Broma de infidelidad desata un tiroteo contra un vehículo en Carolina del Norte: detenido enfrenta múltiples cargos

Un joven identificado como Shyhied Ivey, de 20 años, abrió fuego contra un automóvil con cinco ocupantes en Charlotte, Carolina del Norte, tras creer que su novia le había sido infiel como parte de una broma. No hubo heridos, pero enfrenta múltiples cargos.

El incidente ocurrió la madrugada del 5 de abril, luego de que su novia, Nevaeh Covington, fingiera una infidelidad como parte de una “broma”, según una declaración jurada revisada por el Daily Mail.

El origen del conflicto

Según documentos judiciales, Covington y un amigo decidieron hacerle creer a Ivey que ella mantenía una relación con otro hombre.

Tras recibir la llamada, el joven reaccionó con furia. La situación escaló rápidamente cuando comenzó a seguir el vehículo en el que se desplazaban Covington y otras cuatro personas.

La propia joven había compartido su ubicación en tiempo real, lo que facilitó que el sospechoso los localizara.

La persecución culminó en una intersección, donde Ivey se colocó junto al automóvil y abrió fuego.

De acuerdo con la investigación, el acusado realizó al menos tres disparos contra el vehículo, provocando que una de las ventanas traseras quedó completamente destruida. No se reportaron heridos.

Posteriormente, el sospechoso huyó del lugar.

Evidencias clave

Los detectives lograron identificar al presunto autor gracias a imágenes de cámaras de tráfico que captaron el momento de los disparos, así como destellos provenientes del vehículo del sospechoso y un casquillo de bala hallado en la escena

Además, uno de los involucrados recibió un mensaje de texto del acusado tras el incidente, lo que reforzó las pruebas.

Las autoridades señalaron que Ivey tiene antecedentes penales, con múltiples arrestos en 2024 por delitos como robo y conspiración. También había sido detenido semanas antes por violar su libertad condicional.

El joven enfrenta varios cargos graves, entre ellos, agresión con arma mortal con intención de matar, disparar contra un vehículo en movimiento, violencia doméstica y posesión ilegal de arma de fuego.

Fue condenado a 24 meses de libertad condicional supervisada y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 23 de abril.

El caso continúa bajo revisión por las autoridades, que analizan todos los elementos para determinar las responsabilidades y posibles sanciones adicionales.

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