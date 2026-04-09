El tiempo de hoy en Miami para este jueves 9 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 9 de abril indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 99% y habrá cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 84 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 14.91 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:04 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:41 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan cielos cubiertos con probabilidad de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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