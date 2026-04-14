Asesinan a reconocido ambientalista de Michoacán que fue amenazado por el CJNG

El defensor ambiental Roberto Chávez, integrante del Comité de Defensa Ambiental de la comunidad de El Zangarro, en el municipio de Villa Madero, Michoacán, fue asesinado a tiros en un contexto de violencia y amenazas contra activistas de la región.

De acuerdo con reportes oficiales, su cuerpo fue localizado sobre la carretera con impactos de arma de fuego.

Según información publicada por el semanario Proceso, el activista había salido a cenar con su familia en un establecimiento cercano cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, al menos tres veces en la cabeza. Habitantes de la zona indicaron que el ataque ocurrió a unos metros del lugar al que se dirigía.

Roberto Chávez era reconocido en su comunidad por su labor en la defensa de los bosques y los mantos acuíferos, una actividad que, de acuerdo con las autoridades, será considerada dentro de las líneas de investigación. Familiares señalaron que ya había recibido amenazas de muerte por parte de una célula criminal que opera en la región, mismas que también alcanzaron a otros integrantes del comité ambiental.

En entrevista con el medio citado, el defensor del territorio Guillermo Saucedo denunció que el homicidio ocurrió pese a que días antes habían alertado a las autoridades sobre el incremento de riesgos. Afirmó que los agresores habrían esperado a Chávez para atacarlo y acusó omisiones por parte del gobierno ante la situación de violencia que enfrentan los defensores ambientales.

En los últimos meses, habitantes de Villa Madero y productores de resina organizados en comités comunitarios han denunciado públicamente agresiones y presiones por parte de grupos delictivos. Estas denuncias incluyen amenazas, ataques armados y el control de actividades relacionadas con la explotación forestal.

Comuneros alertaron sobre el aumento de la tala ilegal, la explotación resinera irregular y la contaminación de mantos acuíferos. También señalaron que camiones cargados de madera circulan durante la noche por distintas localidades para trasladarse hacia municipios cercanos.

De acuerdo con informes de seguridad, en esta zona boscosa de Michoacán operan grupos del crimen organizado que buscan el control del territorio. Entre sus intereses se encuentran la explotación ilegal de recursos forestales, la instalación de campamentos clandestinos y el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas como el cultivo de aguacate.

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