Líder del PRI denuncia ante la DEA y FBI a senador de Morena por presuntos nexos con “La Barredora”

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, presentó denuncias ante agencias de seguridad de Estados Unidos contra el senador oficialista y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien señaló de supuestos nexos con el crimen organizado, específicamente con el grupo criminal de “La Barredora”.

A través de sus redes sociales, Moreno compartió una captura del documento entregado a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) y a la Administración de Control de Drogas (DEA), en el que se refieren “acusaciones de actividad criminal con impacto transfronterizo”.

Según el escrito, las irregularidades estarían relacionadas con robo de petróleo crudo, contrabando y lavado de dinero.

El también senador del PRI precisó que la denuncia fue dirigida además al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Este plan parece violar varias leyes federales estadounidenses”, advirtió en su mensaje público el líder nacional del partido opositor.

Durante muchos meses trabajamos con un equipo especializado para integrar una denuncia sólida contra @adan_augusto.



Ya la presentamos en los Estados Unidos, ante el FBI y la DEA. Tenemos todos los elementos para demostrar cómo operó de la mano del crimen organizado. pic.twitter.com/rT7dwKsQ5p — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 23, 2025

Senador de Morena en el ojo del huracán

La acusación contra López Hernández se da semanas después de que Moreno viajara a Washington, donde sostuvo encuentros con legisladores, entre ellos la congresista republicana María Elvira Salazar.

Adán Augusto López, actual senador de Morena, fue secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2021 y 2023 y gobernador de Tabasco entre 2019 y 2021. Durante su gestión en el estado nombró como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detenido recientemente en Paraguay.

El legislador de Morena ha rechazado las acusaciones y asegura no tener vínculos con organizaciones criminales.

Mientras tanto, la administración de Claudia Sheinbaum ha intensificado operativos contra el robo de combustible, conocido como huachicol, delito que ha generado pérdidas millonarias al erario mexicano en los últimos años.

Sigue leyendo: