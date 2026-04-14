Austin: el tiempo para hoy martes 14 de abril

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1015.2 hPa, una medición que irá en descenso durante la jornada de hoy. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:05 h y el crepúsculo será a las 19:58 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 68 y los 86 grados Fahrenheit (20 y 30ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en este estado cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

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