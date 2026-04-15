Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
A veces te pasas de noble y ahí es donde la riegas bonito, porque das la mano con buena intención y hay cada vivales que no solo te agarran el brazo, sino que hasta quieren treparse contigo. Ya es momento de que aprendas a poner límites sin sentir culpa, porque ser buena persona no significa dejar que te agarren de tapete. Tú puedes ayudar, sí, pero también sabes perfectamente cuándo alguien se está pasando de listo, así que no te hagas el ciego ni el buena onda de más, porque luego terminas pagando los platos rotos de otros.
Se viene una visita inesperada que te va a cambiar el humor por completo, de esas que llegan justo cuando más lo necesitas. Te va a sacar una sonrisa y hasta te va a hacer recordar que no todo está perdido, que todavía hay gente que sí vale la pena en tu vida. Aprovecha ese momento porque te va a recargar pila emocional.
En cuestiones de pareja, cuidado, porque se vienen roces innecesarios, discusiones por tonterías y hasta pleitos que ni al caso, sobre todo por temas de familia o amistades que ni deberían meterse. No permitas que terceros metan su cuchara en tu relación, porque luego ni comen ni dejan comer. Si hay algo que te incomoda, dilo claro, sin rodeos, pero sin explotar a la primera, porque también tú sabes que tienes carácter fuerte y cuando te prendes, te prendes en serio.
También deja de desconfiar tanto de esa amistad que ha estado firme contigo. Si sigue ahí, es por algo. No todo mundo está en tu vida para dañarte, pero tampoco se trata de que te vuelvas ingenuo. Aprende a confiar con inteligencia, con un ojo abierto y otro medio cerrado, como quien dice, pero sin andar viendo fantasmas donde no los hay.
Se marca otra discusión con tu pareja por asuntos del pasado que no han sanado del todo. Y aquí va directo: o lo hablas bien y lo cierras, o lo sigues arrastrando como cadena y te va a seguir pesando. No te guardes nada, porque tú eres de los que calla, aguanta… y luego explota peor. Mejor suelta a tiempo y evita que todo se haga más grande.
Eso sí, entras en una racha muy buena, de esas donde las cosas comienzan a acomodarse solitas. Sueños que tenías medio olvidados empiezan a tomar forma, oportunidades se abren y hasta te sorprendes de lo bien que te empieza a ir. Las energías están girando a tu favor, pero tampoco te confíes, porque esto también es resultado de lo que has venido sembrando.
Habrá momentos donde te sientas medio bajoneado por personas que ya no están en tu vida. Te va a pegar la nostalgia, no te voy a mentir, pero también es parte del proceso. No todo mundo está destinado a quedarse, y aunque duela, hay ciclos que se tienen que cerrar para que otros mejores comiencen.
Así que deja de aferrarte a lo que ya fue. Suelta, respira y date chance de avanzar. Porque lo que viene, si sabes aprovecharlo, puede ser mucho mejor de lo que estás dejando atrás. Y tú, Leo, naciste para brillar… pero sin cargar con sombras que ya no te corresponden.
VIRGO
Ya deja de mortificarte por lo que la gente diga o piense de ti, porque al final nadie sabe realmente lo que has vivido ni las batallas que te has aventado en silencio. Tú eres quien sabe lo que te ha costado levantarte una y otra vez, así que no le des tanto poder a opiniones que ni te dan de comer ni te quitan el sueño… bueno, sí te lo quitan porque tú solito te haces bolas. Baja dos rayitas a eso, porque te estás desgastando de más en cosas que ni valen la pena.
Andas en una etapa medio revuelta, no sabes bien qué camino tomar, ni qué quieres exactamente, y eso te tiene con la cabeza hecha nudo. Pero aquí va la verdad sin azúcar: las oportunidades no son eternas, tienen fecha de caducidad, y si te sigues quedando en la duda, alguien más va a tomar lo que era para ti. Así que deja de pensar tanto y empieza a actuar, aunque sea con miedo, pero muévete.
