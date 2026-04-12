Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de violar la tregua de Pascua

Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente este domingo de violar miles de veces la tregua vigente por la Pascua ortodoxa, en medio de una guerra de más de cuatro años.

Ambas partes habían acordado respetar el alto al fuego por la festividad religiosa, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptara el jueves una propuesta presentada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El ejército de Ucrania acusó a las fuerzas rusas de haber violado 2.299 veces la tregua de Pascua que entró en vigor el sábado en el frente, de más de 1.200 km de longitud, indicó el Estado Mayor ucraniano en un informe publicado en Facebook.

“Hasta las 07:00 del 12 de abril (05:00 Hora del Centro de Europa CET) se registraron 2.299 violaciones del alto el fuego, a saber: 28 asaltos enemigos, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones de ataque (“Lancet”, “Molniya”) y 1.045 ataques con drones FPV”,

De su lado, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Kiev de casi 2.000 violaciones en este periodo.

“Se registraron un total de 1.971 violaciones del alto el fuego por parte de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania entre las 16:00, hora de Moscú, del 11 de abril y las 08:00 del 12 de abril”, señaló el ministerio, según informó la agencia de noticias TASS.

El Kremlin indicó que la tregua entraba en vigor el sábado a las 16:00 hora local (14:00 CET) y que concluirá al terminar la jornada del domingo, un total de 32 horas.