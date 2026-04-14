“Vamos a ver precios de energía altos e incluso que seguirán subiendo”, advierte Chris Wright

La estimación de Chris Wright, secretario de Energía, es que los precios de la energía en Estados Unidos continuarán al alza debido a las secuelas producidas por la guerra en contra de Irán.

Desde el 28 de febrero, cuando el presidente Donald Trump ordenó bombardear a la República Islámica, se bloqueó en el estrecho de Ormuz el tránsito de buques cargados de petróleo y mercancías destinadas a Europa, lo cual, en cuestión de días, elevó el precio del crudo a nivel global, pues por allí solía transitar cerca de 20% del petróleo mundial.

Ante la imposibilidad de adquirir la materia prima para obtener gasolina y diésel, el transporte de mercancías y servicios rápidamente se incrementó generando elementos suficientes para que diversos analistas financieros comiencen a hablar de una crisis económica sin precedente, la cual se irá agravando mientras no se libere el tapón comercial localizado entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico.

Aunque Estados Unidos es uno de los principales productores de crudo y combustibles a nivel mundial, los efectos del incremento de precios también se pueden observar en su mercado consumidor interno.

El galón de gasolina ha subido más de un dólar desde que Donald Trump ordenó bombardear a Irán. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

Este el martes, el precio promedio de la gasolina en varios estados rondó en $4.12 dólares por galón, un aumento de más de un dólar desde el arranque del conflicto bélico encaminado en un inicio a impedir que Irán siguiera adelante con su programa de enriquecimiento de uranio.

Sin embargo, la ciudadanía deberá adaptarse a las reglas que vaya marcando el mercado global, pues de acuerdo con la perspectiva de Chris Wright se avecinan más incrementos en el precio de los combustibles y por lo tanto en la cadena de suministro.

“Vamos a ver precios de la energía altos, e incluso que sigan subiendo, hasta que se restablezca un tráfico marítimo significativo a través del estrecho de Ormuz. Probablemente, en ese momento se alcance el precio máximo del petróleo. Eso ocurrirá probablemente en las próximas semanas. Depende de cómo se desarrolle el conflicto, pero es una posibilidad muy real”, señaló el secretario de Energía durante su participación en el Congreso Semafor World Economy 2026 efectuado en Washington, D.C.

El punto de controversia es que mientras Donald Trump asegura haber ganado la guerra en contra de la República Islámica, en Teherán se rehúsan a firmar un acuerdo que ponga fin a dicho conflicto.

Sigue leyendo:

• Trump dice que las negociaciones con Irán podrían reanudarse dentro de dos días

• Trump insta al Reino Unido a explotar el petróleo del Mar del Norte ante la crisis energética por Irán

• En qué consiste el bloqueo naval impuesto por Trump a Irán en el estrecho de Ormuz que entró en vigor este lunes

• ONU advierte que guerra con Irán podría empobrecer a más de 30 millones de personas