Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Aguas con lo que andas deseando, porque traes la lengua bien filosa y el pensamiento medio cargado, y todo eso se regresa, aunque no lo creas. No es juego eso de andar tirando mala vibra, porque luego te preguntas por qué te va como te va. Mejor aprende a bendecir, aunque te cueste trabajo, porque ahí está la clave de que las cosas se te acomoden bonito. No todo mundo te ha hecho daño como tú crees, también has exagerado ciertas situaciones por orgullo o por no querer soltar.
Se te viene un reencuentro con alguien del pasado que en su momento te movió el tapete y hasta te hizo dudar de tu valor. Pero ahora la cosa cambia, ya no eres la misma persona ingenua que se dejaba envolver fácil. Esta vez puedes tener el control, y si sabes jugar bien tus cartas, podría surgir algo más estable o al menos algo que te deje con mejor sabor de boca. Nomás no te emociones de más antes de tiempo, porque tú eres de las que arma la boda sin tener ni invitado confirmado.
En el cuerpo y la autoestima traes una tarea pendiente, y ya no es opcional. Has estado dejando para después el ejercicio, la dieta, el cuidarte, y eso se está notando no solo en lo físico, sino en cómo te sientes contigo. Ponte las pilas, porque cuando te alineas contigo misma, te vuelves imparable. No necesitas aprobación de nadie, pero sí necesitas sentirte bien contigo, y eso no se logra nomás pensando bonito, se logra actuando.
Mentalmente también andas medio saturada de pensamientos que no te llevan a ningún lado. Te haces historias en la cabeza, te preocupas por cosas que ni han pasado y otras que ya no tienen remedio. Aprende a soltar, porque no puedes controlar todo, y querer hacerlo solo te desgasta. La paz no llega cuando todo está perfecto, llega cuando decides no engancharte con lo que no puedes cambiar.
En lo laboral y en lo sentimental vas a tener que tomar decisiones importantes. Ya no estás para seguir en lo mismo solo por costumbre o por miedo al cambio. Hay cosas que ya cumplieron su ciclo, y aunque te duela aceptarlo, quedarte ahí es perder tiempo valioso. Ponte firme, analiza bien qué te suma y qué te resta, y actúa en consecuencia. No todo lo que brilla es oro, pero tú ya tienes experiencia para distinguir.
Bájale también a ese carácter explosivo, porque aunque tienes razón en muchas cosas, la forma en la que lo dices espanta. No todo se resuelve peleando o imponiéndote. A veces el verdadero poder está en saber cuándo callar, cuándo retirarte y cuándo hablar con inteligencia. Si logras equilibrar eso, te abres puertas que ni te imaginas.
Esta etapa es para que madures emocionalmente, para que dejes de engancharte con tonterías y te enfoques en lo que realmente importa. Tienes todo para avanzar, pero necesitas dejar de sabotearte con pensamientos y actitudes que ya no van con la persona que quieres ser.
VIRGO
Ya bájale dos rayitas a eso de querer opinar en todo, porque no siempre te están pidiendo consejo, y aunque creas que ayudas, muchas veces terminas metiéndote donde no te llaman. Aprende a cerrar el hocico a tiempo, porque no todo se trata de tener la razón, también se trata de saber en qué momento hablar y en cuál quedarte calladita o calladito. Ese exceso de querer resolverle la vida a los demás es lo que te está metiendo en situaciones incómodas.
Traes una rachita en la que dices que sí a todo, y ahí está el error. La gente ya te agarró de bajada porque sabe que difícilmente dices que no. Ponte abusado, porque no eres salvavidas de nadie. Si no empiezas a poner límites, te van a seguir viendo la cara. No es egoísmo pensar en ti primero, es necesidad. Ya es momento de que te des tu lugar y no andes regalando tiempo, energía ni favores a quien no lo merece.
Se viene una oportunidad de compra o incluso un cambio de residencia que te va a mover el tapete. Puede que al principio te saque de tu zona de confort, pero también trae cosas buenas si sabes aprovecharlo. No te cierres por miedo, porque muchas veces las mejores decisiones llegan disfrazadas de incertidumbre. Eso sí, revisa bien números, papeles y detalles, porque podrías cometer errores por andar a la carrera.
En estos días vas a entrar en un modo más reflexivo, y qué bueno, ya te hacía falta. Vas a empezar a entender por qué muchas cosas no se te han dado como querías, y no todo es culpa de los demás. También has tomado decisiones desde la prisa, el miedo o la necesidad de agradar. Es momento de que pongas las cartas sobre la mesa contigo mismo y te preguntes qué es lo que realmente quieres, no lo que esperan de ti.
En el amor, cuidado con fingir lo que no sientes. No estás para andar sosteniendo relaciones por compromiso o por no quedarte solo. Si no hay ganas, no hay ganas, así de simple. Y si tienes pareja, aguas con la rutina, porque se te está metiendo como humedad y eso termina dañando más de lo que imaginas. Necesitan salir, moverse, reinventarse, porque si no, la relación se enfría y luego ya ni cómo levantarla.
También se marcan encuentros intensos, de esos que no se planean pero se dan. Amores de una noche, momentos de calentura o incluso la posibilidad de cruzar la línea con alguien cercano. Aquí tú decides si quieres solo pasar el rato o si sabes que eso te puede meter en problemas más adelante. No todo lo que se antoja conviene, y tú eso ya lo sabes, pero a veces te haces.
Se viene un viaje que pinta muy bien, te va a caer como anillo al dedo para despejarte y recargar energía. Solo cuida el dinero, porque te puedes emocionar de más y luego andar contando monedas. Adminístrate bien, no todo es gastar por impulso.
Y por último, ponte trucha con golpes, caídas o accidentes. Andas medio distraído y eso te puede pasar factura. No corras, no te confíes y cuida por dónde pisas, porque un descuido puede arruinarte varios días. Aquí la clave es estar presente, en todos los sentidos.
LIBRA
Ya deja de estarte quedando donde sabes perfectamente que no vas a crecer ni avanzar, porque tú solito te pones el pie. Hay situaciones, personas y hasta lugares que ya te demostraron que no son para ti, pero ahí sigues, aferrado como si te fueran a dar premio por aguantar. Aprende a decir “hasta aquí” sin culpa, porque no todo lo que llega a tu vida es para quedarse, y menos lo que te estanca.
En el amor, aguas con los encuentros de una noche, porque aunque empieces jugando, tú eres de los que se enreda rápido cuando le dan tantita atención. No confundas química con algo real, porque luego te clavas con alguien que ni te toma en serio y terminas más lastimado que satisfecho. No todo lo que brilla es amor, y menos cuando llega fácil. Si no hay claridad desde el inicio, mejor ni te metas, porque tú luego eres el que paga los platos rotos.
Ya es momento de hacer limpieza en tu vida, pero de la buena. Hay personas que solo han sido carga, problema y puro desgaste emocional, y ahí sigues cargándolas como si fueran obligación. Mándalas directito a volar sin tanto drama, porque quien quiere estar, está, y quien no, solo estorba. No puedes seguir creciendo si sigues rodeado de gente que te resta más de lo que te suma.
También necesitas cambiar la manera en la que estás viendo la vida, porque te has enfocado más en lo que no tienes que en todo lo que sí has logrado. Te falta creértela, confiar en ti y dejar de sabotearte con pensamientos negativos. Tienes potencial, pero te frenas solo por miedo a fallar o por no sentirte suficiente. Nadie nace sabiendo, pero sí avanzando, y tú llevas rato parado por inseguridad.
Has tenido oportunidades buenas, de esas que no se repiten fácil, pero las dejaste ir por miedo, por dudas o por no atreverte. Y luego te quedas pensando en lo que pudo haber sido. Ya no es momento de lamentarte, es momento de actuar diferente. Si vuelve algo bueno a tocar tu puerta, no te hagas el difícil ni te escondas, porque la vida no va a estar esperando a que te decidas.
