Dallas: el tiempo para hoy sábado 11 de abril

Este sábado 11 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén más nubes que claros. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 10.56 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 66 grados Fahrenheit (19ºC), con una probabilidad de precipitación del 65%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 12.43 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:03 h y se pondrá a las 19:54 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 70 y los 73 grados Fahrenheit (21 y 23 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 77% por la mañana, 70% por la tarde y 77% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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