La vida te ha endurecido, eso ni cómo negarlo. Te volviste más frío o fría, más reservado, más de “primero yo y luego vemos”, y no está mal… pero tampoco te cierres por completo. Porque viene una persona que te va a mover el tapete de una manera diferente, no como las otras que nomás llegaron a desordenarte la vida. Esta persona te va a hacer recordar lo que es sentir bonito, sin tanta complicación, sin tanto drama. Pero ojo aquí: si tú solito levantas muros, ni cómo entre. No pongas pretextos donde hay oportunidad.
En el dinero, se te abre una puerta interesante. Puede ser un ingreso extra, un pago que ya dabas por perdido o una oportunidad que te ayuda a salir de una deuda que traías cargando. No lo malgastes en tonterías, porque tú sabes que luego te entra la loquera de gastar en cosas que ni necesitas. Adminístrate mejor, porque esto te puede dar un respiro importante. También es momento de hacer limpieza, pero no solo de la casa… también de tu vida. Tienes cosas guardadas que ya ni usas, que solo ocupan espacio y, aunque no lo creas, cargan energía estancada. Saca lo viejo para que entre lo nuevo, porque así como tienes el clóset lleno de cosas que “por si acaso”, también traes emociones y recuerdos que ya no te sirven de nada.
En el amor, cuidado con las aventuras con personas que apenas conoces. No todo lo que brilla es oro, y menos cuando se trata de química rápida. No se trata de que te prives, pero sí de que te cuides. No te metas en situaciones que después te puedan traer problemas, tanto emocionales como físicos. Tú sabes a qué me refiero, así que no te hagas. También viene un momento donde podrías sentirte un poco solo o sola, como que nadie te entiende o como que vas por la vida en automático. Pero eso es más mental que real. Tienes gente que te quiere, solo que a veces tú te desconectas y no dejas que se acerquen.
Aprende a confiar un poco más en la vida, pero sobre todo en ti. Porque si alguien tiene la capacidad de salir adelante, de reconstruirse y de lograr lo que se propone, ese eres tú. Nada más deja de sabotearte con dudas y miedos que ya no van contigo. Viene un cierre importante, pero también un nuevo comienzo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Y depende completamente de ti si lo aprovechas o lo dejas pasar como muchas otras veces.
LIBRA
El amor ahorita no está en el radar cercano, así que deja de estar forzando situaciones donde no hay ni para dónde hacerse. No es que no merezcas, al contrario, es que primero necesitas acomodarte tú, quererte bien, dejar de conformarte con migajas y entender que el amor chido no llega cuando lo andas persiguiendo, sino cuando ya estás en paz contigo. Así que aprovecha este tiempo para consentirte, para hacer cosas que te gusten y para construir una versión tuya que no necesite de nadie para sentirse completa.
Disfruta cada día como si fuera el último, pero no en modo dramático, sino en modo consciente. Porque tú eres de los que luego se queda con el “¿y si hubiera hecho esto?” y ahí es donde entra la frustración. Mejor hazlo, aviéntate, equivócate si quieres, pero vive. Porque arrepentirte por lo que hiciste pesa menos que arrepentirte por lo que nunca te atreviste. Se vienen cambios importantes, y aunque a veces te dan miedo, son justo lo que necesitas para salir del mismo ciclo donde ya no estás creciendo. Si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir obteniendo lo mismo, así de simple. Así que deja de resistirte y fluye, que la vida te está empujando a algo mejor, aunque no lo veas claro todavía.
Eso sí, bájale a los gastos innecesarios, porque traes una rachita medio peligrosa de gastar por impulso o por antojo. No estás para tirar el dinero en cosas que ni necesitas. Mejor enfócate en invertir en eso que traes en mente, ese negocio o proyecto que te ronda la cabeza. Ahí sí vale la pena meterle, porque puede darte resultados a futuro. Se marca reencuentro con familia que tenías medio olvidada. Y ahí te va a caer el veinte de lo importantes que son y de lo mucho que aportan a tu vida. A veces te haces el fuerte o la independiente, pero también necesitas ese apoyo emocional, aunque no lo quieras admitir.
También viene invitación a un proyecto nuevo y hasta posibilidad de viaje. Se te van a abrir puertas, pero depende de ti si las cruzas o te quedas pensando demasiado. Porque tú eres experto en darle vueltas a todo y al final no hacer nada. En la salud, aguas con el estómago y el insomnio. Traes carga emocional que no estás soltando y eso se te está reflejando en el cuerpo. Aprende a descansar, a desconectarte y a no llevarte todo a la cama, porque así no hay cuerpo que aguante.