Deja también de estarte castigando por cosas que ya pasaron. No ganas nada reviviendo errores o queriendo arreglar lo que ya no tiene arreglo, sobre todo en temas del corazón. Hay historias que ya se cerraron, aunque tú sigas queriendo leer el mismo capítulo. Aprende a soltar de verdad, no nomás de palabra.
Y aquí va lo más importante: si no te aprendes a querer bien, nadie lo va a hacer por ti. No puedes esperar estabilidad emocional ni laboral si tú mismo no sabes lo que vales. Cuando te eliges a ti, todo empieza a acomodarse, pero mientras sigas dudando de ti, vas a seguir repitiendo los mismos ciclos. Ponte primero, sin culpa y sin miedo.
ESCORPIÓN
Se te vienen movimientos interesantes en lo económico, y la neta, ya te hacía falta un respiro. Traes una idea de negocio rondándote la cabeza desde hace tiempo, y esta vez sí tienes todo para hacerla funcionar. Pero deja de dudar tanto y de pensar que no es el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Si te organizas bien y te aplicas, ese proyecto puede darte resultados bastante buenos, pero necesitas confiar más en lo que sabes hacer.
Eso sí, aguas con los juegos de azar o decisiones impulsivas con dinero, porque puedes caer en el error de querer ganar rápido y terminar perdiendo más de lo que pensabas. No te dejes llevar por la emoción del momento, porque luego andas lamentándote. Sé inteligente, administra bien y no te metas en riesgos innecesarios.
Eres un signo fuerte, eso nadie te lo quita. Has logrado más de lo que muchos pensaban, pero en el camino también te has endurecido. Tus emociones han cambiado, te has vuelto más frío o más reservado, y aunque eso te ha protegido, también te ha alejado de cosas buenas. No todo el mundo viene a dañarte, pero tú ya estás a la defensiva todo el tiempo.
Aprende a confiar un poco más en lo que la vida te ofrece sin necesidad de estar rogando o forzando las cosas. Lo que es para ti llega, pero también tienes que permitirlo. No todo se trata de controlar, porque a veces el control excesivo te hace perder oportunidades que valían la pena.
En relaciones personales, cuidado con caer en la monotonía, porque tú mismo sabes que cuando todo se vuelve rutina, te aburres y empiezas a desconectarte. Si tienes pareja, necesitas mover la energía, hacer algo distinto, salir de lo mismo, porque si no, la relación se va enfriando poco a poco. Y si estás soltero, deja de cerrarte tanto, porque aunque dices que quieres algo, tampoco das espacio para que llegue.
Tu carácter fuerte es una ventaja, pero también puede ser un problema si no sabes bajarle cuando es necesario. No todo se gana con intensidad o con imponer tu forma de ver las cosas. A veces ceder, escuchar o simplemente evitar el conflicto te ahorra muchos dolores de cabeza.
La vida es corta, y tú lo sabes bien. No te quedes con ganas de nada, pero tampoco confundas impulso con decisión. Ve por lo que realmente te mueve, por lo que te llena, no por lo que solo te distrae un rato. Si logras enfocarte y dejar de autosabotearte, vas a encontrar una estabilidad que ni tú mismo creías posible.
PISCIS
Deja de tirarte al drama cada vez que las cosas no salen como quieres, porque tú solito te estás hundiendo en pensamientos que no te dejan avanzar. No es que la vida esté en tu contra ni que tus sueños sean imposibles, el detalle es que te falta carácter para sostener lo que empiezas. Te emocionas, te ilusionas, pero a la primera complicación te desinflas. Así no vas a llegar a ningún lado. Ponte firme, deja de victimizarte y empieza a actuar como alguien que de verdad quiere lograr algo en serio.
Te hace falta control emocional, pero ya no como sugerencia, sino como necesidad urgente. Has estado abriendo tu corazón a personas que ni lo cuidan ni lo valoran, y luego andas recogiendo los pedazos. No todo mundo merece saber de tu vida, ni tener acceso a lo que sientes. Aprende a poner filtros, porque no cualquiera merece tu versión más vulnerable. No es frialdad, es inteligencia emocional.
