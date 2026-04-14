San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este martes 14 de abril

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este martes 14 de abril. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 14.91 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1014.1 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol saldrá a las 07:09 h y el atardecer será a las 20:00 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá nubes y claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 68 y los 86 grados Fahrenheit (20 y 30 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante los meses de verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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