Mucho cuidado con mentiras o traiciones, sobre todo en el trabajo o con alguien cercano. No todo el que sonríe contigo está de tu lado, así que abre bien los ojos y no cuentes tus planes a cualquiera. Hay gente que te quiere ver bien… pero no mejor que ellos. Aterriza, enfócate y deja de dispersarte. Porque cuando tú te centras, Libra, haces magia… pero cuando te pierdes, ni tú te encuentras.
ESCORPIÓN
Aguas con tu cuerpo, especialmente con los pies y el estómago, porque podrías traer retención de líquidos o molestias que no debes ignorar. No todo es aguantar, también hay que atenderse. Un té verde en las noches te puede ayudar a desinflamar y a sentirte más ligero, pero también revisa lo que estás comiendo, porque ahí está parte del problema.
Vienen cambios importantes y oportunidades que, aunque te sacan de tu zona cómoda, son necesarias. No tengas miedo de empezar de nuevo o de soltar lo que ya no funciona. El amor no es eterno con todas las personas, y eso tienes que aceptarlo. Si alguien se fue, no fue casualidad, fue porque su tiempo contigo ya terminó. Y aunque duela, también abre la puerta a alguien que sí esté en tu misma sintonía. Se viene un viaje que te va a mover tanto física como emocionalmente. Planea bien, no dejes todo al último momento porque podrías complicarte más de la cuenta. Organízate y disfruta, porque ese cambio de aire te va a caer como anillo al dedo.
Una amistad se va a acercar con un chisme que te va a dejar helado o helada. No reacciones de inmediato, analiza bien la situación antes de actuar, porque podrías tomar decisiones desde el enojo y luego arrepentirte. Deja de quejarte por tu cuerpo si no estás haciendo nada para cambiarlo. Tú sabes perfectamente qué tienes que hacer, pero te gana la flojera o las excusas. Ponte las pilas, porque nadie va a hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer. Si quieres resultados diferentes, necesitas hábitos diferentes.
En el amor, si tienes algo a distancia, se ve debilitado por una tercera persona. Y aquí no hay de dos: o hablas claro y pones límites, o aceptas lo que venga. Pero no te quedes en la duda, porque eso es lo que más desgasta. No busques pretextos para no avanzar. Tú tienes todo para lograr lo que te propones, pero a veces te autosaboteas por miedo o por inseguridad. Enfócate, fija tu objetivo y ve con todo, porque estás más cerca de lo que crees.
En la salud, también se marcan problemas respiratorios o alergias, así que no te descuides. Escucha a tu cuerpo, porque te está dando señales. Y en tu relación, si tienes pareja, es momento de innovar, de salir de la rutina. No todo es lo mismo de siempre. Atrévete a probar cosas nuevas, a cambiar la dinámica, porque ahí está la clave para llevar la relación a otro nivel.
Escorpión, cuando te decides, no hay quien te detenga. El problema es cuando dudas. Así que deja de pensarlo tanto y empieza a actuar. Porque lo que viene puede ser muy bueno… si te atreves a tomarlo.
PISCIS
Aguas con tu cabeza, porque en estos días te puede traicionar más de lo normal. Te estás llenando de pensamientos inútiles, de esos que solo sirven para bajarte el ánimo y hacerte dudar de todo, cuando la realidad es otra muy distinta. La felicidad ya está tocando tu puerta, pero tú sigues distraído o distraída viendo lo que no tienes en lugar de valorar lo que sí está llegando. Baja un poco el ruido mental, porque te estás perdiendo cosas buenas por estar clavado en ideas que ni existen.
Hay una persona dentro de tu círculo cercano que te quiere bien, que no anda con dobles intenciones ni juegos raros, pero tú no la has querido ver o no le has dado la importancia que merece. Esa persona va a buscar la manera de acercarse más a ti, y aquí está el detalle: no la rechaces por miedo, por dudas o por andar pensando en alguien que ni te pela. A veces lo que buscas no llega de golpe, sino que ya está ahí, solo que no lo has sabido reconocer.