Ten paciencia, pero paciencia bien aplicada, no de la que se queda esperando a ver qué pasa. Lo que quieres sí puede llegar, pero necesitas constancia, disciplina y dejar de sabotearte con pensamientos negativos. Tú eres de los que se inventa escenarios catastróficos sin razón, y eso te drena energía. Empieza a cambiar tu enfoque, porque cuando cambias la mente, cambia todo lo demás.
La vida no te está esperando a que te decidas, así que más te vale empezar a disfrutarla mientras puedes. Has estado muy metido en tu cabeza, olvidándote de vivir el presente. Sal, muévete, convive, date gusto, porque no todo es preocupación. También mereces momentos buenos, pero si tú no los buscas, nadie te los va a poner en bandeja.
En el amor vienen cosas intensas, pero también medio peligrosas si no sabes manejarlas. Puede aparecer alguien que te mueva todo, pero no necesariamente para bien. Aquí vas a tener que usar la cabeza más que el corazón, porque si te dejas llevar, podrías terminar lastimado. No todo lo que se siente fuerte es sano, y tú ya deberías saberlo.
También es momento de dejar rencores, porque traes cargando cosas del pasado que ya ni deberían tener espacio en tu vida. Ese coraje guardado solo te está afectando a ti, no a los demás. Suelta, perdona si quieres, pero sobre todo libérate, porque no puedes avanzar si sigues atado a lo que ya fue.
Se viene una semana pesada en lo laboral, con presión, estrés y situaciones que te van a sacar de tu zona de confort. No te enganches ni te tomes todo personal. Haz lo que te toca y deja de querer controlar todo. En la salud, ojo con los nervios y el insomnio, porque tu mente no para y eso te está afectando más de lo que crees. Necesitas descansar, pero también aprender a desconectarte, porque si no, tu propio pensamiento te va a pasar factura.
ACUARIO
Aquí nadie te manda, eso te queda claro, pero últimamente has estado permitiendo que ciertas personas se metan más de la cuenta en tu vida. No es que te dominen, pero sí te están influyendo más de lo que quisieras aceptar. Ponte firme, porque el control lo tienes tú, no ellos. No dejes que comentarios, opiniones o chismes te hagan dudar de lo que ya sabes que quieres.
Estos días vas a estar rodeado de gente medio falsa, de esa que sonríe de frente pero habla por detrás. No te confíes de todos, porque podrías verte envuelto en problemas que ni siquiera son tuyos. Observa bien, analiza y no sueltes información de más. No todo mundo es tu amigo, aunque se haga pasar por uno.
Tu boca puede ser tu peor enemiga en estos días. Traes el carácter medio explosivo y podrías decir cosas que lastimen a personas que sí han estado para ti. No todo se dice, y no todo se dice como te nace. Mide tus palabras, porque una vez que salen, ya no hay forma de regresarlas. Y no vas a querer andar arreglando problemas que tú mismo provocaste por no pensar antes de hablar.
También es buen momento para arreglar pendientes con personas con las que has tenido roces. No para quedar bien, sino para no cargar con energías innecesarias. A veces cerrar ciclos en paz te evita problemas más adelante. No te cuesta nada hablar claro y dejar las cosas en su lugar.
En lo personal, necesitas volver a creer en ti. Has dudado más de lo normal y eso te ha frenado. Tienes ideas, tienes capacidad, pero te falta confianza para ejecutarlas. No todo es dinero, muchas veces es cuestión de inteligencia, estrategia y saber moverte. Si dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a actuar, las cosas se empiezan a acomodar.
Deja de pensar en lo que no fue, porque eso ya no existe. Te estás lastimando recordando historias que ya no tienen solución. Lo pasado, pasado. Enfócate en lo que sí puedes construir ahora. Tienes nuevas oportunidades enfrente, pero si sigues mirando hacia atrás, ni las vas a ver.
Se vienen días buenos, pero dependen mucho de tu actitud. Si decides quererte, cuidarte y darte tu lugar, todo empieza a fluir mejor. No es magia, es consecuencia. Cuando te eliges, las cosas cambian.
