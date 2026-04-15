Horóscopo de hoy para Tauro del 15 abril de 2026

Alguien muy cercano, quizá un hermano o un amigo, te ofrecerá un consejo oportuno que actuará como agua fresca para tu alma. La empatía te permitirá desempeñar un rol más inspirador dentro de tu círculo. Incluso podrías mejorar el ambiente a través del amor.

Horóscopo de amor para Tauro Tienes oportunidades para conocer a personas nuevas. Tu encanto y autoconfianza son perfectos para crear una buena impresión. Contento y juguetón, tu contagioso humor es disfrutado por todos. No puedes evitar coquetear, pero no seas tan obvio, si aún estas en una relación estable, dale a tu pareja el respeto que se merece.

Horóscopo de dinero para Tauro El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.