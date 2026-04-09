Ronda Política: Swalwell, el elegido por el establishment

Al parecer todo está planchado para que el congresista Eric Swalwell sea el candidato demócrata a gobernador de California; quién sabe qué le vio la cúpula demócrata que considera que es el mejor de todos los aspirantes: tal vez que es joven, potencialmente progresista y que ha sido critico de Trump.

Los sindicatos, que son los soldados del Partido Demócrata, le empiezan a dar su respaldo.

Arnulfo de la Huerta, el nuevo líder del poderoso Sindicato Internacional de Empleados de los Servicios (SEIU) dijo que apoyan a Swalwell, porque es el candidato que más se alinea a sus principios.

Qué extraño que un sindicato donde más del 50% de sus afiliados son inmigrantes y latinos, le den su respaldo a Swalwell y no a los candidatos latinos, Xavier Becerra o Antonio Villaraigosa. Claro estos son viejos lobos de mar, a quienes el partido no pueden controlar fácilmente.

El argumento a favor del congresista es que además es bueno para recaudar dinero, y ha construido una coalición sólida que lo respalda. Y qué esperaban, si el establishment ha dado la orden de que es el escogido, por supuesto que los grupos de interés le van a dar todo el dinero que quiera. Van a la segura.

Así que más claro ni el agua, el elegido por quienes mandan en el Partido Demócrata es Swalwell, un congresista poco conocido en el estado, más allá de San Francisco, pero la maquinaria ha arreglado todo para favorecerlo.

No es que Swalwell sea un mal candidato, sino que resulta muy sospechoso que todos los astros demócratas se alineen para respaldarlo; y es algo muy disparejo e injusto para el resto de aspirantes.

Sin embargo, no se convertirá en el nominado sin darse varias despeinadas.

Ejemplo de ello, es que han empezado a publicarse sus contradicciones en el tema migratorio. Muy bravucón frente a Trump; y en campaña anda prometiendo la desaparición del ICE, pero resulta que en su pasado reciente, no se presentó a votar por un proyecto de ley que buscaba someter a los menores indocumentados a detenciones prolongadas y a registros corporales invasivos.

También apoyó una resolución que expresaba su agradecimiento a los agentes del orden, incluidos los oficiales del ICE por su respuesta a un ataque contra una manifestación proisraelí; y hasta respaldó en 2022 la reelección del exsheriff republicano del condado de Alameda, Greg Ahern, a quien le gustaba compartir información con el ICE y retener a cientos de inmigrantes para entregarlos a los agentes federales de migración.

Ahern retuvo a 386 inmigrantes a pedido del ICE.

Con esos amigos, para qué Swalwell quisiera enemigos. Y ahora viene y nos dice, que quiere la desaparición del ICE. ¡Qué conveniente!

Por más que se quiera, resulta difícil creerle a los políticos. Da la sensación, que en temporada de elecciones, se inventan las promesas al vuelo para decirle a los votantes, lo que quieren escuchar sobre todo en el candente tema migratorio.

Y eso no es todo, han salido a la luz denuncias de presuntas relaciones inapropiadas con mujeres jóvenes que trabajan para su oficina. Por supuesto, los voceros de Swalwell lo niegan todo.

Veremos qué pasa, pero lo cierto es que no se convertirá en el nominado sin salir raspado; a su favor, tiene que la cúpula saldrá a su rescate con todas sus armas propagandísticas y de mercadotecnia para ayudarlos a salir ileso. Swalwell es el elegido por la clase dirigente demócrata.

Trump respalda a Hilton

Mientras tanto, el presidente Donald Trump le dio su respaldo al excomentarista de la cadena Fox, Steve Hilton, candidato republicano a gobernador diciendo que es “un hombre realmente excelente”; pero con todos los anticuerpos de impopularidad que se manda el presidente en California, puede que su apoyo no le sirva de mucho a Hilton. Más bien, puede que termine dañándolo.