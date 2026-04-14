Una niñera y un hombre acusados de matar a tiros de un niño de 3 años en Atlanta

Un niño de tres años, identificado como Armani Deshawn Lyons, murió tras recibir un disparo en Atlanta. Una mujer de 71 años, quien lo cuidaba, fue arrestada junto a otro sospechoso que permanece prófugo. Ambos enfrentan cargos de homicidio grave.

El incidente ocurrió en la madrugada del 5 de abril, cuando agentes respondieron a una llamada por un tiroteo en el suroeste de la ciudad, de acuerdo con el Departamento de Policía de Atlanta.

Arrestos y acusaciones

Las autoridades identificaron como sospechosos a Barbara Edwards, de 71 años, y Jermaine Hardeman, de 35 años. Ambos enfrentan cargos de homicidio grave (felony murder), posesión de arma de fuego por delincuente convicto y crueldad infantil en segundo grado.

Edwards, quien era la niñera del menor, fue detenida e ingresada en la cárcel del condado de Fulton. Hardeman permanece prófugo.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron al niño con una herida de bala. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció poco después.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido qué desencadenó el tiroteo.

La familia del menor expresó su devastación a través de un mensaje público, en el que describieron a Armani como un niño “lleno de vida, alegría e inocencia”.

Su abuela relató que el pequeño solía correr a saludarla con entusiasmo cada vez que la veía, recordándolo como un niño feliz y cariñoso.

La policía continúa investigando las circunstancias del crimen mientras intensifica la búsqueda del segundo sospechoso.

El caso vuelve a poner en evidencia el impacto de la violencia armada en comunidades de Estados Unidos, especialmente cuando involucra a menores.

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