Y ojo con alguien del pasado que regresa, porque no viene necesariamente con buenas intenciones. Puede que te mueva recuerdos o emociones, pero no olvides por qué esa persona salió de tu vida. No te hagas el fuerte pensando que ahora sí será diferente, porque podrías volver a caer en lo mismo.
CAPRICORNIO
Ponte bien trucha con tus cosas, porque se marcan pérdidas materiales que te pueden agarrar en curva. No es momento de andar distraído ni confiándote de cualquiera, porque un descuido te puede salir caro. También se viene un chisme familiar que te va a mover el tapete, algo que no esperabas y que podría cambiar la forma en la que ves a ciertas personas. No te enganches de más, pero tampoco te hagas el que no pasa nada, observa bien y quédate con lo que realmente te sirva.
Ya deja de estar esperando a que la vida te resuelva todo como por arte de magia, porque eso no va a pasar. Si quieres resultados, te toca moverte, trabajar y dejar la flojera a un lado. Traes sueños grandes, sí, pero no haces lo suficiente para aterrizarlos. Así no funciona. Aquí es donde se ve de qué estás hecho, si sigues posponiendo, te vas a quedar viendo cómo otros sí avanzan.
Aguas con cambios inesperados que podrían sacarte de balance, sobre todo en temas emocionales y de decisiones impulsivas. Y en el amor, ni te emociones con lo primero que se te atraviese, porque se marcan encuentros pasajeros que pueden dejarte más problemas que satisfacciones. Cuida mucho tu cuerpo, porque también hay riesgo de enfermedades que te pueden tumbar si no te cuidas como debes.
Ten paciencia con lo que estás buscando, porque sí va a llegar, pero no a tu ritmo, sino al ritmo que tiene que ser. De nada sirve desesperarte o querer forzar situaciones, porque ahí es donde todo se complica. Aprende a confiar en los tiempos, pero sin dejar de hacer lo que te corresponde.
Se marca una posible traición dentro del entorno familiar, y eso te va a doler más de lo que imaginas. No porque no lo hayas sospechado, sino porque viene de donde menos esperabas. Aquí es donde tienes que aprender a no idealizar tanto a la gente, porque nadie está exento de fallarte. Toma distancia si es necesario, pero no cargues con rencores que solo te desgastan.
Grandes cambios vienen para ti, pero solo si mantienes la mirada al frente. No te quedes atorado en lo que fue, aunque sí te sirve recordar de dónde vienes para no perder el piso. Has avanzado mucho, pero también te puedes caer si te confías demasiado o si dejas que el orgullo te domine.
Y hablando de orgullo, bájale, porque ese carácter tuyo te ha hecho perder personas importantes. No todo es tener la razón, a veces es saber cuándo ceder, cuándo pedir perdón o cuándo simplemente dejar pasar. Si sigues cerrándote, te vas a quedar solo con tu razón, pero sin gente a tu lado.
No dejes ciclos abiertos, porque la vida no se anda con juegos y te cobra dos veces lo que no aprendiste a la primera. Si algo ya terminó, ya suéltalo de verdad. No estés regresando a lo mismo esperando resultados distintos, porque eso ya sabes cómo acaba. Aprende, crece y sigue adelante, que para atrás ni para agarrar vuelo.
SAGITARIO
Ya es momento de que pongas bien claro hacia dónde vas, porque has estado caminando sin rumbo fijo, dejándote llevar por lo que salga, y así no vas a construir nada sólido. No pierdas el piso por nadie, ni por amor, ni por amistades, ni por querer quedar bien. Tú sabes lo que vales, pero a veces se te olvida y terminas dando de más a quien no lo merece.
Disfruta tu vida, sí, pero no desde el desorden o la impulsividad. Vive el presente como si no hubiera mañana, pero con conciencia, porque luego te andas arrepintiendo de decisiones que tomaste al aventón. No todo es emoción, también necesitas dirección. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te va a parecer bueno, aunque no lo sea.
Deja de querer que el mundo se acomode a tu manera, porque eso no va a pasar. La vida no funciona a tu ritmo ni bajo tus reglas, y entre más rápido lo entiendas, menos te vas a frustrar. Necesitas cambiar tu forma de ver las cosas, adaptarte y aprender a fluir con lo que viene, no a pelearte con todo.