Tu fuerza no es casualidad, todo lo que has logrado ha sido por tu determinación, por tu manera de levantarte cuando otros ya se hubieran rendido. Así que no permitas que comentarios negativos de familia, amistades o pareja te hagan sentir menos. Cada que alguien te diga que no puedes, úsalo como gasolina para demostrar que sí. Tú no naciste para quedarte en el “hubiera”, naciste para lograr lo que te propones, aunque a otros les incomode.
Si estás soltero o soltera, hay mucha posibilidad de que se dé algo con una amistad. Y aquí va directo: no confundas calentura con amor. No todo lo que se siente intenso es para quedarse. Disfruta, sí, pero sin engancharte de más ni hacerte historias en la cabeza. Vive el momento, pero con los pies en la tierra. No arruines algo ligero queriéndolo volver eterno cuando no lo es.
Deja de preocuparte tanto por lo que la gente opine de ti. Mientras no te mantengan, no te paguen tus gastos ni te resuelvan la vida, sus opiniones salen sobrando. Estás en una etapa donde debes priorizarte, hacer lo que te haga feliz y dejar de pedir permiso para vivir como quieres. Mucho cuidado con lo que cuentas y a quién se lo cuentas. Traes gente cerca que no es tan buena onda como aparenta, y la envidia está más presente de lo que crees. No es casualidad que algunos planes se te caigan o no fluyan como esperas. Hay energías pesadas alrededor, así que aprende a ser más reservado. No todo se comparte.
Si estás solo, no te desesperes. Esta etapa es para que te disfrutes, para que te conozcas más y para que sanes cosas que traes arrastrando. Y justo cuando menos lo esperes, vas a notar a alguien que ya estaba ahí, alguien con quien se puede dar algo bonito y más estable. Se te vienen días de claridad si tú lo permites. Pero todo empieza por controlar tu mente, dejar de sabotearte y confiar en que lo bueno ya viene en camino. Y cuando llegue, no lo espantes con tus dudas.
ACUARIO
Tú no eres de medias tintas, eso está clarísimo. Sabes lo que quieres, cómo lo quieres y no tienes problema en decirlo de frente, aunque a muchos no les guste. Y esa es una de tus mayores fortalezas, pero también puede ser tu talón de Aquiles si no sabes medir el momento. Porque no todo se trata de decirlo todo sin filtro, también hay que saber cómo y cuándo, para no cerrar puertas que después podrías necesitar.
Tienes una energía fuerte, de esas que no pasan desapercibidas. Cuando decides hacer algo, lo haces bien, lo haces con ganas y casi siempre te sale mejor de lo que esperabas. Pero también eres experto en soltar las cosas cuando te aburres o cuando sientes que ya no te llenan. Y ahí es donde tienes que trabajar más, en la constancia, porque talento te sobra, lo que a veces te falta es disciplina.
Deja de criticar tanto a los demás. No sabes qué batallas están librando ni por qué toman ciertas decisiones. A veces te pones en un plan muy de juez y parte, y eso no te suma. Mejor enfócate en ti, en tu crecimiento y en lo que puedes mejorar, que bastante tienes con eso. Es momento de sacar de tu vida a toda esa gente negativa que solo te drena, que te baja el ánimo o que te mete ideas que ni al caso. Mientras sigas rodeado de personas así, es normal que entres en bajones o que te sientas perdido. Rodéate de gente que te impulse, no que te detenga.
Haz eso que llevas tiempo queriendo hacer y que no has hecho por miedo o por el qué dirán. La vida no está para posponerse. Se va rápido, y tú lo sabes. Así que deja de darle tantas vueltas y aviéntate. Te va a ir mejor de lo que crees. En el amor, ya deja de cargar con lo que te hicieron en el pasado. No todas las personas son iguales, y si sigues metiendo a todos en el mismo saco, te vas a cerrar a oportunidades buenas. Estás a nada de conocer a alguien que puede ser muy importante en tu vida, pero si sigues con la coraza puesta, ni cómo entre.
