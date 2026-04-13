Policía busca a reclusa que escapó de centro de reinserción en Kentucky

La policía del estado de Kentucky se encuentra en la búsqueda de Angela S. Long, una mujer de 45 años que escapó de un centro de reinserción en la ciudad de Owensboro.

De acuerdo con las autoridades, la fuga ocurrió el viernes por la noche en una instalación operada por Dismas Charities.

Cómo ocurrió la fuga

Según la Policía Estatal de Kentucky, la mujer abandonó el centro antes de huir en un vehículo negro.

El escape generó una alerta inmediata y las autoridades pidieron a la ciudadanía difundir el boletín de búsqueda para facilitar su localización.

Las autoridades describieron a Long como una mujer con una estatura de 1,63 metros (5’4”), peso de aproximadamente 77 kg (170 libras), con cabello largo, liso y castaño, y ojos azules.

Fue vista por última vez vistiendo jeans azules, camiseta azul claro, y zapatillas grises.

Long cumplía condena por delitos relacionados con robo y abuso de sustancias.

Había sido declarada culpable en noviembre de 2024 por un caso ocurrido en septiembre de 2023 en el condado de Hart,según los registros penitenciarios citados por People.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades pidieron a cualquier persona con información que se comunique con la policía o con su agencia local de seguridad.

El boletín de búsqueda ha sido ampliamente difundido en redes sociales, donde ya ha sido compartido por miles de usuarios.

El caso se suma a otros incidentes recientes de fugas en Estados Unidos. En enero, varios reclusos considerados peligrosos escaparon de un centro de detención en Luisiana, lo que desencadenó una intensa operación de búsqueda a nivel estatal.

Todos ellos fueron capturados en menos de 24 horas gracias a la acción conjunta de múltiples agencias.

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