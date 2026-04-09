Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 9 al 15 de abril

Jueves 09

Humbe en el Wiltern

El cantante mexicano Humbe se encuentra de gira con Dueño del Cielo, tour que llegará por dos noches al teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). Promociona su álbum más reciente, que lleva el mismo título de su gira. Hoy jueves 9 de sábado 11 de abril a las 8 pm. Boletos desde $71. Informes ticketmaster.com.

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Exhibición en Langson Orange County Museum of Art

Breakdown/Breakthrough: Art and Infrastructure, en el Langson Orange County Museum of Art de UC Irvine (18881 Von Karman Ave., Suite 100, Irvine), se centra en dos obras del exalumno de la UC Irvine, Rubén Ochoa, que exploran cómo los artistas responden a las estructuras físicas y políticas que configuran la vida pública. Termina el 16 de mayo. Entrada libre. Informes uci.edu/langson-museum.

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Viernes 10

Aleks Syntek en La Boom

El cantautor Aleks Syntek celebra sus 35 años de carrera con la gira “Total Syntek”, en la que hace un recorrido por las canciones más significativas de su trayectoria. Ofrecerá un concierto en La Boom (6611 S. Alameda St., Los Angeles) el viernes 10 de abril a las 8 pm. Boletos $66. Informes ticketon.com.

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Reik en el Kia Forum

Los chicos de la banda mexicana de pop rock, Reik, estarán de visita en el sur de California con su gira Reik 2026, que hará una parada en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) para celebrar sus 20 años de carrera. Viernes 10 de abril a las 8 pm. Boletos desde $90. Informes ticketmaster.com.

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Los Panchos en el teatro Álex

El legendario trío Los Panchos trae al Alex Theatre (216 N. Brand Blvd., Glendale) su Nostalgia Tour, en el que interpretará sus temas románticos que han perdurado a través de más de medio siglo. Viernes 10 de abril a las 8 pm. Boletos desde $89. Informes ticketmaster.com.

Románticos Tour en el teatro Youtube

El Grupo Bryndis, Industria del Amor y Guardianes del Amor (en la foto) son las bandas que forman parte de Romanticos Tour, que llegará al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) con algunas sorpresas musicales bajo el brazo. Viernes 10 de abril a las 8 pm. Boletos desde $47. Informes ticketmaster.com.

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Domingo 12

Poesía en el jardín en el Museo Getty

La serie Poetry in the Garden: Scores, en el Museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Ángeles), presenta actuaciones en vivo en el jardín central, con paisajes sonoros que fusionan poesía y música, con DJs, músicos y poetas. Domingo 12 de abril de 11:30 am a 6:30 pm. Entrada libre con previa reservación. Informes getty.edu.

Foto: J. Paul Getty Trust

Taller de arte en el Museo Getty

También en el Museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Ángeles) tendrá lugar el Superpower Portraits: Collage Workshop, un taller para explorar técnicas creativas de collage y de transformación de materiales reciclados. En inglés y en español. Domingo 12 de abril de 11 am a 3 pm. Evento gratuito. Informes getty.edu.

Lunes 13

Celebración en el Museo Grammy

Para celebrar la música del legendario productor de los Beatles, George Martin, y el lanzamiento de “George Martin: The Scores”, Kevin Ryan y Brian Kehew, de Curvebender Publishing, conversarán en el Grammy Museum (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) sobre el proceso creativo detrás del álbum. Lunes 13 de abril a las 7 pm. Entrada $38. Informes grammymuseum.org.

Martes 14

Celebración de John Waters en el Luckman

El Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles) presenta el show Going to Extremes: A John Waters 80th Birthday Celebration, donde Waters reflexiona sobre ocho décadas de provocación y revisita las historias e inspiraciones que moldearon su legendaria carrera. Martes 14 de abril a las 8 pm. Boletos desde $50. Informes theluckman.org.