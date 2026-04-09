Isaac Hernández está de visita en Los Ángeles para bailar en “Sylvia”

Isaac Hernández es hoy por hoy el mejor bailarín mexicano de danza clásica. Internacionalmente es también una de las figuras más sobresalientes y reconocidas del mundo del ballet.

Sin embargo, la mira de este artista está puesta más allá de los escenarios teatrales. Lejos de las bambalinas y de las escenografías, Isaac se ha aventurado en proyectos que lo han desafiado artísticamente, como participar en un filme al mero estilo de Hollywood.

“Me retó de una manera muy diferente, me expuso artísticamente”, dijo el bailarín acerca de Dreams, la cinta en la que participó recientemente. “Y creo que me dio la oportunidad de enseñar una diversidad artística que pocos artistas y pocos bailarines tienen la posibilidad de experimentar”.

La película, del mexicano Michel Franco, fue protagonizada por Isaac y por Jessica Chastain en 2025, y es la historia de la relación amorosa entre una poderosa socialité estadounidense y un bailarín mexicano indocumentado.

Para Isaac, de 35 años, su experiencia en el ballet, una disciplina aparentemente rígida, fue lo que le dio libertad para expresarse de la mejor manera posible en su personaje en la pantalla grande.

“Como bailarín clásico, no solo interpretamos técnicamente, interpretamos también físicamente”, comentó. “Contamos una historia con los más mínimos movimientos en el escenario y traté de utilizar eso para darle una fisicalidad diferente al personaje y contar parte de su personalidad y de sus características a través de su lenguaje corporal y no solo a través del guion”.

Pero mientras su vida como actor novel se va desarrollando, su carrera como bailarín ha llegado a su punto, podría decirse, más encumbrado. Actualmente, Isaac es bailarín principal del American Ballet Theatre, la que es considerada la mejor compañía de danza clásica del mundo. En enero cumplió un año con esta tropa que tiene su base en Nueva York luego de haber sido artista invitado en el otoño de 2024.

Isaac, nacido y criado en Guadalajara, México, y miembro de una familia de diez hermanos, es el primer mexicano en ocupar este codiciado puesto en la renombrada compañía. Este fin de semana estará de visita en Los Ángeles para hacer el papel principal de “Sylvia” en el Segerstrom Center for the Arts. Está programado para participar en la función de las 2 de la tarde del sábado.

Su integración al ABT sucede luego del paso de Isaac por algunas de las compañías de ballet más importantes del mundo, como el San Francisco Ballet —donde su hermano Esteban es actualmente bailarín principal—, el Ballet Nacional Holandés y el Ballet Nacional Inglés.

Ha sido bailarín invitado en agrupaciones como el Ballet de la Ópera de París, el Ballet Mariinsky, la Ópera de Roma, el Teatro Colón, el Ballet del Kremlin, el Ballet de Shanghai y la Ópera Nacional de Lituania.

Sin embargo, el mayor desafío de ser parte de la tropa de danza más respetada del mundo es precisamente su repertorio tan diverso.

“En unas cuantas semanas puedes pasar de un día bailar el Lago de los Cisnes y al día siguiente hacer Giselle, Sylvia o Don Quijote”, señaló. “Esa diversidad en el repertorio es un gran reto”.

O en la temporadas de otoño e invierno ha participado hasta en cinco producciones diferentes; un día bailaba Push Comes to Shove de Twyla Tharp, al día siguiente Sextet también de Tharp, después Theme and Variations y luego el segundo acto de La Bahía Verde.

“Yo creo que ese es el mayor reto de pertenecer al American Ballet, la cantidad de ballets y de grandes retos artísticos que hay simultáneamente”, dijo.

“Sylvia”, sin embargo, es uno de los ballets más exigentes del repertorio, e Isaac confesó que nunca estuvo en su radar bailarlo. Eso porque pocas compañías en el mundo lo montan debido a que se trata de una producción muy grande, por lo que pocos bailarines tienen la oportunidad de ser parte de ella.

“Sylvia” es una comedia romántica de finales del siglo 19 que narra el romance entre la ninfa cazadora Sylvia y el pastor Aminta en la Antigua Grecia. Es particularmente desafiante porque implica saltos potentes, giros rápidos y un pas de deux en el tercer acto.

Y nada hace a Isaac más feliz.

“Me siento tan afortunado de poder tener la oportunidad de estar ahora bailando en una compañía que me reta con todas estas grandes historias, porque ahora siento que tengo la capacidad técnica, madurez artística para poder hacer estos ballets. Algo memorable”, concluyó.

En detalle

Qué: Sylvia, con Isaac Hernández en la función del sábado a las 2 pm

Dónde: Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Dr., Costa Mesa

Cuándo: de hoy jueves 9 y hasta el domingo 12 de abril en distintos horarios

Boletos: https://www.scfta.org/