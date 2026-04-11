Senadora mexicana señaló los presuntos nexos entre políticos y criminales durante un foro en Texas

La senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, lanzó severas acusaciones sobre la situación de seguridad en México durante su participación como invitada de honor en el foro internacional Texas Policy Summit 2026, celebrado en Austin, Texas.

En su intervención, la legisladora afirmó que la capacidad operativa y militar desplegada por los grupos criminales en el territorio nacional no podría explicarse sin la existencia de una presunta complicidad o respaldo por parte de actores políticos vinculados al partido gobernante, Morena.

Téllez sostuvo ante los asistentes que la crisis de violencia ha evolucionado hacia una estructura de poder híbrida. La senadora argumentó que el país ya no se enfrenta a un crimen organizado ordinario, sino a lo que describió como una fusión directa entre las estructuras de los cárteles y el poder político institucional.

Pese a la contundencia de sus señalamientos, es preciso anotar que la legisladora no presentó pruebas documentales ni evidencias judiciales durante su discurso para respaldar dichas afirmaciones en el estrado texano.

De acuerdo con la cobertura realizada por Azteca Noticias, la panista hizo un llamado explícito a la administración estadounidense para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y ajustar los mecanismos de inteligencia antinarcóticos.

Agradezco la invitación a The Texas Policy Summit 2026,

en Austin, Texas.https://t.co/WD4X9JZoPa

@gsindelar TPPF CEO@robhenneke Executive Director



Aprecio el interés y el cálido recibimiento de todos.



Los mexicanos de bien alzamos la voz en defensa de nuestra Patria 🇲🇽 pic.twitter.com/ASYAKadB31 — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 8, 2026

Durante su ponencia, Téllez delineó una serie de propuestas que incluyen la necesidad de replantear la estrategia actual, evitar tratar a los presuntos “narco-políticos” como adversarios convencionales y fortalecer el intercambio de información para contener la expansión territorial de los grupos delictivos.

En otro tramo de su discurso, la senadora contrastó la efervescencia y los preparativos logísticos para la Copa Mundial de Futbol de 2026 con la grave crisis humanitaria que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México.

Téllez subrayó que, mientras el país se alista para recibir a miles de visitantes internacionales, decenas de madres buscadoras continúan realizando labores de rastreo en condiciones de riesgo extremo y sin la protección efectiva del Estado.

La legisladora recordó que la búsqueda de un familiar desaparecido sigue siendo una actividad de alto peligro, citando los constantes asesinatos de activistas y buscadoras a manos de grupos criminales.

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión en la agenda bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos, marcando un nuevo episodio en el debate sobre la estrategia de combate al crimen organizado.

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