Ronald Day promociona su libro “El poder del enfoque”; ¿y le responde a los ‘haters’?

Ronald Day fue uno de los destacados ejecutivos de la televisión hispana, que por su trabajo se destacó en las dos cadenas más influyentes de la industria, Telemundo y Univision. En cada una de las televisoras, Day se especializó en entretenimiento y en la producción de realities de alto perfil, como “La Casa de los Famosos”.

Desde hace un par de años, Day se retiró de su vida como presidente de entretenimiento y “chief content officer en NBCUniversal Telemundo Enterprises”. Actualmente promociona su libro “El poder del enfoque”. Cuyo escrito se centra en aportar una guía práctica sobre enfoque y liderazgo. Les habla a todos aquellos que pretenden crecer en lo personal como en lo profesional.

Debido a esto, conversamos con Ronald Day, en donde nos detalló los motivos que lo llevaron a alejarse del mundo de la televisión para literalmente enfocarse en un nuevo proyecto de vida. Aquí el autor explica cómo su libro sobre el poder del enfoque busca brindar herramientas prácticas a universitarios, emprendedores y líderes empresariales de la comunidad, compartiendo aprendizajes de sus años en la producción televisiva y detalles sobre su próxima gira internacional de conferencias.

Ronald nos dice que con este proyecto busca estar en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, no solo con el afán de promocionar el libro, sino también brindando conferencias sobre estos tópicos. Sobre esta posible experiencia dice que su objetivo es llevar mensajes tangibles, “mensajes de la vida real”. “Cosas que pasan y por eso feliz de haberlo hecho”, agregó el escritor.

Claramente, el ritmo de su vida ha podido cambiar después de ser una de las cabezas más influyentes dentro de Telemundo en los últimos años y sobre esto le preguntamos cómo se siente y cómo vive el día a día con esta nueva carrera.

Ante esto nos dice que: “Ahora estoy trabajando más porque hoy toda la responsabilidad está en mí. Ahora, promociono el libro, hago entrevistas y preparo mis conferencias. En este momento, el cambio es en el que me estoy enfocando ahora, en el contenido”.

Su carrera le ha traído también momentos de polémica; su nombre ha estado ligado a sonados escándalos dentro de la industria del entretenimiento y por esta razón quisimos saber cómo Ronald Day sobrelleva todo lo que se dice de él. Ante el cuestionamiento, nos asegura que él ha tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente y, -por alguna razón-, uno se vuelve más importante de lo que uno pensaba. “Para críticas y felicitaciones, he sido una persona con los pies en la tierra… siempre enfocado en hacer cosas maravillosas”, agregó.

Ante las críticas dice no ponerle atención: “No doy explicaciones, no me infecto” “No me detengo a pensar nada bueno, nada malo, solo me enfoco en hacer cosas maravillosas”.

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