Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
A ver, mi Leo, bájale dos rayitas al orgullo pero no al amor propio, porque una cosa es ser fregón y otra muy distinta es andar recogiendo lo que ya no sirve. Las exparejas, aunque duela aceptarlo, muchas veces son como comida recalentada: ya no saben igual y hasta te pueden caer mal. Así que deja de estar volteando al pasado, que ahí no hay nada nuevo para ti. Tú no naciste para mendigar cariño ni para andar viendo si ahora sí cambian por ti. El que quiso, quiso… y el que no, que siga su camino.
Si estás soltero o soltera, ya estuvo bueno de andar improvisando en el amor. Es momento de que te pongas firme y definas qué quieres, qué te gusta y, sobre todo, qué ya no estás dispuesto a tolerar. Porque luego te agarra la emoción, te ilusionas con cualquiera que te habla bonito, y terminas otra vez en lo mismo: decepcionado o decepcionada. No es que tengas mala suerte, es que no estás eligiendo bien. Ponte más exigente, pero también más consciente, que no cualquiera merece entrar a tu vida.
Se vienen días moviditos, con cambios que al principio pueden sacarte de onda, pero que al final te van a acomodar mejor de lo que estabas. Hay un fin de semana que pinta con todo: risas, salidas, fiesta y hasta uno que otro coqueteo que te va a subir el ánimo. Si te abres a disfrutar, la vas a pasar de lujo. Incluso hay muchas probabilidades de que conozcas a alguien en una reunión o fiesta, alguien que al inicio te va a mover el tapete sin que lo esperes.
También se marca movimiento en redes sociales, así que no te sorprendas si alguien empieza a tirarte la onda por ahí. Nomás no te emociones de más ni sueltes toda tu vida en bandeja de plata, porque no toda la gente tiene buenas intenciones. Aguas con lo que cuentas, porque hay personas bien envidiosas que nomás están viendo qué pueden arruinarte o salar. No todo mundo celebra tus logros como tú crees.
En el amor, si tienes pareja, ojo con terceras personas que pueden meter cizaña. No todo lo que te digan es verdad, y si no hay pruebas, no armes tormentas en un vaso de agua. Confía en lo que ves, no en lo que te cuentan. Aquí el problema no es la pareja, sino la gente metiche que no tiene nada mejor que hacer.
Deja ya de desvelarte pensando en lo que no salió o en lo que no has logrado. Eso no te deja nada bueno, al contrario, te desgasta. Mejor usa esa energía para moverte, para accionar, para hacer que las cosas pasen. Porque cuando te enfocas, logras lo que quieres, pero cuando te quedas en la queja, te estancas.
Se viene una sorpresa por mensaje o llamada que te va a cambiar el ánimo, algo que no esperabas pero que te hará sonreír. Y tu familia será clave en estos días, porque ahí vas a encontrar estabilidad, apoyo y ese empujoncito que necesitas para sentirte mejor contigo mismo o misma. No te alejes de ellos, porque son tu base.
VIRGO
Ya estuvo bueno de permitir que cualquiera venga a hacerte menos, Virgo. Tú sabes lo que vales, pero a veces se te olvida y dejas que personas sin chiste ni calidad te traten como si fueras cualquier cosa. Y no, mi cielo, tú no eres relleno de nadie ni segunda opción de ningún cuento mal contado. Aprende a ponerte en tu lugar y a darte el respeto que muchas veces tú mismo o misma no te das.
El pasado ya fue, y aunque te haya dolido o dejado marcado, no puedes seguir cargándolo como si fuera tu única historia. Lo que no se dio, no era para ti, así de simple. Pero tú eres bien necio o necia y te gusta estarle rascando a lo que ya no tiene solución. Suelta, cierra ciclos y deja que la vida haga su trabajo, porque vienen cosas mucho mejores, pero necesitas espacio para que entren.
En lo económico, traes buena racha si sabes aprovecharla. Hay oportunidades de ingresos, incluso golpes de suerte en juegos o situaciones inesperadas. Pero no todo es suerte, también depende de que te pongas las pilas y no dejes pasar oportunidades por flojera o miedo. Tienes potencial, pero a veces te autosaboteas más de la cuenta.
