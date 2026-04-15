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Horóscopo de hoy para Libra del 15 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 15 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Un respaldo influyente te ayudará a mejorar tu rutina o tu situación laboral. Podría presentarse un ascenso o una oportunidad valiosa. Si estás buscando trabajo, aparece lo justo. La unión entre dedicación diaria, entrega y generosidad activa un ciclo fértil donde todo comienza a prosperar.

Horóscopo de amor para Libra

Es difícil para tus amigos y seres queridos entender tu actitud hacia ellos. Tu comportamiento parece variar de acuerdo a las circunstancias. Esfuérzate en ayudarlos a entender lo que piensas y sientes, de esa manera pueden hacerse una idea de lo que está pasando en tu cabeza y pueden ser más comprensivos.

Horóscopo de dinero para Libra

Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.

Horóscopo de sexo paraLibra

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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