Alcalde mexicano que fue secuestrado por el narco reapareció para emitir un mensaje

El alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, reapareció públicamente luego de haber sido secuestrado junto con su padre, en un caso que autoridades federales atribuyen preliminarmente al grupo criminal La Familia Michoacana.

Ambos fueron localizados con vida tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Tras su localización, el alcalde difundió un video en redes sociales en el que agradeció el respaldo institucional y aseguró que él y su familia se encuentran en buen estado. “En los momentos más duros uno se aferra a su fe. Hoy puedo decir con tranquilidad que estamos con bien”, expresó.

En su mensaje, también reconoció el apoyo del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, así como de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y de las corporaciones de seguridad que participaron en su rescate.

Asimismo, agradeció a la población de Taxco por las muestras de apoyo durante su ausencia.

#LoÚltimo 🔴El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega, reapareció luego de haber sido reportado como desaparecido y posteriormente localizado con vida.



“Estamos bien”, expresó el edil tras su reaparición pic.twitter.com/FCZtWyqfWV — xevt – xhvt (@xevtfm) April 15, 2026

Durante una conferencia en Palacio Nacional, Harfuch detalló que el hallazgo fue resultado de labores de inteligencia y despliegues en tierra y aire que permitieron ubicar posibles rutas de traslado hacia el Estado de México, donde finalmente fueron resguardados por autoridades de seguridad.

Posteriormente, fueron trasladados a Guerrero para recibir atención médica y rendir declaración ante las autoridades ministeriales.

De acuerdo con reportes del sitio La Silla Rota, el caso inició el sábado, cuando Juan Vega Arredondo, padre del alcalde, fue visto por última vez tras ser interceptado en la carretera Taxco–Cuernavaca. Su vehículo fue localizado abandonado un día después, lo que detonó un primer operativo de búsqueda.

Horas más tarde, el propio alcalde salió a buscar a su padre; sin embargo, también fue reportado como desaparecido, lo que intensificó las acciones de seguridad en la región. Las autoridades desplegaron más de 500 elementos en municipios de Guerrero, así como en estados vecinos como el Estado de México y Morelos, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y fiscalías.

Según el diario El Financiero, las autoridades señalaron que inicialmente no hubo una denuncia formal ni exigencias económicas por el secuestro, lo que complicó la clasificación inmediata del caso. No obstante, se abrió una investigación por desaparición, mientras se integraban indicios como amenazas previas y la aparición de mensajes atribuidos a grupos criminales.

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