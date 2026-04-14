Madre arrestada en Florida luego de que su bebé diera positivo a metanfetamina

Una mujer identificada como Jalyn Brownworth, de 32 años, fue detenida en Florida luego de que su bebé diera positivo a metanfetamina. Las autoridades señalaron que el menor fue alimentado con fórmula preparada con agua contaminada.

El arresto ocurrió luego de que la mujer llevara a su bebé a un hospital por cambios preocupantes en su comportamiento. El personal médico, al examinar al menor, sospechó una posible exposición a sustancias ilícitas y notificó a las autoridades, así como al Departamento de Niños y Familias, de acuerdo con ABC.

Resultado positivo a droga

Las pruebas realizadas confirmaron que el bebé había estado expuesto a metanfetamina.

Según la investigación, el menor fue alimentado con fórmula infantil y el agua utilizada había sido usada previamente para limpiar agujas hipodérmicas contaminadas con droga.

Las autoridades indicaron que dichas agujas habían sido utilizadas para consumir metanfetamina.

A pesar de la gravedad del caso, el bebé fue reportado en condición estable y en proceso de recuperación.

No se han dado detalles sobre quién tiene actualmente la custodia del menor.

Brownworth enfrenta un cargo de negligencia infantil sin daño corporal grave.

Actualmente permanece detenida en la cárcel del condado de Alachua y tiene una fianza fijada en $20,000 dólares. Se le ordenó no tener contacto con el bebé tras su liberación.

Las autoridades no han informado aún la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal.

El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades evalúan las circunstancias que llevaron a la exposición del menor.

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