Miami: pronóstico del tiempo para este viernes 10 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 10 de abril indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 60% y habrá cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 16.16 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:03 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:42 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén pocas nubes con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas variarán entre los 72 y los 81 grados Fahrenheit (22 y 27 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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