Date la oportunidad de sentir otra vez, pero sin perder tu esencia. No se trata de cambiar por alguien, se trata de compartir sin dejar de ser tú. Se vienen días interesantes, de esos que marcan un antes y un después. Pero como siempre, depende de ti si los aprovechas o si los dejas pasar por estar dudando. Acuario, cuando te alineas con lo que quieres, no hay quien te pare. El problema es cuando te dispersas. Así que enfócate, limpia tu entorno y prepárate… porque lo que viene puede ser muy bueno, si tú decides ir por ello.
CAPRICORNIO
Ya deja de cargar con la mala suerte del pasado como si fuera etiqueta tuya, porque no lo es. Lo que viviste fue aprendizaje, no condena. Pero tú eres muy de quedarte atorado en lo que dolió, en lo que salió mal, y eso te está frenando más de lo que te ayuda. Si sigues con miedo a intentar cosas nuevas, a confiar otra vez o a abrirte a oportunidades, tú solito te vas a cerrar las puertas. Y no es la vida, eres tú el que no se atreve.
Tu familia será clave en esta etapa, no solo como apoyo, sino como ese empujón que necesitas cuando sientas que ya no puedes más. A veces no lo dices, pero sí te sostienes mucho de ellos, de sus palabras, de su presencia. No te aísles tanto, porque aunque te hagas el fuerte o la fuerte, también necesitas respaldo emocional. En el amor, si tienes pareja, viene un cambio importante en la manera en que ven las cosas. Se van a poner sobre la mesa temas que antes evitaban, pero que ya no se pueden seguir ignorando. Y aunque al inicio pueda incomodar, esto es bueno, porque lo que se habla se arregla, lo que se calla se pudre. Si hay respeto y comunicación, pueden salir fortalecidos. Pero si siguen en el juego de “yo tengo la razón”, ahí sí se les complica.
Tú tienes un carácter dominante, te gusta tener el control, decidir, organizar, llevar la batuta… y eso está bien, pero no todos lo aguantan. A veces te pasas queriendo manejar todo a tu manera y se te olvida que también hay que ceder. No todo es a tu ritmo ni bajo tus reglas. Aprende a soltar un poco, porque si no, terminas alejando a personas que sí valían la pena. Eso sí, tampoco te cambies por agradar a nadie. Quien te quiera, te va a aceptar con todo y tu forma de ser. No estás para andar actuando ni fingiendo para caer bien. Ya pasaste esa etapa. A estas alturas, el que se queda, es porque sabe lo que hay y le gusta.
Y aquí va algo importante: si ya una vez confiaste en alguien y te dejó peor que como estabas, no tienes por qué volver a lo mismo. No confundas nostalgia con amor, ni costumbre con necesidad. No vale la pena volver a abrir una herida que ya te costó cerrar. Aprende de eso y sigue adelante, porque tú ya no eres la misma persona de antes. Has cambiado mucho, y para bien. Te has vuelto más consciente, más fuerte, más selectivo. Ya no te tragas cualquier cuento ni te dejas llevar tan fácil. Y esa madurez es justo lo que te va a evitar caer en los mismos errores.
Vienen oportunidades, pero dependen de qué tan dispuesto estés a dejar el pasado donde pertenece. Porque si sigues mirando hacia atrás, no vas a ver lo que tienes enfrente. Y lo que viene puede ser mucho mejor… si tú te lo permites.
SAGITARIO
Se te marca fuerte el tema de amores a distancia, y no precisamente como algo pasajero. Si sabes manejarlo con madurez y no te gana la desesperación, puede convertirse en algo bastante estable. Pero aquí el detalle eres tú, porque te encanta la intensidad al inicio, pero luego te gana la rutina o la distancia y empiezas a flojear. Si de verdad te interesa, échale ganas, porque sí hay potencial.
Se viene una semana movida, con muchas cosas pasando al mismo tiempo. Posible viaje en puerta que te va a ayudar a despejarte, a salir de la rutina y a ver las cosas desde otro ángulo. Te va a caer muy bien, sobre todo emocionalmente. Un familiar te va a soltar un chisme que te va a dejar pensando más de la cuenta. No te claves de más ni tomes partido sin saber toda la historia. Tú no eres juez de nadie, así que escucha, pero no te metas donde no te corresponde.
