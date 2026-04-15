Corea del Norte muestra un “aumento significativo” en su capacidad para producir armas nucleares, asegura el OIEA

La capacidad de Corea del Norte para fabricar armas nucleares tuvo un “aumento muy significativo”, afirmó el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El líder norcoreano, Kim Jong Un, sostiene que su país nunca renunciará a las armas nucleares.

Corea del Norte efectuó su primer ensayo nuclear en 2006 y está sometida a numerosas sanciones de la ONU por su programa armamentista.

“En nuestras evaluaciones periódicas, hemos podido confirmar que hay un rápido incremento en las operaciones del reactor nuclear de Yongbyon”, dijo en conferencia Rafael Grossi director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“Todo eso apunta a un aumento muy significativo en la capacidad de Corea del Norte en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se calcula en unas pocas docenas de ojivas”, indicó el director del OIEA.

Datos de la agencia de espionaje surcoreana afirman que en vecino país operan varias plantas de enriquecimiento de uranio, un paso clave para la fabricación de ojivas nucleares.

Entre ellas está el sitio nuclear de Yongbyon, que Pyongyang reactivado en 2021.

Consultado sobre si Rusia apoya el desarrollo nuclear norcoreano, Rafael Grossi respondió que el OIEA no ha visto “nada en particular al respecto”.