Vienen cambios fuertes que te van a hacer abrir los ojos. Aprenderás a no confiar tan fácil, porque ya te han visto la cara varias veces. No es para que te vuelvas frío o desconfiado con todos, pero sí más selectivo. No cualquiera merece saber de tu vida ni tener acceso a tus planes.
Chismes van y vienen, pero tú no te metas donde no te llaman. Si no tienes vela en el entierro, mejor ni opines. Porque luego te enredas en cosas que ni te corresponden y terminas desgastado o desgastada por problemas ajenos.
Tu manera de pensar será clave en estos días. Si sigues viendo todo negativo, así te va a ir. Pero si cambias el chip y empiezas a enfocarte en lo bueno, vas a notar cómo las cosas empiezan a fluir mejor. No es magia, es actitud.
Las amistades, aunque te duela, muchas veces son temporales. Pero tú ya sabes quién sí y quién no. No te hagas el ciego. Hay personas que solo están de paso, y otras que sí valen la pena conservar.
Se visualiza un viaje en puerta o al menos la planeación de uno, además de visitas familiares que te van a mover la rutina. Aguas con aparatos eléctricos, porque pueden fallar o darte lata. Y también pon atención a la salud de un familiar, podría necesitar de ti.
Y en el amor, deja de meterte donde no debes. Nada de andar con personas comprometidas. Tú no naciste para ser el secreto de nadie ni para andar mendigando amor. Valórate más, quiérete bien y deja de aceptar migajas. Porque cuando tú te das tu lugar, la vida solita te pone donde debes estar.
LIBRA
Ya deja de querer ser el salvador o salvadora de medio mundo, Libra, porque mientras más te empeñes en cambiar a las personas, más rápido te van a mandar por un tubo. A ver si entiendes: la gente no cambia porque tú quieras, cambia cuando le da la gana. Así que mejor aprende a aceptar o a soltar, pero no te quedes en ese punto medio donde te quejas pero no haces nada. Si algo no te gusta, no te acomoda o te incomoda, no estás obligado a aguantarlo. A la fregada y a lo que sigue, que el mundo está lleno de opciones y tú no naciste para conformarte.
Se vienen planes de viaje que te van a emocionar bastante, aunque todavía no estén del todo aterrizados. No te desesperes, porque poco a poco se van a acomodar las cosas. Además, hay posibilidades de reencontrarte con alguien del pasado, una amistad que en su momento fue importante y que podría regresar a tu vida para darte otra perspectiva o incluso para cerrar ciclos pendientes. No todo reencuentro es para quedarse, a veces solo es para entender.
Aguas con vecinos o vecinas chismosas, porque hay alguien muy pendiente de tu vida, pero no por buena onda, sino por puro argüende. Cuida lo que dices, lo que haces y hasta lo que publicas, porque no falta quien quiera hacer novela con tu historia. No le des material a la gente que no tiene nada mejor que hacer.
En lo laboral o económico, se viene algo interesante. Puede ser un proyecto, una propuesta o incluso la idea de iniciar un negocio que ya traías rondando en la cabeza. Aquí lo importante es que no te sabotees tú solo o sola. Tienes talento, tienes visión, pero a veces te gana la duda o el miedo. Esta vez no, esta vez te toca confiar en ti y aventarte.
El pasado sigue rondando tu cabeza, sobre todo en las noches, cuando todo se queda en silencio y empiezas a pensar de más. Pero también es cierto que ya no te afecta como antes. Estás en ese proceso donde poco a poco vas soltando, aunque todavía duela tantito. No te castigues por eso, es parte del proceso. Lo importante es que no te estanques ahí.
Traes una actitud más firme, más de “a mí nadie me pisa”, y eso está bien… pero no te pases de lanza. Porque a veces, en tu intento de poner límites, terminas siendo más duro de lo necesario, y puedes lastimar a personas que sí te quieren. No confundas carácter con dureza. Puedes ser firme sin ser hiriente.
Deja de perder el tiempo con gente que solo te busca cuando necesita algo. Tú sabes perfectamente quiénes son, pero te haces el que no ve. Ya no estás para andar mendigando atención ni cariño. El que quiera estar, que esté bien, y el que no, que no estorbe.
Y ojo con los amores del pasado, porque vienen con todo y más intensos que antes. Pero no te confundas, no todo lo que regresa es porque vale la pena. A veces regresa solo para ver si ya aprendiste la lección… o si sigues cayendo en lo mismo. Tú decides si te metes otra vez en ese enredo o si ahora sí te das tu lugar.
ESCORPIÓN
Tu paz no va a llegar por arte de magia, Escorpión, ni porque alguien venga a salvarte. Va a llegar el día que decidas soltar todo eso que te pesa, que te duele y que te sigue jalando hacia atrás. Mientras sigas aferrado o aferrada a lo que ya no es, vas a seguir en el mismo círculo. Y ya estuvo bueno de vivir así.
En el amor, ya no tienes por qué tener miedo. Has pasado por mucho, sí, pero eso no significa que tengas que cerrarte para siempre. Ya estás en un punto donde puedes volver a sentir bonito, pero esta vez con más cabeza que corazón. Eso sí, no pongas tu felicidad en manos de otra persona, porque ahí es donde siempre fallas. Tú tienes que estar bien contigo primero, para que si alguien llega o se va, no te desmorones.
Se vienen días de reflexión bien fuertes. Vas a cuestionarte muchas cosas, desde decisiones pasadas hasta lo que realmente quieres para tu futuro. Y aunque a veces te incomode, es necesario. Porque no puedes seguir avanzando con ese desorden emocional que traes cargando.
No te hagas el que no puede, porque sí puedes. Muchas de las soluciones a tus problemas están más cerca de lo que crees, pero te gusta complicarte la vida. A veces prefieres sufrir que tomar decisiones incómodas. Ya es momento de dejar eso atrás. Un viaje podría no salir como lo esperabas, así que mejor no te hagas tantas ilusiones ni planes perfectos, porque podrías frustrarte. Tómatelo con calma y aprende a adaptarte.
En el amor, ponte bien trucha. No confundas que alguien te trate bonito con que ya sea el amor de tu vida. Te pasa mucho que te enganchas rápido cuando te dan atención, y luego te das cuenta de que solo era comodidad o costumbre. Antes de entregarte, analiza bien qué estás sintiendo.
Hay altas probabilidades de reencontrarte con una expareja, y ahí es donde vas a ver cómo la vida también acomoda las cosas. Puede que esa persona ya no esté en su mejor momento, y eso te va a hacer reflexionar bastante. Pero no es para que regreses, es para que entiendas que todo cae por su propio peso. En la salud, aguas con lo que comes, porque podrías subir de peso más rápido de lo que imaginas. No es momento de descuidarte. Muévete, haz ejercicio, cuida tu cuerpo, porque luego andas lamentándote.
Y en lo social, ponte más alerta. No todo el que se te acerca es por buena onda. Hay personas que quieren saber de tu vida para después usarlo en tu contra o meterte en problemas. No sueltes información a cualquiera. Aprende a ser más reservado o reservada, porque en estos momentos no estás rodeado de gente tan leal como crees.
PISCIS
Ya deja de estar viendo quién se queda y quién se va, Piscis, porque la verdad es que quien quiere estar en tu vida lo demuestra, no lo promete. Así de simple. Tú eres bien de engancharte con palabras bonitas, con promesas infladas y con historias que ni al caso, pero ya es momento de que abras bien los ojos y entiendas que los hechos valen más que mil discursos. El que quiera, que se note, y el que no, que no estorbe. No estás para perder el tiempo ni para andar creyendo en cuentos baratos.
Aprende a decir lo que sientes sin miedo, sin filtro y sin andar midiendo si le va a gustar o no a los demás. Tu verdad no tiene por qué ser cómoda para todos. Si alguien se ofende por tu sinceridad, ese ya es problema de ellos, no tuyo. Tú no naciste para quedar bien con todo mundo, naciste para ser tú, con todo y tu intensidad, tu forma de sentir y tu manera de amar.
Pero ojo, porque así como eres de noble, también eres de explosivo cuando te hartas. Y ahí es donde te pasas de lanza, porque puedes decir cosas que hieren más de la cuenta. No se trata de callarte, sino de saber cómo decir las cosas. No todo se arregla a gritos o con coraje, también hay que aprender a poner límites con inteligencia.
Se vienen chismes, y no de los bonitos. Hay personas cercanas que podrían empezar a hablar de más o a inventar cosas. No te enganches, porque si te pones al mismo nivel, solo te ensucias. La gente habla, pero la verdad siempre sale a flote. Tú enfócate en lo tuyo y deja que el tiempo acomode a cada quien en su lugar.
Eres una persona con una energía bien fuerte, aunque a veces ni tú mismo lo creas. Cuando estás en equilibrio, eres luz, eres paz, eres ese apoyo que muchos buscan. Pero cuando te desbalanceas, te conviertes en tormenta, y no hay quien te pare. Así que trabaja en tu estabilidad emocional, porque de ahí depende todo lo demás.
Hay posibilidad de conocer a alguien que te va a mover el tapete, ya sea por medio de una amistad o por redes sociales. Te va a llamar la atención desde el inicio, y sí, puede surgir algo interesante. Pero no te adelantes ni te armes historias en la cabeza antes de tiempo. Ve paso a paso.
Si tienes una relación a distancia, la cosa puede enfriarse si no hay interés de ambos lados. El amor no se sostiene solo con palabras ni con “te extraño” cada tercer día. Se necesita compromiso real. Si no lo hay, mejor acepta la realidad antes de que te desgastes más.
Cuídate mucho de las tristezas que llegan sin avisar, sobre todo cuando recuerdas a alguien que ya no está. Es normal, pero no te quedes ahí. No te encierres en el pasado. Lo que viene para ti depende de lo que hagas hoy, no de lo que perdiste ayer. Ponte las pilas, porque tienes todo para salir adelante, pero necesitas creértela.
ACUARIO
A ver, Acuario, bájale tantito a esa intensidad de querer darlo todo desde el inicio, porque luego terminas más lastimado que ilusionado. No es que esté mal amar bonito, el problema es que te entregas sin medir, sin conocer bien, sin saber si la otra persona está en la misma sintonía. Y ahí es donde te dan el golpe. Aprende a dosificar, a ir paso a paso, a no vaciarte por alguien que apenas está entrando a tu vida.
Pon en claro lo que sientes, pero también lo que esperas. No puedes ir por la vida queriendo relaciones profundas con personas que apenas saben lo que quieren. Esta vez vas a tener más claridad, porque sabrás identificar a alguien que sí conecta contigo de verdad, alguien que te hará sentir cosas que ya dabas por perdidas. Pero no por eso te avientes de cabeza, primero observa, analiza y luego decides.
Se vienen cambios importantes, de esos que te sacan de tu zona cómoda pero que al final te acomodan mejor. No te resistas, porque lo que viene es para tu crecimiento. A veces quieres controlar todo, pero hay cosas que simplemente tienes que dejar fluir. Tu cuerpo te está pidiendo atención, aunque te hagas el que no escucha. Una rutina de ejercicio y mejorar tu alimentación no es lujo, es necesidad. Te vas a sentir mucho mejor emocionalmente si también cuidas lo físico. No todo es mente y corazón, el cuerpo también cuenta.
Deja de contarle tus planes a medio mundo, porque no todos se alegran por ti. Hay mucha envidia disfrazada de amistad, y tú eres bien confiado o confiada. Aprende a ser más reservado, no todo se comparte. Se marca un amor a distancia que puede moverte bastante, incluso cambiar tu forma de pensar. Pero otra vez, no te vayas de boca. Analiza si vale la pena o si solo es emoción del momento. No todo lo que emociona conviene.
Las oportunidades no esperan, tienen fecha de caducidad, y tú eres experto en dejar pasar cosas por indecisión. Esta vez no te duermas. Si algo te interesa, ve por ello. Si no, déjalo ir, pero no te quedes en el “qué hubiera pasado”. En el amor, entiende algo: darlo todo no garantiza nada. Puedes ser la mejor persona, entregarte al cien, y aun así salir lastimado. Por eso es importante que también te cuides tú, que no te pierdas en alguien más.
Si tienes pareja, vienen roces por chismes o malentendidos. No hagas caso a todo lo que te digan. Habla directo con tu pareja y evita que terceros metan su cuchara. Y no descuides a tu familia, porque aunque a veces no lo notes, son los únicos que realmente están ahí sin condiciones.
Si traes esa espinita clavada de alguien que ya no está en tu vida, Capricornio, y sientes la necesidad de buscarlo o buscarla, hazlo… pero no para regresar a lo mismo, sino para cerrar el ciclo como se debe. A veces uno se queda con mil cosas atoradas en la garganta, con palabras que no se dijeron y emociones que no se acomodaron, y eso pesa más de lo que crees. No es debilidad querer cerrar bien, es inteligencia emocional. Pero eso sí, ve con la idea de soltar, no de engancharte otra vez.
Se marca la pérdida de algún objeto o descuido material, así que ponte más atento o atenta con tus cosas. También cuidado con la salud, especialmente con temas de gastritis o colitis, porque el estrés y lo que te guardas te está pasando factura. Aprende a soltar también por tu bienestar físico, no solo emocional.
Tu avance depende directamente de qué tanto dejes ir tu pasado. Mientras sigas cargando lo que ya fue, no vas a poder caminar ligero hacia lo que viene. No se trata de olvidar, sino de dejar de vivir ahí. Y sí, cuesta, pero ya es momento.
No te pongas en plan juez con tus amistades. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene, y aunque no estés de acuerdo con sus decisiones, no te toca a ti juzgar. La vida es bien sabia y siempre acomoda las cosas para cada quien. Tú enfócate en lo tuyo.
Eso sí, ya deja de permitir que te pasen por encima. Te has dejado mangonear más veces de las que quisieras aceptar, y luego te preguntas por qué la gente se toma atribuciones contigo. Ponte firme, marca límites y deja claro que contigo no se juega. No tienes que ser grosero o grosera, pero sí firme. El respeto se enseña.
Se ven retrasos o desorganización en tiempos, ya sea en reuniones, eventos o incluso en tu rutina diaria. Te estás saturando de cosas y no estás administrando bien tu tiempo. Bájale al estrés y organízate mejor, porque no todo es correr, también es saber priorizar.
Una llamada o mensaje te va a mover el tapete, al punto de hacerte replantear decisiones que ya dabas por hechas. No reacciones en caliente, analiza bien antes de tomar cualquier camino.
En el amor, si tienes pareja, ojo con los celos y las exigencias. A veces pides demasiado y no estás dando lo mismo, y eso desgasta. Tu pareja podría estar cansándose de tanta duda o reclamo. Si quieres estabilidad, también tienes que ofrecerla. Y en lo físico, ponte las pilas. Has estado descuidando tu alimentación o ejercicio, y eso se va a reflejar más adelante. No esperes a que sea un problema mayor para actuar. Estás en una etapa donde todo puede acomodarse a tu favor, pero necesitas hablar claro, actuar firme y dejar de cargar lo que ya no te corresponde.
SAGITARIO
Ya deja de engancharte con pensamientos negativos que no te llevan a ningún lado, Sagitario. No puedes seguir permitiendo que errores del pasado o situaciones sin sentido te sigan robando la paz. Tú tienes una energía bien fuerte, pero cuando te clavas en lo malo, tú solo te saboteas. Aprende a soltar de verdad, no nada más de palabra.
Si tienes pareja, se ven discusiones que pueden venir por celos o por temas familiares. No te tomes todo tan personal ni reacciones a la primera. A veces haces tormentas por cosas que se pueden resolver hablando tranquilo. Si quieres estabilidad, también tienes que aprender a escuchar. Se aproxima un viaje o al menos la planeación de uno, y eso te va a ayudar a despejar la mente. Te hace falta cambiar de ambiente, salir de la rutina y ver otras cosas. Eso te va a caer de lujo.
Vienen oportunidades importantes, pero aquí está el detalle: no todas son para ti. Vas a tener que analizar bien qué te conviene y qué no, porque podrías estar perdiendo tiempo en cosas que no te van a llevar a donde quieres. No todo lo que brilla es oro.
Te vas a dar cuenta de que no estabas equivocado sobre cierta persona. Lo que intuías era real, y eso, aunque duela, también te va a dar paz, porque confirma que no estabas imaginando cosas. Ya no te claves en eso, mejor aprende y sigue adelante.
Tienes una fuerza de voluntad impresionante, pero también tienes un lado impulsivo que te mete en problemas. A veces tomas decisiones sin pensar y luego te toca arreglar el desastre. Esta vez trata de pensar antes de actuar, no todo se resuelve sobre la marcha. Se marca una posible traición que te va a doler más de lo que esperas, porque viene de alguien que considerabas importante. No es para que te cierres, pero sí para que abras bien los ojos. No todos son lo que dicen ser.
No finjas sentimientos ni prometas cosas que no puedes cumplir, porque eso al final se te revierte. La gente empieza a desconfiar cuando no eres claro o coherente. Eres una persona con un corazón enorme, eso nadie lo duda. Pero cuando te fallan, también tienes un lado fuerte que puede arrasar con todo. Aprende a canalizar esa energía, no todo se soluciona reaccionando con coraje.
Este es un momento clave para que te enfoques en ti, en lo que quieres y en cómo lo vas a lograr. Deja de perder tiempo en lo que no suma y empieza a construir lo que sí te va a dar resultados.
ARIES
Aquí ya no hay medias tintas, Aries. Quien te la hace, te la paga, pero no desde el rencor, sino desde el aprendizaje. Ya no estás para andar siendo el tapete de nadie ni para poner la otra mejilla como antes. Esa versión tuya noble y buena onda sigue existiendo, pero ahora solo la van a conocer quienes realmente lo merezcan. Los demás, que se vayan formando porque ya no tienes paciencia para tonterías ni para gente que solo llega a quitarte la paz.
Estás entrando en una etapa donde tu carácter se fortalece cañón. Ya no te quedas callado, ya no te haces el que no ve, y eso te va a ayudar mucho a poner orden en tu vida. Porque sí, eres intenso, eres directo y a veces hasta explosivo, pero también eres justo. Y cuando te sabes dar tu lugar, nadie se atreve a cruzar esa línea.
Los sueños que traes en mente empiezan a tomar forma. Eso que tanto has pensado, imaginado o deseado, poco a poco se empieza a acomodar. Pero ojo, no es magia, es resultado de todo lo que has aguantado, trabajado y aprendido. Así que no te desesperes si no ves todo de golpe, esto va paso a paso, pero firme.
Eso sí, tienes que trabajar mucho en tu actitud. A veces te gana lo negativo, te clavas en lo que no salió o en lo que no tienes, y se te olvida todo lo que sí has logrado. Cambia el chip, porque lo que piensas atraes, y si sigues vibrando en frustración, eso es lo que va a llegar. Ponte en modo construcción, no en modo queja.
En el amor, no se ve algo estable por ahora, pero eso no significa que no te vayas a divertir. Se marcan encuentros, salidas y hasta momentos intensos con personas nuevas. Solo no confundas calentura con sentimientos, porque luego te enredas solo. Y deja ya de comparar a todo mundo con tus ex, porque así nadie va a dar el ancho. Cada persona es distinta, y tú también ya cambiaste.
En el trabajo, podrías sentir estrés, presión o incluso molestias físicas como dolores estomacales o irritación. Tu cuerpo te está avisando que bajes el ritmo o que cambies la forma en la que estás manejando las cosas. No todo es correr, también hay que saber parar.
Un familiar podría presentar temas de salud, pero no te alarmes de más, porque hay recuperación. Eso sí, te va a hacer valorar más los lazos familiares, que en estos días se fortalecen bastante. Acércate más a los tuyos, porque ahí está tu base. Vas a entender muchas cosas que antes no tenían sentido. La famosa ley de causa y efecto se te va a hacer más clara que nunca. Todo lo que pasa tiene un porqué, y aunque a veces no nos guste, siempre deja enseñanza.