Deja de pensar en venganzas o en “se la voy a cobrar”. Eso es perder tiempo y energía en cosas que no te van a dejar nada bueno. La vida se encarga de poner a cada quien en su lugar, y tú no necesitas ensuciarte para que eso pase. Mientras tú avances, lo demás cae por su propio peso. Se marca rompimiento de una relación cercana o alguien que conoces. Esto te va a hacer reflexionar sobre tu propia situación y lo que quieres realmente. No todo lo que parece estable lo es, y no todo lo que se termina es fracaso.
Te cae un dinerito extra que te va a ayudar bastante, ya sea para saldar deudas o darte ese gustito que traías en mente. Disfrútalo, pero no te vuelvas loco gastando, porque tú sabes que luego te emocionas y te quedas igual o peor. Una amistad se empieza a alejar o desaparece de tu vida. No lo tomes personal, a veces las personas cumplen su ciclo y se van. No todo mundo es para siempre, y está bien.
Un encuentro con alguien del pasado te va a mover sentimientos que creías superados. Pero ojo, no todo lo que regresa es para quedarse. A veces solo regresa para ver si ya aprendiste la lección. No caigas otra vez en lo mismo por nostalgia. Aléjate de los chismes, porque entre más te metas, más van a hablar de ti. Y tú no estás para andar en boca de todos por cosas que ni te corresponden. Manda al carajo a esa gente que solo busca llenarte la cabeza de problemas ajenos.
Y mucho cuidado con una persona que está por entrar a tu vida, porque aunque al inicio todo se vea bonito, puede terminar doliendo más de lo que imaginas. No te emociones tan rápido, observa, analiza y no te entregues a la primera. Sagitario, tú sabes disfrutar la vida como pocos, pero también necesitas aprender a elegir mejor a quién le das tu tiempo y tu energía. Porque no todo lo que llega es para quedarse… y no todo lo que se va es pérdida.
ARIES
Se te vienen movimientos interesantes, y uno de ellos puede ser un viaje o un reencuentro amoroso que te va a mover más de lo que crees. Pero aquí está el detalle: tú eres muy de guardarte lo que sientes, de hacerte el fuerte o la fuerte y no decir nada hasta que ya es demasiado tarde. Y luego andas lamentándote. Así que esta vez hazlo distinto, abre la boca, expresa lo que traes dentro, porque las oportunidades no esperan a que te decidas.
Cuídate mucho del estómago, porque traes una carga emocional que no estás soltando y eso se te va directo ahí. También aguas con pérdidas, ya sea de dinero o de objetos, porque andas medio distraído o distraída. No es momento de andar en automático, pon más atención a lo que haces y dónde dejas tus cosas. No le tengas miedo a las nuevas oportunidades, ni al amor. Sí, ya te han fallado, sí, ya te han hecho pasar tragos amargos, pero no por eso vas a cerrar la puerta a todo. La vida no te está fregando, simplemente te está enseñando a elegir mejor. Pero si tú sigues con miedo, no vas a dejar entrar nada bueno.
Tienes una capacidad impresionante para lograr lo que te propones, pero también tienes el defecto de desesperarte cuando no ves resultados rápidos. Y ahí es donde la riegas, porque abandonas antes de tiempo o empiezas a hacer cambios sin sentido. Aprende a ser constante, porque no todo es inmediato. Lo bueno también tarda. Se marca una molestia de salud, pero nada grave, más bien es un aviso de que necesitas bajarle al estrés y cuidarte más. No todo es correr y resolver, también hay que parar tantito.
Mucho cuidado con exparejas, porque se ve un escenario medio pesado de rencores o ganas de buscarte pleito. No caigas en ese juego, porque si entras, no sales fácil. Mejor aléjate, bloquea si es necesario y no des pie a discusiones que no te llevan a nada. No necesitas demostrar nada a nadie. Ya es momento de cambiar tu rutina, porque hacer siempre lo mismo te está afectando más de lo que crees. Te estás aburriendo, te estás saturando y eso te pone de malas o te hace actuar impulsivamente. Muévete, cambia hábitos, intenta cosas nuevas, porque eso te va a ayudar a equilibrarte.
