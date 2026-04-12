Miami: el tiempo para hoy domingo 12 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 12 de abril indica que la temperatura alcanzará un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 8% y tendremos pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 19.88 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y se prevé escasa nubosidad. Las ráfagas de viento serán de 17.4 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:01 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:43 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.