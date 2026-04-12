El tiempo de hoy en Austin para este domingo 12 de abril

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 91% para este día. La presión atmosférica media será de 1016.2 hPa, una medición que irá en descenso durante la jornada de hoy. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:08 h y el atardecer será a las 19:57 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se esperan cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 88 grados Fahrenheit (21 y 31ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

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