Evita meterte en chismes o rodearte de gente que vive del mitote. Eso no suma, solo desgasta. Tú estás para crecer, no para enredarte en problemas ajenos. Un viaje podría ayudarte a aclarar sentimientos, sobre todo con alguien que te anda moviendo el corazón. Y ponle atención a tus sueños, porque traen mensajes importantes.
Ya es momento de hacer limpieza en tu vida. Quédate solo con quien ha estado de verdad. Lo demás, que fluya… pero lejos de ti.
TAURO
Prepárate, Tauro, porque el amor viene a moverte el tapete de una forma que no esperabas. Esa amistad que tenías bien ubicada en otro plan empieza a cambiar la jugada y a tirarte la onda con más intención. Y tú, que no eres nada tonto ni tonta, lo vas a notar desde el primer momento. Aquí la cosa es que no te hagas del rogar tanto ni te cierres por miedo, porque sí puede salir algo bueno si te das la oportunidad.
Pero tampoco te emociones de más ni armes castillos en el aire antes de tiempo. Ve paso a paso, disfruta el proceso y deja que las cosas fluyan. No todo tiene que resolverse en un día. En lo físico, aguas con dolores de espalda o caídas, porque andas medio distraído o distraída. Baja el ritmo y pon más atención a lo que haces. No quieras correr cuando puedes caminar bien.
Es momento de confiar en tu capacidad, tanto para amar como para lograr lo que te propones. Has avanzado mucho más de lo que crees, pero a veces te cuesta reconocerlo. Las oportunidades están ahí, tocando la puerta, pero si no las tomas, alguien más lo va a hacer. No dejes pasar lo que puede cambiarte la vida.
Eres una persona constante, y eso te ha ayudado a ir construyendo poco a poco lo que quieres. No necesitas correr, solo seguir avanzando. Pero sí necesitas dejar de dudar tanto de ti. En el amor, traes un tema importante: esa tendencia a sentir cosas por más de una persona al mismo tiempo. Y ahí es donde te metes en problemas, porque no sabes qué decidir. Aquí no se trata de elegir por presión, sino de ser honesto contigo. Si te gusta alguien más teniendo pareja, es porque algo no está bien en tu relación actual. No te engañes.
Ya no le tengas miedo a lo que viene. La vida te está devolviendo lo que en su momento no te dio. Todo ese dolor, esas traiciones, esas caídas, no fueron en vano. Te hicieron más fuerte, más selectivo, más inteligente emocionalmente.
Sí, te han golpeado feo, pero también te han enseñado a no confiar a la primera, a no entregarte sin pensar y a valorar más quién sí y quién no. No guardes rencor, porque eso solo te amarga. Mejor agradece, porque gracias a todo eso hoy eres una persona más firme, más segura y mucho más cabrona para enfrentar lo que venga. Este es tu momento de dejar de sobrevivir y empezar a disfrutar. Deja de cargar lo que ya no te corresponde y abre espacio para lo nuevo. Porque sí, lo bueno ya viene… pero tienes que dejarlo entrar.
GÉMINIS
Ya deja de ver todo gris, Géminis, porque muchas de las cosas que se te han caído no han sido por mala suerte, sino por la actitud con la que las has enfrentado. No es que la vida esté en tu contra, es que tú mismo o misma has estado saboteando tus oportunidades con pensamientos negativos, dudas y esa manía de imaginarte lo peor antes de intentar lo mejor. Cambia la forma en la que ves el mundo y vas a ver cómo el mundo también cambia contigo.
Se vienen movimientos económicos interesantes, no de la noche a la mañana, pero sí constantes. Dinero que entra poco a poco, oportunidades que se abren y negocios que empiezan a tomar forma. Pero no te duermas, porque si no te organizas o no sabes administrar, así como llega se va. Aprende a cuidar lo que ganas y a invertir mejor tu energía.
Eso sí, no cometas el error de tropezar otra vez con la misma piedra. La vida no está para repetirte lecciones mil veces, pero si tú no aprendes, te las va a repetir hasta que entiendas. Así que ponte abusado o abusada, porque ya sabes por dónde no es.
