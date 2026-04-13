Arrestan a Kevin Cichowski, candidato republicano a gobernador de Florida, acusado de violencia doméstica

El aspirante republicano a la gubernatura de Florida, Kevin Cichowski, fue arrestado tras ser acusado de agredir a dos personas de edad avanzada en un incidente ocurrido en el condado de Flagler, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil, Cichowski, de 46 años, enfrenta múltiples cargos, entre ellos asalto agravado con arma mortal, agresión contra personas mayores de 65 años, manipulación de testigos y robo por arrebato. Las autoridades señalaron que los hechos se registraron el pasado viernes en una vivienda, donde presuntamente atacó a las víctimas utilizando un bastón y arrojando un teléfono celular.

Según el reporte oficial, una de las víctimas logró comunicarse con los servicios de emergencia y denunció que el sospechoso también amenazó con matarlas, además de advertir que atacaría a los agentes si intervenían. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a las víctimas escondidas en una habitación, una de ellas imposibilitada para moverse por estar postrada en cama.

Detención bajo tensión y antecedentes penales

Las imágenes captadas por cámaras corporales muestran el momento en que los agentes confrontan a Cichowski con armas desenfundadas, ordenándole que se tirara al suelo antes de proceder a esposarlo. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención.

Durante su arresto, las autoridades indicaron que el acusado emitió comentarios suicidas, por lo que fue ingresado bajo la Ley Baker, que permite la evaluación psiquiátrica involuntaria en el estado.

El caso no representa el primer incidente legal del político. En 2024, ya había sido detenido por cargos relacionados con violencia doméstica, incluyendo estrangulamiento y privación ilegal de la libertad.

Cichowski había anunciado su intención de competir en las primarias republicanas programadas para el 18 de agosto, en una contienda que busca definir al sucesor del actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien no puede reelegirse debido a los límites de mandato.

Dentro del Partido Republicano, el principal favorito es el congresista Byron Donalds, respaldado públicamente por el expresidente Donald Trump. En el lado demócrata, destacan el excongresista David Jolly y el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings.

El sheriff del condado de Flagler, Rick Staly, elogió la actuación de los agentes, subrayando que su intervención evitó una posible escalada de violencia y permitió rescatar a las víctimas de una situación de alto riesgo.

🚨 BREAKING: Florida Gubernatorial Candidate Arrested in Shocking Domestic Assault



Kevin Cichowski, 46, the Democrat running for Governor of Florida (and former Palm Coast mayoral candidate), was taken into custody Friday after allegedly assaulting two elderly victims in their… pic.twitter.com/35ZSgb7jhw — Reverend Jordan Wells (@WellsJorda89710) April 13, 2026

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