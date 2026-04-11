Se revelan nuevas imágenes de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” con Elle Fanning y Kieran Culkin

“The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” está cada vez más cerca y para mantener la emoción del público, Lionsgate ha dado una nueva mirada a la cinta protagonizada por Joseph Zada, con imágenes inéditas a las estrellas Glenn Close, Ralph Fiennes, Elle Fanning y Kieran Culkin.

Fue por medio de plataformas como Instagram y TikTok que la productora cinematográfica presentó un breve clip en el que no solo rememoró los momentos más emocionantes de las películas de la saga protagonizadas por Jennifer Lawrence.

Y es que al final del audiovisual mostró, por primera vez en personaje, al elenco de la precuela “The Hunger Games: Sunrise On The Reaping”, dejando un buen sabor de boca entre los internautas.

Entre los miembros del reparto que aparecen en el video se encuentran: Elle Fanning como “Effie Trinket”, Kieran Culkin como “Caesar Flickerman”, Jesse Plemons como “Plutarch Heavensbee”, Kelvin Harrison Jr. como “Beetee Latier”, Ralph Fiennes como el “Presidente Coriolanus Snow”, Lili Taylor como “Mags Flanagan”, Maya Hawke como “Wiress” y Joseph Zada ​​como “Haymitch Abernathy”.

“This is how we remember (Así es como recordamos)”, se escribió como descripción del adelanto que pronto recaudó miles de reproducciones y una ola de reacciones positivas por parte de los seguidores de la saga.

“Si lloré así de fuerte y esto, no voy a sobrevivir la película”; “Tratando de contener las lágrimas de un teaser. IMAGÍNATE toda la película, estaré llorando”; “Nunca he visto mejores casting en toda mi existencia” y “El equipo de edición sacó un: ‘sí, pensaste que este era el final, ¡sorpresa!'”, son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la web.

¿De qué trata “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”?

“The Hunger Games: Sunrise On The Reaping” es la sexta entrega de la saga, y está basada en la obra homónima escrita por Suzanne Collins. Esta cuenta la historia de un joven Haymitch Abernathy, 24 años antes del nacimiento de Katniss, durante su participación en los 50º Juegos del Hambre.

Como resultado, explora la manipulación mediática, la propaganda del Capitolio ante los distritos, así como los eventos que convierten a “Haymitch” en el mentor desequilibrado y marcado por el trauma que aparece en la trilogía lanzada en 2012.

La cinta está dirigida por Francis Lawrence y cuenta con un guion adaptado por Billy Ray. La producción corre a cargo de Nina Jacobson y Brad Simpson, de “Color Force”, mientras que Cameron MacConomy es el productor ejecutivo.

La esperada cinta llegará a todos los cines de Estados Unidos el 20 de noviembre de 2026 y se espera que el estreno en Latinoamérica sea de en fechas simultáneas. Su llegada a plataformas digitales aún no está confirmada.

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