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La piedra energética que puede equilibrarte, según tu mes de nacimiento

Las piedras o cuarzos tienen propiedades energéticas que pueden ayudarte a equilibrar tu vibra; conoce cuál se te recomienda según tu mes de nacimiento

Cada mes de nacimiento vibra en sintonía positiva con una piedra energética.

Cada mes de nacimiento vibra en sintonía positiva con una piedra energética. Crédito: Shutterstock

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Por  Miguel Angel Castillo

Las piedras energéticas, también conocidas como cuarzos o cristales, han sido utilizadas durante siglos como herramientas de sanación y equilibrio espiritual.

Su origen natural y su formación a lo largo de millones de años en contacto con la energía de la Tierra les otorgan una vibración única que, según la astrología y la espiritualidad, puede influir positivamente en nuestras emociones, pensamientos y bienestar general.

Cada mes de nacimiento está asociado a una piedra específica cuya energía se sincroniza con la personalidad y las necesidades energéticas de cada persona.

Conocer cuál es tu cristal ideal puede ayudarte a armonizar tu vibra, atraer la buena fortuna y mantener un equilibrio emocional más estable.

Cómo funcionan las piedras energéticas

Se dice que cada cristal emite una frecuencia que puede interactuar con la energía personal, ayudando a desbloquear emociones, reducir el estrés y potenciar cualidades positivas.

Por ello, elegir la piedra adecuada según tu mes de nacimiento puede ser clave para alcanzar mayor armonía.

La piedra ideal según tu mes de nacimiento

Enero: Granate

El granate, generalmente de color rojo, está asociado con la fuerza vital y la confianza.

Es ideal para quienes buscan recuperar energía, fortalecer su autoestima y avanzar con determinación en sus objetivos.

Febrero: Amatista

La amatista es conocida por su capacidad para equilibrar la mente, el cuerpo y las emociones.

Además, favorece el descanso y puede ayudar a combatir el insomnio, aportando tranquilidad y claridad mental.

Marzo: Aguamarina

La aguamarina, con su característico tono azul, está vinculada con la calma y la buena suerte.

Se cree que fortalece el sistema nervioso y ayuda a mantener la estabilidad emocional en momentos de estrés.

Abril: Diamante

El diamante simboliza la claridad, la felicidad y el amor propio. Es una piedra que potencia la confianza y el optimismo, ideal para quienes buscan destacar y atraer relaciones positivas.

Mayo: Esmeralda

La esmeralda ayuda a mejorar la concentración y a tomar decisiones más objetivas. También se asocia con la calma emocional, siendo una excelente aliada en momentos de tensión o ansiedad.

Junio: Alejandrina

La alejandrina es una piedra especial que cambia de color según la luz.

Se cree que ayuda a calmar la mente y a adaptarse a los cambios, aportando equilibrio en momentos de incertidumbre.

Julio: Rubí

El rubí es símbolo de poder, confianza y sabiduría. Se asocia con la prosperidad y el éxito, siendo ideal para atraer oportunidades laborales y tomar decisiones importantes con seguridad.

Agosto: Peridoto

El peridoto es conocido por su capacidad para sanar heridas emocionales.

Es perfecto para personas sensibles que buscan liberar emociones negativas y encontrar paz interior.

Septiembre: Zafiro

El zafiro, una de las piedras más valoradas, está relacionado con la abundancia y el éxito económico. También favorece la claridad mental y la toma de decisiones financieras acertadas.

Octubre: Ópalo

El ópalo es una piedra mística que potencia la intuición y la conexión con lo espiritual. Además, ayuda a proteger contra energías negativas y favorece el crecimiento interior.

Noviembre: Citrino

El citrino es conocido como la piedra de la felicidad. Su energía vibrante promueve el optimismo, la alegría y la armonía, ayudando a mantener una actitud positiva ante la vida.

Diciembre: Tanzanita

La tanzanita favorece la flexibilidad mental y la comprensión emocional. También se asocia con la protección contra sentimientos negativos como la envidia o los celos.

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