Vienen amistades del pasado que te van a ayudar a sanar más de lo que crees. No necesariamente para quedarse, pero sí para cerrar ciclos, para entender cosas y para darte cuenta de cuánto has cambiado. A veces esas personas regresan solo para recordarte quién eras… y por qué ya no quieres ser esa versión.
Es momento de ir por eso que tanto has querido y que por miedo, flojera o indecisión has dejado pasar. La vida te ha puesto varias veces esa oportunidad enfrente y tú la has dejado ir. Esta vez no. Esta vez te toca actuar, sin pretextos y sin miedo. Lo que no se hizo antes, se puede hacer ahora, pero ya no hay tiempo para lamentaciones.
Cuidado con golpes o caídas, porque andas medio distraído o distraída. Baja un poco el ritmo y presta atención, no todo es andar corriendo de un lado a otro. No te limites por lo que otros no lograron. Cada historia es distinta, y si alguien más no pudo, no significa que tú tampoco. Tú tienes tu propio camino y tu propio tiempo.
También necesitas ser más analítico antes de opinar o juzgar. A veces hablas desde lo que crees, no desde lo que sabes, y eso te puede meter en problemas o malentendidos. Piensa antes de hablar y observa más. Se marcan cambios importantes en tu físico o en tu forma de cuidarte. Ya sea ejercicio, alimentación o incluso un cambio de imagen, todo lo que hagas para sentirte mejor contigo mismo o misma va a sumar bastante. No lo dejes para después.
Estás en una etapa donde puedes lograr muchas cosas, pero todo depende de que te la creas. Porque talento tienes de sobra, lo que te falta es confiar más en ti y dejar de ponerte el pie tú solo.
CÁNCER
La vida no se queda con nada, Cáncer, y todo eso que en su momento sentiste que te debía, poco a poco te lo va a empezar a devolver. Pero aquí hay un detalle: tienes que estar listo o lista para recibirlo. Porque de nada sirve que lleguen oportunidades si tú sigues con la mentalidad del pasado, dudando de todo y esperando que algo salga mal. Es momento de que creas en eso que te mueve, en lo que te apasiona, en lo que te hace sentir vivo o viva. Ya deja de dejar las cosas para mañana, porque el tiempo no espera. Si hay algo que quieres hacer, empieza hoy, aunque sea con poco, pero empieza.
Ten mucho cuidado con comentarios falsos o chismes que puedan llegar a tus oídos. No todo lo que escuchas es verdad, y si te dejas llevar por eso, solo te vas a llenar de coraje y estrés sin necesidad. No te enganches, no caigas en provocaciones y no permitas que terceros te saquen de tu centro. Necesitas trabajar más en tu interior. A veces te desconectas de ti, te dejas llevar por lo externo y pierdes el equilibrio. Y cuando eso pasa, te cuesta mucho trabajo volver a encontrar tu estabilidad. Dedícate tiempo, escúchate, atiéndete.
Se vienen cambios muy buenos, pero requieren acción de tu parte. Si no te mueves, si no decides, si no actúas, esas oportunidades se van a ir. Y luego vendrá el arrepentimiento. Sobre todo en temas económicos, hay cosas que pueden mejorar bastante si te pones las pilas.
No dejes de creer en tus sueños, porque estás más cerca de lo que piensas. A veces sientes que no avanzas, pero sí lo haces, solo que no lo notas porque quieres resultados inmediatos. Ten paciencia, pero no te detengas. Entiende algo importante: la felicidad no llega sola, se construye. Y tú eres el único o la única responsable de eso. No esperes que alguien más venga a llenarte, porque ahí es donde empiezan las decepciones.
Se aproxima un viaje que te va a caer como anillo al dedo. Puede ser con un familiar o con alguien especial, y te va a ayudar a despejar la mente y a ver las cosas desde otra perspectiva. En el amor, traes una energía de atracción fuerte, sobre todo para encuentros casuales o amores de una noche. Pero aquí el riesgo es que te enganches con quien no debes. No confundas química con conexión real, porque luego eres tú quien termina sintiendo más de la cuenta.
Este es tu momento de reconstruirte, de confiar en ti y de dejar de vivir con miedo. Porque lo que viene para ti es bueno… pero tienes que atreverte a vivirlo.