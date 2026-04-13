El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 13 de abril indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la ciudad.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 1 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 16.16 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:00 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:43 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 72 y los 81 grados Fahrenheit (22 y 27 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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