Puede que en estos días te sientas medio solo o sola, como si algunas personas se hubieran alejado sin explicación. Pero no te confundas, eso no es pérdida, es depuración. La gente que se va es porque ya no tenía lugar en tu vida, aunque tú no lo quisieras aceptar. No te agüites, al contrario, eso te da espacio para que lleguen personas más alineadas contigo.
Eso sí, aprende de lo vivido. No te pongas en el papel de víctima, mejor ponte más fuerte, más inteligente y más selectivo. Pregúntate qué necesitas realmente para estar bien y deja de conformarte con menos. Tú puedes aspirar a más, pero tienes que creértela y actuar en consecuencia.
No vivas tan aprisa, porque te estás perdiendo detalles importantes por querer correr todo el tiempo. Hay cosas que necesitan tiempo para madurar, y si te desesperas, las echas a perder antes de que florezcan. Dale su espacio a cada proceso y verás cómo todo empieza a acomodarse mejor.
Nunca dudes de tu capacidad, porque has pasado por situaciones complicadas y aun así has salido adelante. Eso no es suerte, es fuerza. Y esa misma fuerza es la que te va a sacar de cualquier cosa que venga. No te limites por miedo a que vuelva a pasar lo mismo, porque cada etapa es distinta.
Deja que la vida haga su parte, pero tú haz la tuya. Poco a poco el rompecabezas se va a ir armando, aunque ahorita no veas la imagen completa. Confía en el proceso, pero sobre todo confía en ti, porque ahí está la clave de todo.
ARIES
Se te viene una situación medio enredada que te va a sacar de tus casillas más rápido de lo que quisieras. Vas a sentir que todo se mueve, que no entiendes bien qué está pasando o que alguien no está siendo claro contigo. Pero aquí lo importante no es el problema, sino cómo reaccionas tú. No pierdas el control ni te dejes llevar por el coraje, porque podrías empeorar las cosas por reaccionar desde el impulso y no desde la cabeza fría.
Acuérdate bien quién eres, todo lo que has superado y lo fuerte que te has vuelto, porque últimamente se te ha olvidado y andas permitiendo cosas que antes ni de chiste hubieras tolerado. No dejes que nadie te robe la paz ni que se quiera pasar de listo contigo, porque cuando tú marcas límites, la gente aprende hasta dónde sí y hasta dónde no. Si tú no te respetas, nadie lo va a hacer por ti.
En el amor, ponte bien abusado o abusada, porque no estás para andar aguantando faltas de respeto. Si tu pareja empieza a cruzar la línea, no lo dejes pasar como si nada, porque después se vuelve costumbre. Aquí es donde tienes que poner las reglas claras y hacerte valer. Y si la otra persona no está dispuesta a respetarte, entonces mejor que agarre su camino, porque tú no viniste a mendigar amor ni atención.
No te compliques la vida queriendo retener a quien ya no quiere estar. Si alguien decide irse, ábrele la puerta sin drama, sin rogar y sin andar viendo cómo hacerlo cambiar de opinión. A veces perder es ganar, aunque en el momento no lo parezca. Entre más rápido sueltes lo que no es para ti, más rápido llega lo que sí.
Es momento de que empieces a ver la vida de otra manera, más enfocada en ti, en lo que necesitas y en lo que te hace bien. Has estado dando mucho hacia afuera y olvidándote de ti, y eso te ha pasado factura. Primero estás tú, después tú y al final también tú. No es egoísmo, es amor propio.
La vida te ha dado oportunidades, pero muchas las has dejado pasar por miedo, por flojera o por no sentirte listo. Ya basta de eso. No puedes seguir quejándote de lo que no tienes si no haces nada por conseguirlo. Actívate, muévete, porque el cambio no llega solo.
Si tienes pareja, cuidado, porque hay señales de mentiras o situaciones que no te han dicho del todo claras. No se trata de volverte paranoico, pero sí de abrir bien los ojos. Si algo no te cuadra, investiga, pregunta y no te quedes con la duda. La confianza es clave, pero no se trata de hacerse el ciego.
Recuerda siempre de dónde vienes y hacia dónde vas, porque cuando pierdes eso de vista, es cuando te desubicas. Tienes todo para avanzar, pero necesitas enfocarte y dejar de distraerte con cosas o personas que no te aportan nada bueno.
TAURO
Aquí el mensaje es claro: no dejes que nadie te quite la paz, porque te ha costado mucho conseguirla. Y quien lo intente, no merece ni un segundo más en tu vida. Has estado cargando situaciones y personas que solo te desgastan, y ya es momento de soltar sin culpa. No todo el mundo merece quedarse, aunque te duela aceptarlo.
Traes un tema fuerte con la confianza en ti mismo, y eso te está frenando más de lo que crees. Dudas de tus decisiones, de tu valor y hasta de lo que mereces. Así no vas a avanzar. Necesitas trabajar en eso ya, porque cuando empiezas a creer en ti, todo cambia. Nadie va a venir a darte seguridad si tú no la construyes primero.
Se viene una oportunidad laboral bastante buena, pero si sigues dudando o pensando demasiado, la vas a dejar pasar como otras veces. No todo en la vida se presenta dos veces, y esta podría ser de esas que te cambian el rumbo. Atrévete, aunque te dé miedo, porque ahí está el crecimiento.
En el amor, cuidado con perdonar cosas que no deberían repetirse. Si alguien ya te falló y decides perdonar, está bien, pero no te hagas el ingenuo pensando que no puede volver a pasar. Abre bien los ojos y no te vendas barato. Tú sabes lo que vales, así que no te conformes con menos.
También se marcan encuentros intensos, de esos que empiezan como juego pero pueden complicarse si no sabes poner límites. Podrías involucrarte con alguien importante o cercano, y eso podría traer consecuencias. No todo lo que se siente rico conviene, así que piensa bien antes de actuar.
Una persona llega a tu vida y te va a hacer abrir los ojos sobre muchas cosas, especialmente sobre tu valor. Te va a enseñar que no tienes que andar mendigando amor ni atención. El cariño no se ruega, se da y se recibe de manera natural.
En lo económico y laboral vienen cambios que necesitas atender sí o sí. No puedes seguir dejando todo para después, porque eso te está manteniendo estancado. Organízate, pon orden y toma decisiones, porque de eso depende que salgas de la racha en la que andas.
Si en el amor no has logrado estabilidad, mucho tiene que ver con tu carácter y con lo exigente que te has vuelto. No todo el mundo va a cumplir con tus expectativas al cien, pero tampoco se trata de conformarte. Es encontrar un punto medio, y ahí es donde tienes que trabajar.
Y ojo con temas familiares, porque se marca una situación de salud que va a requerir atención. No lo dejes pasar ni lo minimices, porque podría complicarse más adelante. Aquí lo importante es estar presente y actuar a tiempo.
GÉMINIS
Se te vienen días medio nostálgicos en los que vas a recordar a alguien que ya no está en tu vida, y aunque te hagas el fuerte, sí te va a pegar. Pero ya estuvo bueno de quedarte atorado en lo que ya fue. No puedes seguir viviendo de recuerdos ni de “hubiera”, porque mientras tú sigues mirando hacia atrás, la vida sigue avanzando sin esperarte. Aprende a soltar de verdad, no a medias, porque mientras sigas aferrado, no vas a poder abrirle la puerta a lo nuevo.
No te castigues por alguien que no quiso quedarse. Ahí no era, y punto. No importa cuánto hayas dado o cuánto hayas sentido, si la otra persona no quiso construir contigo, no hay nada que hacer. Deja de preguntarte qué hiciste mal y mejor enfócate en lo que puedes hacer ahora para estar mejor. El amor no se ruega ni se obliga, y tú ya no estás para andar mendigando atención.
En el terreno de los negocios o trabajo viene una noticia bastante buena que te puede acomodar el panorama. Pero ojo, porque así como llega la oportunidad, también llegan personas queriendo sacar ventaja. No te dejes, pon tus condiciones claras desde el inicio y no aceptes menos de lo que mereces. Aquí es donde tienes que usar la cabeza fría y no dejarte llevar por la emoción.
