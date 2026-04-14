Trump insta al Reino Unido a explotar el petróleo del Mar del Norte ante la crisis energética por Irán

El presidente Donald Trump exhortó este martes al Reino Unido a explotar los vastos yacimientos de petróleo en el Mar del Norte como medida para aliviar la crisis energética originada por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump criticó al Reino Unido por negarse a aprovechar esta fuente de energía clave, señalando que Europa atraviesa una grave escasez energética. “Es una tragedia”, añadió el mandatario.

El republicano reivindicó que Aberdeen, el mayor puerto marítimo del nordeste escocés y centro clave de la industria petrolera, debería “estar en pleno auge” pero, en cambio, Noruega está ganando “una fortuna” vendiendo su petróleo al Reino Unido “al doble de precio”, dijo.

Situación estratégica en el Mar del Norte

“El Reino Unido, que está mejor situado en el mar del Norte para fines energéticos que Noruega, debería, ¡PERFORAR, BEBÉ, PERFORAR! Es una locura que no lo hagan… ¡Y NO MÁS MOLINOS DE VIENTO!”, escribió.

El Reino Unido es la economía avanzada del mundo que sufrirá un mayor impacto energético por la guerra de Irán, según las estimaciones publicadas este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajó su previsión de crecimiento para la economía británica del 1.3 % al 0.8 %.

Explotación de yacimientos

El Gobierno británico ha prohibido las nuevas licencias para explotar yacimientos de petróleo y gas en el mar del Norte como parte de su política para impulsar la transición a energías limpias.

Trump ha sido muy crítico con el primer ministro británico, Keir Starmer, por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, clausurado por Teherán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

Sigue leyendo: