Predicción del clima en Austin para este viernes 10 de abril

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, tendremos cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1019.4 hPa, una medición que irá constante durante el día. El Sol saldrá a las 07:10 h y el crepúsculo será a las 19:55 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se esperan más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 70 y los 79 grados Fahrenheit (21 y 26 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

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