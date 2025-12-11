Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence regresan a ‘The Hunger Games’

El universo de ‘The Hunger Games’ está a punto de revivir con un emocionante reencuentro. Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence retomarán sus icónicos papeles como Peeta Mellark y Katniss Everdeen en la próxima precuela cinematográfica, ‘The Hunger Games: sunrise on the reaping’, basada en la nueva novela de Suzanne Collins.

Este regreso marca un momento histórico para la franquicia, ya que será la primera vez que los actores vuelvan a la saga desde ‘Sinsajo – Parte 2’ en 2015, película que culminó la serie original mostrando a sus personajes casados y con hijos.

‘Sunrise on the reaping’ se ambienta 24 años antes de los eventos de la primera película, centrándose en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, uno de los más mortíferos en la historia de Panem.

La cinta narrará el oscuro origen de Haymitch Abernathy, el mentor alcohólico y cascarrabias de Katniss y Peeta. Joseph Zada dará vida al joven Haymitch en esta etapa crucial. Aunque Katniss y Peeta no habrían nacido en esta línea temporal, su aparición sugiere la posibilidad de un flashforward, un detalle que ha generado gran especulación entre los fans.

El elenco detrás

La noticia del regreso de Hutcherson y Lawrence aviva también la esperanza de ver cameos de otros actores emblemáticos como Woody Harrelson (el Haymitch adulto) y Elizabeth Banks (Effie Trinket), cuyo personaje sí aparecerá en su juventud.

La película, que será la sexta adaptación cinematográfica de la franquicia, contará con un impresionante elenco. Junto a Zada, destacan nombres como Whitney Peak como Lenore Dove, el interés amoroso de Haymitch y descendiente de Lucy Gray Baird.

El reparto estelar se completa con Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close, Billy Porter, Iris Apatow y Ralph Fiennes como el presidente Snow.

Al mando de la dirección estará, una vez más, Francis Lawrence, quien ya dirigió cuatro de las cinco películas anteriores, incluyendo Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. El guion será adaptado por Billy Ray.

‘The Hunger Games: sunrise on the reaping’ tiene previsto su estreno en cines para el 20 de noviembre de 2026, prometiendo un viaje épico de regreso a Panem que combina caras queridas con nuevas y fascinantes historias.

