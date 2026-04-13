Celia Cruz será honrada por el Rock & Roll Hall of Fame con el Early Influence Award

Por tercer año consecutivo, el Salón de la Fama del Rock & Roll eligió el escenario de American Idol para revelar a sus nuevos miembros. Durante el episodio de este lunes 13 de abril con Ryan Seacrest y Lionel Richie como conductores, se anunció la Clase de 2026, una de las más diversas y emotivas en la historia de la institución.

Entre los nombres más celebrados de la noche estuvo el de Celia Cruz, la inolvidable “Reina de la Salsa”, quien recibirá el Early Influence Award. La cubana, fallecida en 2003 a los 77 años por complicaciones relacionadas con el cáncer, se une así a un selecto grupo de artistas cuya obra trascendió géneros y generaciones.

Su energía arrolladora, su inconfundible voz y su legado como símbolo de la música latina en el mundo quedan sellados con este reconocimiento, que la coloca al lado de figuras que cambiaron la cultura popular.

Celia Cruz no está sola en esta categoría. Junto a ella, también ingresan con el Early Influence Award: el arquitecto del afrobeat, Fela Kuti; las pioneras del hip-hop Queen Latifah y MC Lyte; y el padrino del country rock, Gram Parsons.

Una clase llena de estrellas

En la categoría principal de intérpretes, los elegidos son ocho nombres que marcaron épocas. Phil Collins, creador de éxitos pop-rock; Billy Idol; Iron Maiden. También se le suman: Joy Division/New Order; los íconos del britpop, Oasis; Sade; la leyenda del R&B Luther Vandross; y el colectivo de hip-hop que cambió la cultura, Wu-Tang Clan.

Además, el premio a la excelencia musical será para la cantautora de soul Linda Creed, y los productores Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin.

Por último, Ed Sullivan, cuyo legendario programa de variedades presentó a Estados Unidos las actuaciones de Elvis Presley, The Beatles y The Jackson 5, recibirá el premio Ahmet Ertegun.

Ocho investiduras póstumas

La ceremonia, que se celebrará el 14 de noviembre en Los Ángeles y se emitirá por ABC y Disney+ en diciembre, tendrá un marcado tono conmemorativo. Ocho de los galardonados serán incorporados póstumamente: Luther Vandross (2005), Celia Cruz (2003), Fela Kuti (1997), Gram Parsons (1973), Linda Creed (1986), Arif Mardin (2006), Jimmy Miller (1994) y el propio Ed Sullivan (1974).

¿Quiénes se quedaron afuera?

Entre los 17 nominados originales, quedaron fuera artistas como The Black Crowes, Jeff Buckley, Mariah Carey, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, P!NK y Shakira.

Sin embargo, por primera vez en años, la salsa, el afrobeat, el country rock y el hip-hop femenino tienen un espacio asegurado junto al rock más puro.

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