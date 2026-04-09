El tiempo de hoy en Houston para este jueves 9 de abril

El clima en Houston, Texas, para este jueves 9 de abril vendrá con cielos cubiertos y nubes que impedirán ver el Sol. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 55 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:02 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:45 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Para ser concretos, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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