con el tiempo, afirma el doctor James E. Rogers, PhD, y director de investigación y pruebas de seguridad de productos y alimentos en Consumer Reports. “La exposición al plomo en niños y mujeres embarazadas puede ser especialmente peligrosa, dado que se sabe que provoca problemas en el desarrollo”, dice. “Resulta particularmente un riesgo para los niños menores de 6 años”.

Concretamente, la exposición al plomo puede dañar el cerebro que se está desarrollando, ralentizar el crecimiento y el desarrollo, y causar problemas de aprendizaje, audición y habla, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Estos problemas pueden derivar en un coeficiente intelectual más bajo, dificultades para prestar atención y un bajo rendimiento escolar. La mayoría de los niños no presentan síntomas evidentes de exposición al plomo.

La exposición frecuente al plomo en adultos también puede ser riesgosa y se ha vinculado con la supresión del sistema inmunológico, problemas reproductivos, daño renal e hipertensión.

Qué pueden hacer los padres

Si te preocupa que tu hijo haya estado expuesto a niveles excesivos de plomo, puedes pedir a su pediatra que le realice un análisis de sangre; según los CDC, este análisis suele estar cubierto por el seguro médico.

Si el resultado de la prueba de tu hijo es positivo, busca posibles fuentes de plomo en tu hogar. Los CDC ofrecen una lista de verificación para tal fin. Una fuente importante de exposición puede ser el agua potable. CR recomienda analizar el agua para detectar la presencia de plomo y arsénico y, si los niveles resultan elevados, instalar un filtro de agua.

Llevar una dieta variada (que incluya alimentos ricos en calcio, hierro y vitamina C) puede ayudar a contrarrestar algunos de los efectos negativos del plomo y de otros metales pesados. Entre estos alimentos se encuentran la leche, el yogur, el queso, las carnes rojas magras, las legumbres, las verduras de hoja verde, los pimientos, las fresas y los cítricos.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.