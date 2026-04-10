OpenAI y ChatGPT están en la mira del Fiscal General de Florida y el escándalo acaba de estallar con todo. El pasado Fiscal General de Florida, James Uthmeier, anunció oficialmente la apertura de una investigación contra OpenAI y su chatbot más famoso.

ChatGPT y el tiroteo en Florida State University

El detonante de esta investigación tiene que ver con uno de los episodios más trágicos del año pasado. En abril de 2025, un tirador abrió fuego en el campus de Florida State University, matando a dos personas e hiriendo a otras cinco. Una historia devastadora que, meses después, tomaría un giro tecnológico inquietante.

La semana pasada, los abogados de una de las víctimas revelaron que ChatGPT habría sido utilizado para planear el ataque. La familia de uno de los fallecidos ya anunció que planea demandar a OpenAI directamente. Eso fue suficiente para que el Fiscal Uthmeier pusiera en marcha la maquinaria legal.

Más allá del tiroteo: niños, suicidios y seguridad nacional

Aunque el tiroteo fue el catalizador inmediato, la investigación va mucho más allá. El Fiscal Uthmeier acumuló una lista de cargos que ponen en tela de juicio la seguridad de ChatGPT en múltiples frentes.

Primero, está el daño a los menores de edad. El fiscal señaló que la tecnología de OpenAI ha sido vinculada a material de abuso sexual infantil y al aliento al suicidio y la autolesión. No es la primera vez que esto sale a la luz: en septiembre de 2025, los Fiscales Generales de California y Delaware ya habían expresado preocupaciones similares, después de que los padres de un adolescente demandaran a OpenAI, responsabilizándolo del suicidio de su hijo.

Segundo, hay una dimensión de seguridad nacional que pone los pelos de punta. Uthmeier cuestionó públicamente si los datos y las tecnologías de OpenAI podrían estar cayendo “en manos de los enemigos de América, como el Partido Comunista Chino”.

OpenAI responde y el contexto del IPO complica todo

Un portavoz de la compañía aseguró que cooperarán con la investigación de Uthmeier y defendieron el impacto positivo de su producto. Desde OpenAI aseguraron que cada semana, más de 900 millones de personas usan ChatGPT para mejorar sus vidas diarias. La empresa también destacó que construyen ChatGPT para “entender la intención de las personas y responder de manera segura y apropiada”.

Pero aquí hay un detalle que hace todo más complicado: OpenAI está en plena preparación para salir a bolsa con una valoración que podría alcanzar el billón de dólares. Una investigación de este calibre, llega en el peor momento posible para los planes financieros de la compañía.

Y si eso no fuera suficiente, OpenAI también está lidiando con sus propios frentes legales: la compañía le pidió recientemente a los fiscales generales de California y Delaware que investigaran a Elon Musk por supuesto comportamiento anticompetitivo.

La pregunta que queda en el aire es enorme: ¿puede una herramienta de inteligencia artificial ser legalmente responsable por el crimen que alguien comete con su ayuda? La respuesta podría cambiar para siempre las reglas del juego en Silicon Valley. Por ahora, OpenAI tiene mucho que responder — y Florida está esperando.

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