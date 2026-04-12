Un muerto y varios heridos en tiroteo dentro de un Chick-fil-A en Nueva Jersey

Un tiroteo ocurrido la noche del sábado en un restaurante Chick-fil-A en Union Township, en Nueva Jersey, dejó una persona muerta y al menos seis heridas. Las autoridades mantienen una investigación activa mientras buscan a los responsables.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:40 p.m. dentro de un restaurante Chick-fil-A ubicado en la Ruta 22, en Union Township, Nueva Jersey, de acuerdo con RLS Media.

Según reportes, hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en el establecimiento y comenzaron a disparar, generando escenas de pánico entre clientes y empleados.

Víctimas y caos

Al menos una persona murió y varias más —alrededor de seis— resultaron heridas por impactos de bala.

Testigos describieron el lugar como una “zona de guerra”, mientras clientes corrían desesperadamente para ponerse a salvo.

Un conductor que se encontraba en las inmediaciones aseguró haber escuchado múltiples disparos poco después de dejar a un pasajero.

Un empleado relató a su familia que los atacantes ingresaron al local y se dirigieron directamente detrás del mostrador antes de abrir fuego, de acuerdo con CBS.

Vecinos cercanos también reportaron haber escuchado sirenas y conmoción en la zona horas después del incidente.

La portavoz de la Fiscalía del Condado de Union, Lauren Farinas, confirmó que se trata de una investigación activa.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre los sospechosos ni el posible motivo del ataque.

Amplio despliegue policial

El área fue acordonada y múltiples agencias policiales acudieron al lugar. Un estacionamiento cercano también fue cerrado como parte del operativo.

El exasambleísta Jamel Holley expresó su consternación por el hecho y pidió oraciones por las víctimas.

El tiroteo ha generado alarma en la comunidad, especialmente por ocurrir en un establecimiento concurrido y cercano a Nueva York.

Las autoridades continúan recopilando evidencia y testimonios mientras intentan esclarecer uno de los hechos más violentos recientes en la zona.

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