Y por favor, deja de vivir en el recuerdo de personas que ya no están. No necesitas a nadie para seguir adelante, no dependes de nadie para ser feliz. Eso ya deberías tenerlo claro. Suelta, porque aferrarte solo te atrasa. Aries, cuando decides avanzar, no hay quien te detenga. Pero mientras sigas mirando atrás, tú mismo te pones el pie. Así que deja de voltear y mejor enfócate en lo que viene.
TAURO
Ten mucho cuidado con andar coqueteando o metiéndote donde sabes perfectamente que hay compromiso. Puede que haya química, puede que te corresponda, pero eso no significa que te vayan a dar el lugar que mereces. Y tú no estás para ser segunda opción de nadie. Así que ubícate bien y no te metas en enredos que después te van a doler más de lo que crees.
Se viene una noticia o mensaje que te va a alegrar bastante, algo que no esperabas pero que te va a levantar el ánimo. Aprovecha ese impulso, porque lo necesitas para salir de ese bajón que traes arrastrando. Traes cansancio emocional y físico, y eso se nota. Al final del día te sientes agotado o agotada, como si todo te pesara más de lo normal. Y no es casualidad, es porque te estás cargando de cosas que no te corresponden o que ya deberías haber soltado. Necesitas renovar tu energía, salir de la rutina, dejar de estar encerrado en lo mismo de siempre.
Muévete, sal, cambia de ambiente, haz algo distinto, porque si sigues en lo mismo, te vas a seguir sintiendo igual. No todo se resuelve pensando, también hay que actuar. Puede llegar un mensaje o llamada que estabas esperando, pero aquí viene el golpe de realidad: no necesariamente de quien tú quieres. Y esa es la señal que necesitabas para dejar de insistir donde no hay interés. No vale la pena seguir esperando a alguien que ni se inmuta por ti.
No tomes decisiones apresuradas. Tú eres de los que cuando se enoja o se siente herido, actúa sin pensar y luego se arrepiente. Esta vez hazlo distinto, respira, analiza y decide con cabeza fría. No todo es blanco o negro. Deja de engancharte con pensamientos negativos. Entre más te clavas en ellos, más te hundes. Tú tienes la capacidad de lograr lo que te propones, pero necesitas enfocarte y dejar de sabotearte.
Lo que no fue, ya no fue. Así de simple. No te quedes atorado en lo que pudo ser, porque la vida sigue y trae nuevas oportunidades, nuevos errores también, pero de esos que enseñan algo distinto. En el dinero, vienen cambios positivos. Puede ser una mejora económica o una oportunidad que te saque de esa racha donde sentías que no avanzabas. Aprovecha bien, administra mejor y no vuelvas a caer en lo mismo.
Tauro, tú sabes construir cosas firmes, pero necesitas dejar de aferrarte a lo que ya no sirve. Porque mientras sigas sosteniendo lo viejo, no vas a poder recibir lo nuevo.
GÉMINIS
Si tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos, porque no todo gira alrededor de que te estén marcando, buscando o encima de ti todo el tiempo. No confundas atención con amor ni ausencia con desinterés. Hay personas que quieren bonito, pero no son intensas, y tú luego te haces historias donde ni hay guion. Antes de armar un drama, analiza bien la situación, porque podrías estar dañando algo que sí vale la pena por ideas que solo están en tu cabeza.
Que te valga maíz lo que diga la gente que ni te mantiene ni te resuelve nada. Tú eres muy de engancharte con comentarios ajenos, de querer quedar bien o de sentirte juzgado, pero la verdad es que quien te quiere, te cuida y te aconseja, no te señala ni te exhibe. Aprende a diferenciar entre una crítica con intención de ayudarte y un comentario venenoso que solo busca bajarte el ánimo.
Ya es momento de salir más, de conocer gente nueva, de cambiar de ambiente. No puedes seguir esperando que la felicidad llegue sola a tocarte la puerta como si fuera repartidor. Aquí el que busca, encuentra. Y si te pones las pilas, si te abres al amor sin tanto miedo ni tanto análisis, en las próximas semanas podrías estar iniciando algo bastante interesante, algo que sí tiene potencial de durar… pero depende de que tú no lo sabotees con tus dudas.
