Surge nueva acusación contra Tony Gonzales por mensajes sexuales a exempleada

El congresista republicano por Texas, Tony Gonzales, enfrenta nuevas acusaciones luego de que una exempleada de su campaña asegurara que recibió mensajes de texto con contenido sexual por parte del legislador durante el año 2020.

De acuerdo con una entrevista publicada por el diario San Antonio Express-News, la mujer, quien formó parte del equipo de campaña de Gonzales, afirmó que el entonces candidato le envió mensajes insistentes en los que hacía comentarios sobre su cuerpo, solicitaba fotografías íntimas y proponía encuentros sexuales. La exempleada indicó que, aunque rechazó las presiones del congresista, la situación la hizo sentir incómoda.

La denuncia surge en un contexto de creciente polémica en torno al legislador, quien recientemente renunció a su intento de reelección tras hacerse pública su relación con una subordinada, Regina Santos-Áviles, fallecida en 2025 en un caso que autoridades clasificaron como suicidio.

Regina Santos-Aviles wasn’t the first staffer GOP Rep. Tony Gonzales asked for nude photos or sex.



In 2020, he also pursued a sexual relationship with his campaign’s political director: “I know what I want and I won't stop until I get it”



—San Antonio Express-News pic.twitter.com/9RfNTIcjNk — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 6, 2026

Mensajes y comportamiento insistente

Según los mensajes difundidos, el intercambio entre Gonzales y la entonces directora política de su campaña comenzó como una conversación informal, pero derivó en un tono personal y sexual en cuestión de horas. La exempleada relató que el político le preguntó sobre su vida privada, su forma de vestir e insistió en obtener imágenes íntimas.

En los textos, el legislador habría reiterado sus solicitudes incluso después de recibir negativas. En uno de los mensajes citados, aseguró que “sabía lo que quería” y que no se detendría hasta conseguirlo. La mujer sostuvo que nunca mantuvo una relación física con Gonzales, aunque confirmó que sí hubo encuentros en su domicilio relacionados con temas laborales.

El medio indicó que los mensajes fueron verificados como enviados desde el número telefónico del congresista. Hasta el momento, ni Gonzales ni su oficina han respondido públicamente a las nuevas acusaciones.

La denunciante explicó que decidió hablar tras la muerte de Santos-Áviles, al considerar que existía un patrón de comportamiento. “Sentí que debía decir algo”, expresó, al señalar que el legislador habría mostrado una conducta persistente similar en distintos casos.

NO means NO.



I’d vote to expel both him and Rep. Sheila Cherfilus-McCormick.



Both need to go. https://t.co/9PqrbuEfuG — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) April 6, 2026

Investigación y presión política

El caso ha intensificado la presión sobre Gonzales dentro del Partido Republicano. El congresista ya era objeto de una investigación por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, debido a su relación con una subordinada, lo cual contraviene las normas internas del Congreso.

Tras la polémica, Gonzales anunció a principios de marzo que abandonaría su campaña de reelección, en medio de una contienda primaria en la que buscaba un nuevo mandato. Su salida dejó como principal aspirante republicano a Brandon Herrera.

El escándalo también ocurre en un momento clave para los republicanos, que buscan mantener el control del Congreso en las elecciones de noviembre, con el respaldo del presidente Donald Trump.

Mientras continúa la investigación, el caso ha reavivado el debate sobre las relaciones de poder dentro de campañas políticas y la conducta ética de funcionarios electos en Estados Unidos.

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