También deja de querer aparentar lo que no eres solo por encajar o agradar. Tú tienes una esencia única, pero últimamente has estado adaptándote demasiado a lo que otros esperan de ti. Eso te está desgastando más de lo que crees. A quien le gustes, bien, y a quien no, que le busque. No naciste para andar quedando bien con todo mundo.
Se marca también una etapa en la que la vida te va a cobrar ciertas facturas del pasado. No es castigo, es consecuencia. Cosas que hiciste, decisiones que tomaste o situaciones que dejaste inconclusas van a regresar de alguna forma. Pero no te asustes, tómalo como aprendizaje y cierra bien esos ciclos para que no se repitan.
En la salud, si traías algo arrastrando, se ve mejoría, pero eso no significa que te descuides otra vez. Ya es momento de que te tomes en serio eso de descansar, comer mejor y bajarle al estrés. Has estado cargando demasiadas cosas en la cabeza y eso se refleja en tu cuerpo. Necesitas darte un respiro.
Unas vacaciones o aunque sea un cambio de rutina te vendrían de maravilla. Salte de lo mismo, desconéctate un rato y recarga energía, porque lo necesitas más de lo que crees. No todo es trabajo ni preocupaciones.
Ojo con el estrés y el insomnio, porque si sigues así, tu cuerpo te va a cobrar factura con problemas en el estómago o incluso en la sangre. No te esperes a que el cuerpo te obligue a parar, mejor hazlo tú a tiempo. Cuídate, porque sin salud, todo lo demás vale poco.
CÁNCER
En el amor traes buena energía, pero hay un detalle que te está frenando: la desconfianza. No puedes esperar construir algo estable si todo el tiempo estás dudando de la otra persona o esperando que te fallen. Entiende que no todos son iguales, pero si tú sigues cargando heridas del pasado, vas a terminar arruinando algo que podría ser bueno. Aprende a confiar poco a poco, sin soltarte a lo loco, pero tampoco cerrándote por completo.
Traes muchas ideas en la cabeza, planes, sueños y hasta proyectos que te emocionan, pero el problema es que no los aterrizas. Te quedas en el “me gustaría” pero no pasas al “lo voy a hacer”. Poco a poco vas a ir encontrando estabilidad, pero necesitas dar el primer paso. No todo se acomoda solo, tú también tienes que poner de tu parte.
Nunca dejes de creer en ti, porque aunque a veces dudes, tienes una capacidad enorme para salir adelante. Eres de corazón noble, de los que ayudan sin esperar nada a cambio, pero también necesitas aprender a no dar de más a quien no lo valora. No todo el mundo merece tu tiempo ni tu energía.
Estás en una etapa de reflexión donde muchas cosas no están saliendo como esperabas, y eso te tiene medio inquieto. Pero tranquilo, no todo es inmediato. Hay procesos que necesitan tiempo, y si te desesperas, solo te complicas más. Ten calma, porque lo que es para ti va a llegar en el momento correcto.
En el amor se vienen movimientos interesantes. Si estás soltero o soltera, van a empezar a aparecer varias opciones, pero no todas vienen con buenas intenciones. Hay personas que se te van a acercar buscando sacar provecho de tu nobleza, pero tú ya no eres el mismo de antes. Sabes identificar cuando alguien viene con dobles intenciones, así que no te hagas el que no ve.
También se marcan amores de una noche o encuentros intensos que pueden remover sentimientos que ya tenías guardados. Aquí el detalle es que no te confundas. No todo lo que se siente bonito significa que es correcto o que te conviene.
Se ve una posible traición por parte de alguien cercano, y eso te va a doler, porque no lo esperabas. Pero también te va a servir para abrir los ojos y dejar de idealizar a ciertas personas. No todos son tan leales como tú.
Y deja de esperar recibir lo mismo que das, porque no todos aman igual. Si sigues con esa idea, solo te vas a seguir decepcionando. Da desde el corazón, pero sin esperar que te paguen igual, porque ahí es donde está tu paz.