Asesor de Trump asegura que EE.UU. tiene capacidad de bloquear a Irán “indefinidamente”

Un asesor del presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos tiene la capacidad de mantener un bloqueo contra Irán “indefinidamente”, en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio y división política interna en Washington.

De acuerdo con la agencia EFE, en declaraciones recogidas por medios internacionales, el funcionario sostuvo que “Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear a Irán indefinidamente”, en referencia al control estratégico del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo (fuente: Reuters).

Las declaraciones se producen mientras la administración Trump mantiene un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, y ha desplegado miles de soldados adicionales en la región.

El propio Trump afirmó recientemente que el conflicto con Irán podría estar cerca de concluir. “La guerra está muy cerca de terminar”, declaró en una entrevista con Fox Business.

Las declaraciones del asesor se producen en un momento de alta tensión geopolítica, marcado por operaciones militares, presión económica y movimientos estratégicos en una de las regiones más sensibles del mundo.

Mientras la Casa Blanca sostiene que tiene control de la situación, críticos advierten que una escalada prolongada podría tener consecuencias globales, particularmente en los mercados energéticos y la seguridad internacional.

En respuesta, también el asesor militar del líder supremo de Irán advirtió que su país hundiría buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz si Washington decide “vigilar” esta estratégica ruta del petróleo.

“Donald Trump quiere convertirse en el policía del estrecho de Ormuz. ¿Es ese realmente su trabajo? ¿Es ese el trabajo de un ejército poderoso como el de Estados Unidos?”, declaró en la televisión estatal Mohsen Rezaei, quien fue nombrado el mes pasado asesor militar por el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Rezaei advirtió que “esos barcos serán hundidos por nuestros misiles” y aseguró que la presencia estadounidense en la zona “representa un gran peligro para su propio ejército”, al señalar que sus fuerzas podrían atacar y destruir esas embarcaciones.

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