Tu familia va a necesitar más de ti, así que hazte presente. No todo es tu mundo, también hay personas que cuentan contigo aunque no te lo digan directamente. A veces te haces el ocupado o el distraído, pero sabes perfectamente cuándo alguien necesita de ti. No te hagas el loco. Deja de vivir tanto en el futuro, porque te estás perdiendo el presente. Te preocupas por lo que podría pasar, por lo que tal vez venga, y se te olvida vivir lo que ya tienes enfrente. No todo se planea, también se disfruta.
Tu intuición va a andar más afinada que nunca, y eso te va a ayudar a darte cuenta de quién sí vale la pena y quién nomás está de adorno en tu vida. Hazle caso a ese sexto sentido, porque rara vez se equivoca. Y no permitas que se aprovechen de tu buena voluntad, porque tú eres muy de dar de más y luego te quedas vacío. Si tienes pareja, mucho cuidado con la monotonía. Hacer siempre lo mismo, caer en la rutina y dejar de sorprenderse es lo que enfría cualquier relación. Y de ahí al aburrimiento hay un paso… y del aburrimiento a los problemas, otro más. Muévanse, cambien dinámicas, no se dejen caer en lo mismo de siempre.
Se vienen algunos roces familiares, pero nada que no se pueda resolver con calma. No todo se arregla gritando o diciendo todo lo que sientes sin filtro. A veces es mejor elegir bien con quién abrirte, porque no todos saben manejar lo que les confías. Géminis, tú tienes una chispa única, pero también necesitas estabilidad. Y esa solo la vas a encontrar cuando dejes de correr de todo… y empieces a quedarte donde sí vale la pena.
CÁNCER
Ya es momento de que reconozcas tus errores sin hacerte la víctima ni justificar lo injustificable. Porque sí, te han lastimado, pero también tú has tomado decisiones que te han llevado a donde estás. Y hasta que no te hagas responsable de eso, vas a seguir cayendo en lo mismo. Aprende, suelta y evoluciona, porque ya no estás para repetir historias.
Valórate más que a nadie, porque mientras tú no te pongas en primer lugar, cualquier persona va a llegar a ocupar ese espacio y a tratarte como se le dé la gana. El amor empieza contigo, y si tú no te respetas, no esperes que alguien más lo haga.
Si tienes pareja, cuidado con la rutina. Están cayendo en lo mismo de siempre, en la comodidad, en el “así estamos bien”, pero eso es una trampa. Porque poco a poco se va perdiendo la emoción, la chispa, las ganas. Y cuando menos lo esperen, ya estarán más aburridos que enamorados. Háganle algo, cambien, sorpréndanse, porque si no, eso se va a enfriar. También se marcan cambios en su día a día que podrían generar distancia, ya sea por trabajo, familia o responsabilidades. Y ahí es donde deben ponerse más atentos, porque la distancia no solo es física, también emocional. No dejen que eso crezca.
Se viene un viaje que te va a ayudar a despejarte, pero también traes pensamientos medio pesimistas en las noches. Te clavas mucho en lo que no fue, en lo que pudo ser, y eso te está robando paz. El futuro no existe todavía, y el pasado ya no se puede cambiar. Así que enfócate en el presente, que es lo único que tienes. Si tienes una relación a distancia, cuidado con la desconfianza. Te estás haciendo ideas que no siempre son reales. Aprende a confiar, pero también a comunicar. Si algo te inquieta, dilo. No te guardes nada, porque eso se acumula y termina explotando.
En la salud, aguas con dolores en pies y riñones, necesitas tomar más agua y dejar de descuidarte. También se marcan temas de gastritis o colitis, y eso viene directamente de lo que te estás guardando. Tu cuerpo habla cuando tú no lo haces. Se visualiza una boda, fiesta o evento importante que te va a mover emociones. Puede ser un momento clave para cerrar ciclos o para darte cuenta de cosas que no habías querido ver. Cáncer, tú sientes mucho, amas fuerte, pero también te lastimas por quedarte donde ya no eres feliz. Así que ya deja de aguantar de más. Porque cuando tú decides soltar, también empiezas a sanar.